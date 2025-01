TDG Group: Những bước tiến vượt bậc từ dự án The Maris Vũng Tàu

Từ thành công trong phát hành trái phiếu, đảm bảo tiến độ xây dựng, đến các hoạt động vui chơi giải trí sôi động, tất cả đều góp phần tạo nên một bức tranh hoàn hảo cho hành trình phát triển của dự án.

Thành công trong phát hành trái phiếu và sự hỗ trợ tài chính vững mạnh

Với sự bảo lãnh của Ngân hàng HDBank - một trong những tổ chức tín dụng hàng đầu tại Việt Nam, trong tháng 12.2024, TDG Group đã phát hành thành công 2 lô trái phiếu trị giá 2.270 tỉ đồng.

Đây tiếp tục là đòn bẩy quan trọng giúp The Maris Vũng Tàu đẩy nhanh tiến độ xây dựng toàn dự án bao gồm biệt thự Serenity, tòa tháp căn hộ Alaric, Polaris. Thực tế, tháng 8.2024, tháp Polaris đã được khởi công, và đảm bảo tiến độ xây dựng cũng như kế hoạch giới thiệu ra thị trường.Tháp Alaric chuẩn bị cất nóc trong tháng 1.2025 và dự kiến bàn giao vào cuối năm 2025.

Sự đồng hành, tín nhiệm của ngân hàng HDBank không đơn thuần đảm bảo nguồn vốn cho dự án mà còn là một bảo chứng cho chất lượng, tiềm năng to lớn của The Maris Vũng Tàu.

Kết thúc năm 2024 tổng tài sản doanh nghiệp của TDG Group đạt hơn 5.000 tỉ đồng, ghi nhận hơn 350 tỉ đồng doanh thu và lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp đạt 50 tỉ đồng. Lợi nhuận doanh nghiệp, theo báo cáo doanh thu chủ yếu đến từ bàn giao một phần phân khu biệt thự Serenity theo đúng tiến độ cam kết giữa công ty và khách hàng.

Dự kiến trong năm 2025, công ty sẽ tăng vốn điều lệ lên 1.500 tỉ đồng nhằm bổ sung nguồn lực tài chính để sớm hoàn thành và đưa dự án vào hoạt động.

The Maris Vũng Tàu đang tiếp hoàn thiện xây dựng các phân khu và tiện ích

Không khí lễ hội cuối năm tại The Maris Vũng Tàu

Với không khí lễ hội đặc sắc, The Maris Vũng Tàu đang trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Những chương trình đón chào năm mới như phố xuân Maris; đêm nhạc Maris Fest được tổ chức vào ngày 28.12.2024 vừa qua đã thu hút hàng ngàn lượt khách đến tham quan và trải nghiệm. Đây là dịp để khách hàng tận hưởng không gian sống năng động và mang lại sinh khí mới cho dự án, đồng thời góp phần nâng cao giá trị tinh thần của cộng đồng.

The Maris Vũng Tàu liên tục tổ chức các sự kiện thu hút đông đảo khách tham dự

The Maris Vũng Tàu - Điểm đến lý tưởng cho các nhà đầu tư

Với pháp lý minh bạch, tiến độ xây dựng nhanh chóng và sự phát triển mạnh mẽ của cơ sở hạ tầng giao thông như cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và dự án đường ven biển với chiều dài 77km, The Maris Vũng Tàu đang dần trở thành điểm đến lý tưởng cho các nhà đầu tư. Dự án không chỉ là nơi an cư lý tưởng, nghỉ dưỡng tuyệt vời mà còn mang lại giá trị gia tăng bền vững nhờ vị trí chiến lược và hệ thống tiện ích đẳng cấp. Đây là minh chứng cho một kênh đầu tư an tâm, đảm bảo lợi nhuận và tiềm năng tăng trưởng vượt trội trong tương lai.