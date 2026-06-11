TCP Việt Nam khởi động dự án Không gian Thể thao Thanh niên 2026 tại An Giang

Ngày 23.5.2026, tại địa điểm triển khai, TCP Việt Nam phối hợp cùng Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tổ chức lễ khánh thành công trình "Không gian Thể thao Thanh niên - Tiếp năng lượng, Bừng sức trẻ". Đây là hoạt động mở màn cho kế hoạch của năm 2026, đồng thời đánh dấu bước đi tiếp theo của dự án nhằm nhân rộng môi trường vận động lành mạnh cho thanh thiếu nhi.

Năm 2026 mang ý nghĩa đặc biệt khi kế hoạch nâng cấp 7 sân thể thao của năm nay gắn liền với chuỗi cột mốc: 70 năm hình thành và phát triển của Tập đoàn TCP, 70 năm ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam và 7 năm hợp tác giữa TCP Việt Nam và Trung ương Hội LHTN Việt Nam. Sự gắn kết mang tính biểu tượng này tái khẳng định cam kết dài hạn của doanh nghiệp trong việc đồng hành cùng phong trào thanh niên và hạ tầng an sinh tại địa bàn.

Không gian thể thao mới được xây dựng tại Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp xã Ba Chúc - nơi vốn là địa điểm sinh hoạt cộng đồng quen thuộc của người dân địa phương. Mỗi ngày, khu vực này đón khoảng 100 - 200 lượt người dân, thiếu nhi và thanh thiếu niên đến vui chơi, tập thể dục, sinh hoạt văn nghệ và tham gia các hoạt động tập thể. Đồng thời, với khoảng 1.000 hộ dân sinh sống xung quanh, đây được xem là một trong những điểm sinh hoạt cộng đồng có vai trò quan trọng đối với đời sống tinh thần của người dân khu vực.

Để đáp ứng nhu cầu rèn luyện thể thao ngày càng gia tăng tại địa phương, TCP Việt Nam cùng Trung ương Hội LHTN Việt Nam đã tiến hành cải tạo và nâng cấp không gian với nhiều hạng mục thiết thực, bao gồm 2 sân Pickleball cùng hệ thống dụng cụ tập thể dục thể thao ngoài trời.

Công trình Không gian Thể thao Thanh niên vừa khánh thành tại xã Ba Chúc, tỉnh An Giang

Phát biểu tại chương trình, chị Thị Phương Hồng, Phó bí thư thường trực Tỉnh đoàn An Giang, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh An Giang, đánh giá cao sự đồng hành của TCP Việt Nam trong việc đầu tư các công trình phục vụ cộng đồng. Trong bối cảnh nhiều địa phương vẫn còn thiếu không gian công cộng dành cho thanh thiếu nhi, những công trình như "Không gian Thể thao Thanh niên" được xem là nguồn động lực tích cực giúp người dân, đặc biệt là giới trẻ, có thêm điều kiện tiếp cận các hoạt động thể thao và giải trí lành mạnh: "Việc khánh thành Không gian Thể thao Thanh niên tại xã Ba Chúc mang ý nghĩa rất thiết thực đối với thanh thiếu nhi và người dân địa phương. Đây không chỉ là một sân chơi thể thao phục vụ nhu cầu rèn luyện sức khỏe hằng ngày, mà còn là nơi để thanh niên gặp gỡ, giao lưu và tham gia các hoạt động cộng đồng lành mạnh. Chúng tôi tin rằng công trình sẽ góp phần thúc đẩy phong trào thể dục thể thao tại cơ sở, đồng thời tạo thêm động lực để người trẻ xây dựng lối sống tích cực, năng động hơn".

TCP Việt Nam còn hướng đến xây dựng các giá trị bền vững thông qua việc thúc đẩy phong trào vận động thể chất trong giới trẻ

Trong khuôn khổ chương trình, Tỉnh đoàn An Giang cũng chính thức ra mắt Câu lạc bộ Thể thao Thanh niên xã Ba Chúc nhằm duy trì và phát triển thường xuyên các hoạt động thể dục thể thao tại địa phương. Câu lạc bộ được kỳ vọng sẽ trở thành hạt nhân thúc đẩy phong trào thể dục thể thao tại cơ sở, lan tỏa tinh thần sống tích cực, năng động trong thanh niên An Giang.

Công trình tại An Giang lần này là mở đầu cho kế hoạch triển khai chuỗi "Không gian Thể thao Thanh niên" trong năm 2026. Theo dự kiến, chương trình sẽ tiếp tục xây mới và nâng cấp thêm 6 không gian thể thao nữa trong năm nay. Đến cuối năm, chương trình dự kiến hoàn thành tổng cộng 22 không gian thể thao dành cho thanh niên tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước, tính từ không gian thể thao đầu tiên được nâng cấp vào năm 2024. Thông qua những công trình này, TCP kỳ vọng sẽ góp phần hình thành thói quen rèn luyện sức khỏe và tạo ra môi trường gắn kết tự nhiên để lan tỏa năng lượng sống tích cực trong cả cộng đồng.