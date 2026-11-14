TCP tiếp năng lượng cho người trẻ Gia Lai trên hành trình bảo vệ nguồn nước sạch

* Thưa bà, sau An Giang, Gia Lai được lựa chọn là điểm đến tiếp theo của dự án "Chung tay vì nguồn nước bền vững". Điều gì đã thúc đẩy TCP đưa sáng kiến này đến với vùng đất Tây nguyên?

- Bà Arjaree Suwangool: Nếu như ở An Giang, câu chuyện bảo vệ nguồn nước gắn liền với nhịp sống của người dân vùng Đồng bằng sông Cửu Long, thì tại Gia Lai - một địa bàn mang đặc thù cao nguyên - việc bảo vệ nguồn nước lại gắn chặt với những yếu tố rất riêng về khí hậu, tập quán sinh hoạt, sản xuất và bản sắc văn hóa.

Chính sự khác biệt ấy củng cố niềm tin của chúng tôi rằng: Bảo vệ tài nguyên nước phải xuất phát từ việc thấu hiểu thực tế địa phương và lắng nghe sáng kiến từ chính cộng đồng thụ hưởng, thay vì áp dụng một công thức chung cho tất cả mọi nơi. Việc đa dạng hóa các điểm đến của dự án không chỉ giúp một đơn vị đồng hành như TCP mở rộng góc nhìn và cách tiếp cận, mà còn giúp thông điệp của chương trình chạm đến và lan tỏa sâu rộng hơn trong cộng đồng.

* Vậy thông điệp cốt lõi mà TCP muốn truyền tải thông qua sáng kiến này là gì?

- Thông điệp của chúng tôi rất giản dị: cải thiện khả năng tiếp cận nước sạch và tiếp sức cho thế hệ trẻ là hai sứ mệnh luôn song hành. Thông qua dự án "Chung tay vì nguồn nước bền vững" phối hợp cùng Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam và Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Sinh viên Việt Nam (VSDS), chúng tôi mong muốn góp phần nâng cao điều kiện tiếp cận nước sạch tại các địa phương, đồng thời khuyến khích các bạn học sinh, sinh viên chủ động tìm hiểu, nâng cao nhận thức để trân trọng và sử dụng nguồn tài nguyên này một cách có trách nhiệm.

Đặc biệt, năm nay đánh dấu cột mốc 70 năm hình thành và phát triển của Tập đoàn TCP, đây cũng là dịp để chúng tôi tái khẳng định cam kết lâu dài trong việc tiếp thêm năng lượng cho các cộng đồng địa phương thông qua những sáng kiến ý nghĩa và bền vững tại các thị trường trọng điểm, trong đó có Việt Nam.

* Dự án kết hợp giữa các hoạt động nâng cao nhận thức như tổ chức hội thảo, phát triển đội hình "Chiến binh xanh" với hoạt động tổ chức giải chạy trực tuyến để gây quỹ lắp đặt hệ thống lọc nước mới. TCP kỳ vọng những hoạt động này sẽ tạo ra tác động cụ thể nào?

- Chúng tôi xây dựng dự án theo hướng kết hợp giữa việc nâng cao nhận thức và thúc đẩy hành động thực tiễn.

Các buổi hội thảo tạo cơ hội để học sinh tiếp cận tri thức khoa học về nguồn nước, từ đó hiểu rõ hơn vai trò của mỗi cá nhân trong việc bảo vệ tài nguyên nước. Đáng quý hơn, đây cũng là không gian để chính các bạn trẻ được cất lên tiếng nói của mình thông qua các bài thuyết trình, các ý tưởng sáng tạo và thông điệp được sân khấu hóa đầy sinh động.

Tinh thần ấy tiếp tục được hiện thực hóa qua các đội hình "Chiến binh xanh" - nơi các em học sinh trực tiếp tham gia vào những hoạt động bảo vệ môi trường tại địa phương. Song song đó, sự chung tay của cộng đồng được lan tỏa và cụ thể hóa qua giải chạy trực tuyến, góp phần gây quỹ thành công để triển khai 3 hệ thống lọc nước mới trong năm 2026, đáp ứng nhu cầu cấp thiết về nguồn nước sạch tại trường học cho cả thầy và trò.

Mỗi hoạt động đảm nhận một vai trò riêng, nhưng tất cả cùng hội tụ về một mục tiêu chung: Giúp cộng đồng thấu hiểu sâu sắc hơn giá trị của nguồn nước, trao cơ hội để mỗi cá nhân chủ động tham gia vào các giải pháp gìn giữ nguồn tài nguyên quý giá này.

* Làm thế nào để TCP đảm bảo rằng những giá trị và thông điệp từ dự án sẽ tiếp tục được duy trì bền bỉ ngay cả khi chương trình khép lại, thưa bà?

- Chúng tôi hiểu rằng để tạo ra những thay đổi mang tính bền vững, tri thức và thông điệp ngày hôm nay cần được chuyển hóa thành những hành động cụ thể mà các em học sinh có thể duy trì lâu dài. Do đó, chúng tôi kêu gọi sự đồng hành mật thiết của nhà trường, thầy cô giáo cùng các tổ chức Đoàn, Hội, Đội tại địa phương. Khi các em có một môi trường liên tục để trao đổi, thực hành và chia sẻ sáng kiến, việc sử dụng nước có trách nhiệm sẽ tự nhiên trở thành thói quen sống của cả một thế hệ tương lai.

Bên cạnh đó, TCP cũng tài trợ các bộ trang thiết bị dọn dẹp vệ sinh cho đội hình "Chiến binh xanh" tại các địa phương, trong đó có Gia Lai. Điều này nhằm tiếp sức để các em duy trì hoạt động sau chương trình, trở thành những hạt nhân tích cực tiếp tục lan tỏa nhận thức về bảo vệ nguồn nước trong cộng đồng.

* Bà muốn gửi gắm điều gì tới các em học sinh tại Gia Lai khi đưa dự án đến với địa phương?

- Tôi mong các em học sinh hiểu rằng, mình không cần phải đợi đến khi trưởng thành mới có thể bắt đầu đóng góp cho cộng đồng. Tiết kiệm nước, không gây ô nhiễm môi trường và chủ động chia sẻ kiến thức với những người xung quanh - đó đều là những hành động nhỏ bé nhưng vô cùng ý nghĩa mà bất kỳ ai cũng có thể làm ngay từ hôm nay.

Tôi cũng hy vọng các em luôn tự tin cất lên tiếng nói, mạnh dạn đặt câu hỏi, đưa ra sáng kiến và cùng nhau tìm kiếm những giải pháp phù hợp nhất với điều kiện thực tế của quê hương mình.

Chúng tôi hy vọng các em sẽ mang theo tri thức và nguồn cảm hứng từ dự án hôm nay để cùng gia đình, nhà trường và cộng đồng chung tay gìn giữ nguồn nước sạch - mạch nguồn thiết yếu cho sự sống của tất cả chúng ta.

* Cảm ơn bà!