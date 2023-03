Thu phí theo lượt không làm tăng giá cước taxi ở sân bay Tân Sơn Nhất

Như Thanh Niên đã đưa tin, Công ty CP Đầu tư TCP vừa thông báo đến 7 doanh nghiệp taxi hoạt động tại sân bay về phương án thu giá dịch vụ từ 5.000 - 10.000 đồng/lượt đối với xe taxi truyền thống, áp dụng từ 1.4.

Thay vì trả phí thuê bãi đậu xe, các hãng taxi có thể phải trả phí vào sân bay Tân Sơn Nhất theo từng lượt ra vào NHẬT THỊNH

Sau đó, Hiệp hội Taxi TP.HCM đã có văn bản kiến nghị đơn vị này giữ nguyên phương án bãi đệm đậu xe taxi ngoài trời để xe TCP như hiện tại với quan điểm thu phí theo lượt xe sẽ làm tăng chi phí quá cao so với hợp đồng thuê vị trí đậu xe như hiện tại, gây khó khăn cho các hãng taxi phục vụ hành khách tại sân bay Tân Sơn Nhất. Với mức phí tăng cao, các hãng taxi lo ngại phải tính toán tăng giá cước, đẩy thêm áp lực chi phí cho hành khách.

Tuy nhiên, trả lời Thanh Niên, đại diện TCP cho biết việc thu phí theo lượt chỉ áp dụng đối với các taxi sử dụng bãi đệm và hạ tầng bên trong nhà giữ xe TCP để di chuyển đến làn C hoặc làn D đón khách. Trong đó, làn D nằm hoàn toàn trong khu vực nhà giữ xe TCP và thực tế thì hiện nay, xe taxi truyền thống rất ít khi vào làn D do khách đón taxi hầu hết tập trung ở làn C.

Việc di chuyển vào làn C của taxi vẫn có tuyến đường di chuyển không đi qua bãi đệm và không phải trả phí cho TCP. Vì thế, việc cho rằng mọi taxi vào sân bay đều phải trả phí khiến cước phí cao hơn là không chính xác.

Nếu taxi di chuyển theo tuyến đường chấm xanh để vào đón khách thì sẽ không qua bãi đệm của TCP, không phải trả phí TCP

Về nguyên nhân thay đổi hình thức thu phí xe sử dụng bãi đệm, phía chủ đầu tư nhà xe lý giải thời gian qua, việc thu phí đỗ xe chờ tại đây dựa trên tỷ lệ số đầu xe đăng ký chạy của các hãng taxi để tính phí thuê. Tuy nhiên, qua quá trình hoạt động, đơn vị này gần như không thể kiểm soát được số lượng đầu xe ra vào bãi đệm để di chuyển đến làn C và D. Quá trình di chuyển tồn tại nhiều bất cập, tiềm ẩn nhiều vấn đề về an ninh, trật tự và an toàn giao thông trong bãi đệm.

Từ thực tế đó, TCP đã xây dựng phương án kiểm soát số lượng đầu xe, phát thẻ theo lượt xe vào sử dụng bãi đệm và đỗ chờ, rồi di chuyển đến làn C và D để đón khách. Xe chờ đỗ ở bãi đệm không quá 30 phút rồi di chuyển đến làn C sẽ trả phí 5.000 đồng/lượt; còn nếu du chuyển đến làn D (hoàn toàn nằm trong nhà giữ xe của TCP) thì đóng phí 15.000 đồng/lượt.

"Việc tính phí theo lượt nhằm đảm bảo tính công bằng và phù hợp với hoạt động kinh doanh cũng như đảm bảo nguồn thu để TCP duy trì khả năng vận hành. Mức phí đã bao gồm thời gian đỗ chờ ở bãi đệm. Bên cạnh đó, TCP khẳng định hoàn toàn không có việc thu phí với mọi taxi truyền thống vào đón khách tại Nhà ga quốc nội - Cảng hàng không Tân Sơn Nhất" - đại diện TCP thông tin.