Liên minh chiến lược vì thế hệ tương lai

Năm 2026 mang ý nghĩa đặc biệt khi đánh dấu cột mốc 70 năm hình thành và phát triển của Tập đoàn TCP, 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam và 50 năm quan hệ hữu nghị Việt Nam - Thái Lan. Trên nền tảng gắn kết bền chặt, thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026 - 2028 giữa hai tổ chức đã xác lập tầm nhìn dài hạn, tập trung vào ba bước chuyển đổi cụ thể, thể hiện rõ tính hành động.

Trọng tâm đầu tiên của chiến lược hợp tác là chuyển từ tôn vinh sang mở rộng cơ hội phát triển cho thanh niên. Những tấm gương nhận giải thưởng "Thanh niên sống đẹp" với 188 gương mặt tiêu biểu hay chương trình "Tỏa sáng Nghị lực Việt" với 287 thanh niên khuyết tật giàu ý chí sẽ không chỉ được ghi nhận, vinh danh. Các bạn được tiếp cận mạng lưới cố vấn, kết nối nguồn vốn khởi nghiệp bền vững để nhân rộng những mô hình nhân văn ra toàn xã hội.

Các hoạt động chăm lo đời sống thanh niên tiếp tục được đẩy mạnh, trong đó có chuỗi "Ngày hội Thanh niên công nhân" từng cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, an sinh và đời sống tinh thần cho hơn 150.000 lượt lao động trẻ tại các khu công nghiệp. Hai bên cũng đã hoàn thành 22 "Không gian Thể thao Thanh niên" trước cuối năm 2026, góp phần nâng cao thể chất và gắn kết cộng đồng.

Bên cạnh đó, quá trình hợp tác được mở rộng sang các dự án bảo tồn nguồn nước tại trường học, phối hợp cùng Hội Sinh viên Việt Nam, góp phần thúc đẩy lối sống xanh và trách nhiệm bảo vệ môi trường trong thế hệ tương lai.

Người trẻ và bài toán năng lực cạnh tranh quốc gia

Trong bối cảnh thế giới tái cấu trúc kinh tế và hướng đến phát triển bền vững, sức mạnh quốc gia không chỉ được đo bằng tài nguyên hay quy mô vốn, mà còn nằm ở nguồn vốn con người. Tại Việt Nam, thế hệ trẻ được kỳ vọng là lực lượng hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước.

Để khơi mở tiềm năng của hàng triệu thanh niên, những chương trình an sinh hay hỗ trợ trong ngắn hạn là chưa đủ. Thực tiễn đòi hỏi các bên cần chuyển từ hỗ trợ thanh niên sang đồng kiến tạo, trong đó người trẻ được trao quyền để chủ động tạo ra giải pháp và định hình tương lai cho cộng đồng.

Tinh thần này được thể hiện rõ nét tại Diễn đàn Kết nối "Tiếp Năng Lượng Cùng Thanh Niên Việt Nam Tiến Bước" vừa diễn ra tại Hà Nội. Đại diện các cơ quan, tổ chức thanh niên và doanh nghiệp cùng đối thoại, lắng nghe tiếng nói, trăn trở và sáng kiến xuất phát từ chính thực tiễn cuộc sống của người trẻ.

Các tấm gương tiêu biểu tại Diễn đàn Kết nối "Tiếp Năng Lượng Cùng Thanh Niên Việt Nam Tiến Bước"

Tại diễn đàn, những câu chuyện của các khách mời đã cho thấy sức mạnh việc trao quyền. Cô giáo Lê Thị Thắm tại Thanh Hóa, sinh ra không có đôi tay, nhưng đã kiên cường tập viết bằng chân, tốt nghiệp đại học sư phạm và mở lớp dạy miễn phí cho trẻ em nghèo. Chị Đặng Thị Kim Oanh tại Nghệ An, dù mang trên người di chứng chất độc da cam, nhưng đã xây dựng thành công mô hình chăn nuôi an toàn sinh học với nguồn vốn xoay vòng, hỗ trợ sinh kế cho hàng trăm hộ gia đình có người khuyết tật.

Những tấm gương ấy cho thấy khi được trao niềm tin, người trẻ không chỉ chủ động thay đổi hoàn cảnh mà còn trở thành điểm tựa vững chãi cho cộng đồng. Ông Saravoot Yoovidhya, Tổng giám đốc Điều hành Tập đoàn TCP, chia sẻ: "Với định hướng 'Tiếp Năng Lượng - Bừng Sức Sống', chúng tôi tin rằng năng lượng đích thực không chỉ đến từ sản phẩm, mà còn từ khả năng lan tỏa năng lượng tích cực, khơi mở tiềm năng con người và đồng hành cùng cộng đồng. Lắng nghe câu chuyện của các bạn trẻ hôm nay, tôi càng tin rằng nguồn năng lượng lớn nhất của Việt Nam chính là con người - mà trên hết là thế hệ trẻ giàu nghị lực và khát vọng. Vai trò của doanh nghiệp là tiếp thêm bệ phóng nguồn lực để người trẻ cùng kiến tạo nên những giá trị lâu dài".

Ông Saravoot Yoovidhya, Tổng giám đốc Điều hành Tập đoàn TCP chia sẻ tại Diễn đàn Kết nối

Anh Nguyễn Kim Quy, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam chia sẻ về quá trình hợp tác giữa hai tổ chức

Anh Nguyễn Kim Quy, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, chia sẻ: "Bảy năm qua, sự đồng hành giữa Trung ương Hội LHTN Việt Nam và TCP cho thấy giá trị của một mối quan hệ hợp tác bền bỉ, chân thành và dài hạn. Điều chúng tôi trân trọng nhất là các chương trình không dừng lại ở sự hỗ trợ, mà thực sự trao cho người trẻ niềm tin và động lực để tự mình tiến bước. Chúng tôi kỳ vọng trong giai đoạn tới, sự hợp tác này sẽ tiếp tục được triển khai thực chất, có chiều sâu và chạm tới ngày càng nhiều thanh niên trên cả nước".

Đầu tư cho thanh niên chính là đầu tư cho năng lực cạnh tranh cốt lõi của quốc gia. Khi doanh nghiệp và tổ chức xã hội coi người trẻ là chủ thể đồng kiến tạo tương lai, những nguồn lực được trao đi sẽ trở thành bệ phóng để thế hệ trẻ chủ động tạo ra giá trị lâu dài cho cộng đồng và đất nước.