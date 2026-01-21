TCL x Vietnam Airlines: Kết nối hành trình Tết bừng sắc, đem mùa xuân về tận nhà

Đây là lần đầu tiên hai thương hiệu này kết hợp, mang đến cho người tiêu dùng không chỉ những chuyến bay an toàn mà còn trải nghiệm giải trí tuyệt vời ngay tại nhà. Sự hợp tác này còn đi kèm nhiều ưu đãi hấp dẫn, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán, hứa hẹn mang đến một mùa xuân trọn vẹn.

Tết trở về - Không chỉ là chuyến bay, mà là sự sum vầy trọn vẹn

Tết Nguyên đán luôn gắn liền với những chuyến trở về sum vầy gia đình, và với người Việt, không khí Tết không chỉ được đón nhận qua giao thừa mà qua khoảnh khắc trở về với tổ ấm. Đó là những bữa cơm ấm áp và tình cảm đoàn viên đầy ý nghĩa.

TCL chính thức hợp tác cùng Vietnam Airlines với sứ mệnh mang đến mùa Tết bừng sắc cho khách hàng

Vietnam Airlines sẽ là cầu nối đưa hành khách về nhà, nhưng hành trình Tết thật sự trọn vẹn khi không gian sống tại gia được "thắp sáng" bằng công nghệ. Chính vì vậy, TCL và Vietnam Airlines đã cùng nhau tạo nên một liên kết vững chắc, đem đến cho người tiêu dùng những trải nghiệm tuyệt vời không chỉ khi bay, mà còn trong mỗi phút giây ở nhà.

TCL - Nâng tầm trải nghiệm nghe nhìn, mang Tết đến gần hơn

Mùa Tết này, TCL mang đến một không gian giải trí sống động với dòng TV QD-Mini LED, nổi bật với C6K và C8K, với kích thước lên đến 98 inch. Cho dù bạn chọn chiếc TV phù hợp với không gian nhỏ hay một màn hình lớn cho phòng khách rộng, cả hai dòng sản phẩm đều mang đến trải nghiệm hình ảnh sắc nét, chân thực, lý tưởng cho những phút giây sum vầy bên gia đình.

C6K và C8K đều được trang bị công nghệ Mini-LED tiên tiến, với khả năng tái tạo màu sắc và độ tương phản cực kỳ chính xác. Đặc biệt, phiên bản C8K mang đến một trải nghiệm hình ảnh liền mạch với thiết kế viền màn hình không viền Zero Border, tạo nên sự tinh tế và sang trọng cho không gian sống.

Nâng tầm không gian giải trí cùng gia đình với TV TCL

Về âm thanh, C6K trang bị hệ thống Onkyo, mang lại âm thanh mạnh mẽ, giúp không gian sống của bạn thêm phần sống động. C8K, ở một tầm cao hơn, đi kèm hệ thống âm thanh châu Âu Bang & Olufsen (B&O), mang lại cảm giác như bạn đang thưởng thức những bộ phim rạp ngay tại nhà.

Ngoài QD-Mini LED TV, TCL còn cung cấp các dòng QLED TV, mang đến một lựa chọn khác với màu sắc rực rỡ và chất lượng hình ảnh ấn tượng, giúp người dùng dễ dàng lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu sử dụng trong mỗi dịp lễ, Tết.

Ưu đãi "Tết Bừng Sắc - Vạn Dặm Vươn Cao" cùng nhiều phần quà hấp dẫn

Chương trình khuyến mãi "Tết Bừng Sắc - Vạn Dặm Vươn Cao" áp dụng cho khách hàng khi mua các sản phẩm TV, máy lạnh, máy giặt TCL, không chỉ là trải nghiệm mua sắm tuyệt vời, mà còn mang đến cơ hội nhận ngay những món quà giá trị, trong đó Giải Đặc biệt là chiếc TV TCL QD-Mini LED 98 inch, Giải Nhì là cặp vé máy bay khứ hồi hạng Thương gia (tương đương 60.000 dặm thưởng) và Giải Ba là chuyến bay khứ hồi hạng Phổ thông (tương đương 30.000 dặm thưởng). Đây là những món quà ý nghĩa cho những ai yêu thích cả công nghệ và du lịch.

Ưu đãi đón Tết mang đến nhiều quà tặng hấp dẫn để nâng cấp gia đình và những chuyến đi

TCL và Vietnam Airlines - Liên kết tạo nên sự khác biệt

Thông qua sự kết hợp này, TCL và Vietnam Airlines đã tạo ra một trải nghiệm trọn vẹn cho khách hàng, từ những chuyến bay an toàn đến không gian sống tiện nghi tại gia. Đây là sự kết hợp tuyệt vời giữa công nghệ và dịch vụ hàng không, giúp người tiêu dùng tận hưởng kỳ nghỉ Tết trọn vẹn, không chỉ trong suốt hành trình bay mà còn trong những khoảnh khắc quan trọng nhất tại gia đình.