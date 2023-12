TechinAsia bình chọn F88 là startup tài chính huy động vốn hàng đầu Việt Nam

Việc bình chọn của TechinAsia diễn ra trên diện rộng, gồm nhiều ngành nghề, lĩnh vực khác nhau như đầu tư, nông nghiệp, bán lẻ, giáo dục, chăm sóc sức khỏe, năng lượng tái tạo, tài chính… Những công ty startup đã công bố kết quả huy động vốn trong năm 2023 thuộc các lĩnh vực trên đều được đưa vào danh sách, trong đó có các tên tuổi lớn như Novaland, Vinfast, Be group, Con cưng… Căn cứ trên số vốn mà các công ty này đã huy động được, TechinAsia xếp hạng từ thấp đến cao, trong đó, doanh nghiệp huy động vốn tốt nhất đạt 250 triệu USD và thấp nhất là 20 triệu USD.

Riêng trong lĩnh vực tài chính, có 3 doanh nghiệp được bình chọn lần lượt là F88, Trusting Social và Fiinhay. Cụ thể, F88 xếp thứ 2 trong danh sách các công ty startup có kết quả huy động vốn tiêu biểu, sau Novaland Group, còn Trusting Social xếp thứ 7 và Fiinhay xếp thứ 11.

Năm 2023, F88 đã trải qua nhiều đợt huy động vốn thành công với các đối tác trong nước và quốc tế. Ấn tượng nhất vẫn là hoạt động huy động vốn từ quỹ ngoại. Tháng 3.2023, doanh nghiệp này công bố kết quả tăng vốn thành công từ Quỹ đầu tư Mê Kông Capital và Quỹ đầu tư Vương quốc Oman với tổng giá trị là 50 triệu USD. Tiếp theo, tháng 9.2023, chuỗi cửa hàng này lại công bố việc huy động thành công 50 triệu USD từ Quỹ Lending Ark Asia, nâng tổng mức vay mà Lending Ark cấp cho F88 lên đến 100 triệu USD, chỉ trong vòng hai năm 2022 và 2023. Ngoài nguồn vốn ngoại, doanh nghiệp này cũng khá "mát tay" khi huy động vốn tại thị trường trong nước. Tháng 11.2023, F88 công bố huy động thành công 200 tỉ đồng qua kênh trái phiếu. Theo thống kê của TechinAsia, tổng số vốn F88 đã huy động được là 170 triệu USD.

Năm 2023 được xem là năm "ba chìm bảy nổi" nhất của F88 trong hơn 10 năm thành lập. Trong 6 tháng đầu năm, do chịu ảnh hưởng chung của thị trường cho vay dưới chuẩn, F88 có kết quả kinh doanh không mấy tích cực, thậm chí là tăng trưởng âm. Lý giải về kết quả này, lãnh đạo doanh nghiệp cho rằng là bởi F88 đã trích lập dự phòng khoản vay một cách quá thận trọng khiến chi phí hoạt động, vận hành tăng cao dẫn đến kết quả thiếu tích cực trên. Nhưng sang quý 3, kết quả kinh doanh đã có sự khởi sắc, doanh thu 9 tháng vượt 28% so với cùng kỳ; tỷ lệ thu hồi nợ/chi phí tín dụng sau khi giảm xuống 8,7% vào quý 2 đã tăng lên 9,8% vào quý 3 và 11,3% vào tháng 10; tỷ lệ chi phí hoạt động trên thu nhập hoạt động (CIR) trong 10 tháng được cải thiện ở mức 63% (tỷ lệ này năm ngoái là 74,4%); tỷ lệ nợ vay/vốn chủ sở hữu của F88 ở mức 1,85 lần, chỉ tương đương khoảng một nửa giá trị đòn bẩy tài chính tại thời điểm cuối năm ngoái (3,86 lần) và thấp hơn nhiều so với mức trung vị ngành tài chính tiêu dùng (4,58 lần tại thời điểm 30/6). Chính những kết quả tích cực trên đã góp phần khiến Fiin Ratings quyết định duy trì xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp này ở mức BBB- vào tháng 12.2023. Nhiều ý kiến cho rằng quyết định duy trì xếp hạng tín nhiệm này và kết quả huy động vốn của F88 trong năm 2023 đã phản ánh đúng thực trạng hoạt động và quản trị doanh nghiệp của F88 trong một năm có nhiều sóng gió.

Trong các startup tài chính, xếp sau F88 là Trusting Social với tổng số vốn huy động được là 65 triệu USD và Finhay với tổng số vốn huy động được là 25 triệu USD. Trong danh sách 15 startup này cũng còn một số tên tuổi khác như doanh nghiệp bán lẻ Concung với tổng số vốn huy động là 90 triệu USD (thứ 6), doanh nghiệp vận tải Be Group với 60 triệu USD huy động được (xếp thứ 8), doanh nghiệp phân phối thuốc tây B2B BuyMed (thuocsi.vn) đạt 51,5 triệu USD (xếp thứ 9)...



TechinAsia là một trong những trang tin công nghệ nổi tiếng ở Singapore, mục tiêu của TechinAsia là chia sẻ những tin tức nóng và có giá trị nhất về Khởi nghiệp và Công nghệ tại châu Á cho độc giả trong khu vực và trên toàn thế giới. Website: https://www.techinasia.com/about