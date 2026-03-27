TCO Holdings đổi tên thành Janus Group, sản xuất pin lithium xuất khẩu sang Mỹ

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 vào ngày 27.3 ở TP.HCM, Công ty cổ phần TCO Holdings đã thông qua loạt quyết sách chiến lược, nổi bật là kế hoạch đầu tư vào lĩnh vực năng lượng với dự án nhà máy sản xuất pin lithium, đồng thời tiến hành tái cấu trúc toàn diện và đổi tên thành Công ty cổ phần Janus Group (do ông Nguyễn Thái Huy làm Chủ tịch HĐQT).

Đầu tư 200 tỉ đồng sản xuất pin lithium, nhắm thị trường Mỹ

Theo nội dung được thông qua, TCO Holdings đầu tư 200 tỉ đồng triển khai sản xuất các dòng pin lithium-ion và lithium-iron phosphate, hướng đến xuất khẩu với thị trường trọng điểm là Mỹ, cạnh đó là Ấn Độ, Pakistan và khu vực Trung Đông.

Doanh nghiệp dự kiến thành lập công ty con hoặc liên doanh với các đối tác có năng lực công nghệ cao nhằm đảm bảo tính khả thi và giảm thiểu rủi ro khi bước vào lĩnh vực năng lượng.

Đáng chú ý, hội đồng quản trị của TCO Holdings có sự tham gia của ông Shen Tai-An (Chủ tịch Tập đoàn Sino-Guotai và Tập đoàn Zhongtai Hengchuang), nhân sự cấp cao đến từ các tập đoàn năng lượng và công nghệ tại Đài Loan.

Với kinh nghiệm trong quản trị tài chính chuỗi cung ứng và phát triển nền tảng fintech (công nghệ tài chính) dựa trên blockchain cho ngành xe tải điện, ông Shen được kỳ vọng sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc định hướng chiến lược, lựa chọn đối tác, đánh giá công nghệ và kiểm soát rủi ro cho mảng năng lượng mới của doanh nghiệp.

Theo kế hoạch tài chính, dự án pin lithium được kỳ vọng mang lại doanh thu tăng trưởng đều trong 3 năm đầu, lần lượt đạt 48,5 triệu USD, 53,3 triệu USD và 58,6 triệu USD; tương ứng lợi nhuận ròng khoảng 4,8 - 5,9 triệu USD/năm (khoảng 1.200 - 1.500 tỉ đồng doanh thu và 120 - 150 tỉ đồng lợi nhuận).

Đây được xem là động lực tăng trưởng mới trong bối cảnh doanh nghiệp mở rộng sang các lĩnh vực có giá trị gia tăng cao.

Song song với mảng năng lượng, TCO Holdings tiếp tục đẩy mạnh hoạt động đầu tư bất động sản khi thông qua chủ trương tham gia dự án khu phức hợp thương mại, dịch vụ và lưu trú tại Đà Nẵng.

Dự án có quy mô gần 10.000 m2, gồm 18 tầng nổi và 2 tầng hầm, với tổng vốn đầu tư khoảng 4.000 tỉ đồng. TCO Holdings dự kiến đầu tư tối đa 2.000 tỉ đồng để sở hữu ít nhất 70% lợi ích dự án thông qua nhiều phương án như mua cổ phần, góp vốn trực tiếp hoặc chuyển nhượng thông qua pháp nhân mới.

M&A và mở rộng hệ sinh thái: Chiến lược tăng trưởng mới

Ở mảng logistics, doanh nghiệp thực hiện tái cấu trúc khi lên kế hoạch thoái vốn khỏi TCO Logistics, đồng thời tiến hành M&A (mua hoặc hợp nhất doanh nghiệp khác để phát triển nhanh và mạnh hơn - PV) từ 65 - 90% vốn tại Pacific Lines.

Động thái này nhằm tối ưu hiệu quả sử dụng vốn, đồng thời tận dụng hệ thống vận hành, tệp khách hàng và mạng lưới sẵn có của đối tác để mở rộng quy mô và nâng cao năng lực cạnh tranh trong chuỗi cung ứng.

Liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp, việc TCO dự kiến thoái 49% vốn tại TCO Agri từng gây lo ngại về khả năng doanh nghiệp rút khỏi mảng lúa gạo.

Tuy nhiên, ban lãnh đạo khẳng định đây chỉ là bước tái cấu trúc nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, khi công ty mẹ vẫn giữ 51% vốn và chia sẻ phần còn lại cho đội ngũ vận hành trực tiếp.

Đồng thời, TCO vẫn tiếp tục chiến lược mở rộng thông qua M&A, điển hình là việc đầu tư vào nhà máy gạo tại Cần Thơ với quy mô lớn hơn đáng kể so với cơ sở hiện hữu tại An Giang, cả về diện tích lẫn công suất sản xuất.

TCO Holdings đổi tên thành Janus Group, chuyển sang mô hình holding

Một trong những thay đổi quan trọng khác được cổ đông thông qua là việc đổi tên doanh nghiệp thành Công ty cổ phần Janus Group và chuyển sang mô hình holding (là cấu trúc doanh nghiệp mà công ty mẹ sở hữu vốn chi phối tại các công ty con để kiểm soát, thay vì trực tiếp kinh doanh sản xuất).

Theo đó, công ty mẹ sẽ tập trung vào vai trò chiến lược, quản trị vốn và quản trị rủi ro, trong khi các công ty thành viên đảm nhiệm vận hành từng mảng kinh doanh cụ thể.

Mô hình này cũng tạo điều kiện để doanh nghiệp mở room ngoại lên 49%, qua đó thu hút thêm nguồn lực quốc tế trong giai đoạn phát triển tiếp theo.

Về kế hoạch kinh doanh, Janus Group đặt mục tiêu năm 2026 đạt doanh thu hợp nhất 2.800 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế 52 tỉ đồng, tăng trưởng mạnh so với năm trước.

Theo chia sẻ từ lãnh đạo doanh nghiệp, với nền tảng tài chính, công nghệ và kinh nghiệm quốc tế từ các thành viên mới trong hội đồng quản trị, Janus Group hướng tới xây dựng hệ sinh thái năng lượng hoàn chỉnh tại Việt Nam và mở rộng ra thị trường toàn cầu, đánh dấu bước chuyển mình sang giai đoạn phát triển mới.