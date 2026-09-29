TCL đồng hành cùng thể thao Việt Nam tại ASIAD 2026

Tại Aichi - Nagoya, thương hiệu đang sát cánh cùng đoàn thể thao Việt Nam với vai trò đối tác chính thức của Ủy ban Olympic Việt Nam, thông qua chuỗi hoạt động tiếp sức, truyền thông và ghi nhận thành tích xuyên suốt đại hội.

Sự hiện diện tại ASIAD 2026 nối dài định hướng gắn kết của TCL với thể thao tại Việt Nam, đồng thời nằm trong chiến lược thể thao toàn cầu của thương hiệu. TCL hiện cũng là đối tác Olympic và Paralympic toàn cầu đến năm 2032, qua đó kết nối công nghệ với những khoảnh khắc thi đấu và trải nghiệm của người hâm mộ.

Đồng hành theo từng nhịp của ASIAD 2026

Tại ASIAD 2026, TCL đồng hành trực tiếp cùng năm vận động viên ở năm bộ môn: Cao Văn Bình - bóng đá, Trần Thị Thanh Thúy - bóng chuyền, Trần Thị Ngọc Yến - cầu mây, Nguyễn Thị Oanh - điền kinh và Quàng Văn Minh - MMA. Năm hành trình khác nhau cùng được kết nối bởi tinh thần "Tự hào - Chiến thắng - Lan tỏa".

TCL đồng hành cùng đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 2026, tiếp nối sứ mệnh truyền cảm hứng

Sự đồng hành không dừng ở truyền thông trước đại hội. Khi ASIAD bước vào tranh tài, TCL tiếp tục theo sát kết quả và nhanh chóng trao phần thưởng tới các vận động viên sau những cột mốc huy chương. Những phần quà đã được trao trực tiếp tại Nhật Bản gồm TCL 65A400 Pro Fashion QD-Mini LED TV cho thành tích huy chương vàng, TCL 55P8LS QD-Mini LED TV cho huy chương bạc và máy lạnh TCL BreezeIN Pro cho các huy chương đồng.

Tính đến sáng 24.9, đoàn thể thao Việt Nam đã có đủ bộ huy chương vàng, bạc và đồng tại ASIAD 2026. Điểm đáng chú ý là sự hiện diện xuyên suốt của TCL: từ trước khi lên đường, trong thời gian tranh tài đến khi những thành tích mới được xác lập.

Từ vị thế TV Mini LED số 1 thế giới đến Mini LED đích thực

Song song với hoạt động thể thao, TCL tiếp tục củng cố vị thế trong lĩnh vực hiển thị. Theo dữ liệu Omdia lượng TV Mini LED TCL xuất xưởng toàn cầu đạt 3,953 triệu chiếcgiữ vị trí số 1 thế giới về lượng xuất xưởng TV Mini LED năm 2025. (*)

Với TCL, vị trí dẫn đầu không chỉ nằm ở quy mô thị trường mà còn ở cách Mini LED được tạo nên phía sau màn hình. Theo định hướng công nghệ của hãng, Mini LED đích thực được xây dựng trên ba nền tảng phần cứng cốt lõi: chip Mini LED kích thước siêu nhỏ, hệ thống đèn nền trực tiếp Full Array mật độ cao và nhiều vùng Local Dimming.

Ba nền tảng phối hợp giúp tăng mật độ nguồn sáng, kiểm soát từng vùng sáng tối chính xác hơn, cải thiện tương phản và làm rõ chi tiết. Đây cũng là nền tảng phù hợp với nội dung thể thao, nơi chuyển động nhanh, ánh sáng sân đấu và màu sắc liên tục thay đổi.

P8LS QD-Mini LED TV: Đưa khoảnh khắc thể thao đến gần hơn

Đại diện cho câu chuyện Mini LED đích thực trong hành trình ASIAD 2026 là TCL P8LS QD-Mini LED TV. Sản phẩm sở hữu 512 vùng Local Dimming, tần số quét gốc 144Hz và khả năng hiển thị 93% DCI-P3, hỗ trợ tái hiện rõ nét các nội dung có tốc độ cao.

Mini LED đích thực đồng hành cùng những khoảnh khắc thể thao giàu cảm xúc

Từ pha cứu thua, cú đập bóng đến khoảnh khắc tăng tốc về đích, khả năng kiểm soát ánh sáng và chuyển động giúp người xem theo dõi rõ hơn từng diễn biến. Hệ thống âm thanh ONKYO góp phần đưa tiếng cổ vũ và không khí thi đấu đến gần hơn với không gian gia đình.

Thông qua P8LS, Mini LED đích thực không chỉ là câu chuyện về thông số, mà trở thành cầu nối giữa công nghệ hiển thị với những khoảnh khắc thể thao giàu cảm xúc.

Mỗi cột mốc mở ra hành trình tiếp theo

Từ quan hệ hợp tác với Ủy ban Olympic Việt Nam, lễ xuất quân, hành trình cùng năm vận động viên đến việc nhanh chóng trao thưởng khi các tấm huy chương được xác lập, TCL đang đồng hành cùng thể thao Việt Nam theo đúng nhịp của ASIAD 2026.

TCL trao thưởng cho HCV đầu tiên của đội tuyển Việt Nam tại Asiad 2026

Ở một chiều khác, vị trí TV Mini LED số 1 thế giới về lượng xuất xưởng cũng không phải điểm dừng. TCL tiếp tục phát triển Mini LED từ các nền tảng phần cứng cốt lõi, hướng đến trải nghiệm hình ảnh ngày càng hoàn thiện.

Một bên là hành trình vượt giới hạn của thể thao, một bên là quá trình cải tiến công nghệ. Điểm gặp gỡ nằm ở tinh thần không để thành tích hiện tại trở thành giới hạn của ngày mai – để mỗi cột mốc đáng tự hào tiếp tục mở ra một hành trình mới.

*Nguồn dữ liệu: Omdia TV sets Emerging Technology Market Tracker Q425 từ tháng 1 - tháng 12.2025 (với 31,1% thị phần)