Kinh tế Doanh nghiệp

TDTU hợp tác nghiên cứu, phát triển Sâm Ngọc Linh với tỉnh Quảng Ngãi

Đức Nguyễn
28/03/2026 17:57 GMT+7

Ngày 27.3, Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi và Viện Kiểm nghiệm Thuốc TP.HCM tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề '53 năm phát hiện Sâm Ngọc Linh - Nâng cao chất lượng, phát triển và nâng tầm thương hiệu sản phẩm quốc gia'.

Các đại biểu tham dự hội thảo chụp ảnh tập thể kỷ niệm

Hội thảo có sự tham gia của ông Trần Phước Hiền - Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi; GS.TS.BS Trịnh Thị Diệu Thường - Cục trưởng Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền - Bộ Y tế; lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh Quãng Ngãi, các chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp và đại diện các địa phương trồng sâm, tạo diễn đàn trao đổi đa chiều về chiến lược phát triển Sâm Ngọc Linh - dược liệu quý hiếm được ví như "quốc bảo" của Việt Nam.

TS. Võ Hoàng Duy - Phó Hiệu trưởng TDTU phát biểu khai mạc hội thảo

Sâm Ngọc Linh được đánh giá là một trong những dược liệu quý hiếm của Việt Nam và thế giới, với hàm lượng hoạt chất cao và giá trị y học đặc biệt. Tuy nhiên, để phát huy hết tiềm năng, sản phẩm này vẫn cần được đầu tư mạnh mẽ về nghiên cứu, tiêu chuẩn hóa và xây dựng thương hiệu.

Ông Nguyễn Tấn Liêm - Giám Đốc Sở KHCN tỉnh Quảng Ngãi phát biểu chào mừng hội thảo

Tại hội thảo, nhiều kết quả nghiên cứu cập nhật đã được công bố, góp phần làm rõ các vấn đề như tiêu chuẩn hóa chất lượng, kiểm nghiệm, nhận diện và phân biệt Sâm Ngọc Linh với các loại sâm khác nhằm hạn chế tình trạng nhầm lẫn, giả mạo. Trong bối cảnh đó, vai trò của khoa học công nghệ trở nên then chốt. Các nghiên cứu về định danh, kiểm nghiệm và phát triển sản phẩm không chỉ giúp nâng cao giá trị kinh tế mà còn góp phần bảo vệ uy tín và vị thế của Sâm Ngọc Linh trên thị trường trong nước và quốc tế.

Chuyên gia - GS.TS. Nguyễn Minh Đức - Khoa Dược, Trường ĐH Tôn Đức Thắng trình bày nghiên cứu về Sâm Ngọc Linh

Không dừng lại ở trao đổi học thuật, hội thảo còn đánh dấu bước tiến quan trọng trong hợp tác nghiên cứu - khi TDTU ký kết với doanh nghiệp để triển khai các đề tài nghiên cứu, phát triển và chuyển giao công nghệ liên quan đến Sâm Ngọc Linh. Các chương trình hợp tác dự kiến có quy mô lớn, với sự tham gia của các nhóm nghiên cứu mạnh từ Khoa Dược của Nhà trường.

Đại diện TDTU và doanh nghiệp ký kết hợp tác nghiên cứu, chuyển giao công nghệ

Hoạt động hợp tác giữa TDTU, tỉnh Quảng Ngãi và doanh nghiệp thể hiện rõ mô hình liên kết "ba nhà" - Nhà nước, Nhà trường, Doanh nghiệp, đồng thời là bước đi cụ thể trong việc phát huy vai trò của một trường đại học theo tinh thần Nghị quyết 57, thúc đẩy đột phá khoa học - công nghệ và tăng cường kết nối giữa nhà khoa học với doanh nghiệp, địa phương.

