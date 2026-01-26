Techcombank Visa Business Platinum: miễn lãi tới 86 lãi ngày, hạn mức đến 10 tỉ đồng

Miễn lãi dài nhất đến 86 ngày

Đặc quyền thời gian miễn lãi kỷ lục tối đa đến 86 ngày với các khách hàng doanh nghiệp Loyalty & áp dụng đến 68 ngày với các khách hàng doanh nghiệp khác, giúp tạo nên vùng đệm tài chính quan trọng cho doanh nghiệp, đặc biệt trong các ngành có chu kỳ thanh toán dài. Đặc quyền này cho phép doanh nghiệp chủ động điều phối nguồn vốn lưu động, tối đa hóa hiệu suất sử dụng vốn, và biến mỗi khoản chi tiêu thành một quyết định đầu tư chiến lược.

Hạn mức tín dụng đỉnh cao đến 10 tỉ đồng

Thẻ tín dụng Techcombank Visa Business Platinum mang đến nguồn lực tài chính dồi dào với hạn mức lên đến 10 tỷ, giúp doanh nghiệp luôn sẵn sàng ứng phó với mọi nhu cầu chi tiêu lớn, đột xuất hay theo mùa vụ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp nắm bắt cơ hội tức thời và mở rộng quy mô không giới hạn.

Phí chuyển đổi ngoại tệ 1% – tối ưu chi phí giao dịch quốc tế

Với phí chuyển đổi ngoại tệ hấp dẫn nhất thị trường chỉ 1%, thẻ hỗ trợ doanh nghiệp tối ưu chi phí khi thanh toán ngoại tệ, đặc biệt phù hợp với các hoạt động thương mại, quảng cáo xuyên biên giới, mua hàng hóa hoặc dịch vụ từ nhà cung cấp quốc tế tại mạng lưới toàn cầu của đối tác Visa rộng khắp tại hơn 200 quốc gia & vùng lãnh thổ.

Thẻ tín dụng Techcombank Visa Business Platinum là một bước tiến trong hành trình đồng hành cùng doanh nghiệp của Techcombank, giúp khách hàng dễ dàng phân quyền chi tiêu, theo dõi giao dịch và thực hiện đối soát tập trung. Điều này không chỉ chuẩn hóa quy trình tài chính mà còn giải phóng nguồn lực kế toán, giúp doanh nghiệp tập trung mở khóa chiến lược tăng trưởng kinh doanh.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó tổng giám đốc Techcombank kiêm Giám đốc Khối ngân hàng bán lẻ Techcombank

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó tổng giám đốc Techcombank kiêm Giám đốc Khối ngân hàng bán lẻ Techcombank, chia sẻ: "Techcombank không chỉ cung cấp những giải pháp tài chính; chúng tôi kiến tạo một giải pháp chiến lược cho doanh nghiệp Việt Nam. Việc ra mắt Thẻ tín dụng Techcombank Visa Business Platinum là một dấu mốc quan trọng trong cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp của chúng tôi, chung tay chuẩn hóa quản trị tài chính, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, và tăng trưởng vươn tầm quốc tế. Thông qua hệ sinh thái tài chính toàn diện, chúng tôi sẽ tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp Việt Nam chinh phục những đỉnh cao mới".

Bà Đặng Tuyết Dung, Giám đốc Visa Việt Nam và Lào

Bà Đặng Tuyết Dung, Giám đốc Visa Việt Nam và Lào, chia sẻ: "Visa luôn đồng hành cùng các ngân hàng và đối tác trong mở rộng giải pháp thanh toán hiện đại dành cho doanh nghiệp, hỗ trợ vận hành linh hoạt và minh bạch hơn. Việc ra mắt Thẻ tín dụng Techcombank Visa Business Platinum tiếp tục khẳng định cam kết chung của chúng tôi trong việc thúc đẩy chuyển đổi số và nâng cao trải nghiệm thanh toán tại Việt Nam. Chúng tôi tin rằng sản phẩm này sẽ giúp các doanh nghiệp tự tin kết nối với thị trường toàn cầu và nắm bắt cơ hội phát triển bền vững trong kỷ nguyên số".

Thẻ tín dụng Techcombank Visa Business Platinum là dấu mốc khẳng định vai trò dẫn dắt của Techcombank trong việc tạo ra các giá trị khác biệt dành cho phân khúc SME, thúc đẩy thanh toán không tiền mặt và minh bạch hóa nền kinh tế.

*Áp dụng theo chính sách & quy định của Techcombank thay đổi theo từng thời kỳ.