Tên lửa in 3D đầu tiên trên thế giới được phóng thành công

Được quảng cáo là ít tốn kém hơn cho việc sản xuất và bay, tên lửa in 3D Terran 1 không người lái được phóng từ Cape Canaveral thuộc bang Florida vào lúc 23 giờ 25 phút ngày 22.3 (theo giờ Mỹ), theo AFP.

Ảnh chụp màn hình do Relativity Space cung cấp vào ngày 22.3.2023 cho thấy lần phóng thứ ba của tên lửa in 3D Terran 1 ở Cape Canaveral, Florida AFP

Tuy nhiên, trong lúc phóng, tên lửa đã gặp phải "sự cố bất thường" trong quá trình phân tách ở giai đoạn hai khi nó hướng về quỹ đạo thấp của Trái đất, theo chương trình phát trực tiếp về sự kiện này của công ty khởi nghiệp hàng không vũ trụ Relativity Space, có trụ sở tại bang California (Mỹ). Công ty không cung cấp chi tiết.

Mặc dù không bay được tới quỹ đạo, cuộc phóng ngày 22.3 đã chứng minh rằng tên lửa Terran 1, có 85% khối lượng được in 3D, có thể chịu được sự khắc nghiệt của quá trình phóng lên.

Đây là nỗ lực phóng tên lửa Terran 1 lần thứ 3 của Relativity Space. Lúc đầu, tên lửa Terran 1 được lên kế hoạch phóng vào ngày 8.3 nhưng đã bị hoãn lại vào phút cuối vì vấn đề nhiệt độ của nhiên liệu đẩy. Nỗ lực phóng lần 2 được lên kế hoạch vào ngày 11.3 đã bị hủy do các vấn đề về áp suất nhiên liệu.

Tên lửa in 3D Terran 1 được đưa đến bệ phóng tại Cape Canaveral trong bức ảnh chụp ngày 7.12.2022 được công bố trước thời điểm phóng theo lịch trình ở Cape Canaveral ngày 8.3.2023 Reuters

Nếu đến được quỹ đạo thấp của Trái đất, Terran 1 sẽ là phương tiện do tư nhân tài trợ đầu tiên sử dụng nhiên liệu mêtan làm được điều đó trong lần thử đầu tiên.

Terran 1 cao 33,5 m và có đường kính 2,2 m, với 85% khối lượng của tên lửa này được in 3D bằng hợp kim kim loại, bao gồm 9 động cơ Aeon 1 được sử dụng trong tầng đầu tiên và một động cơ Aeon Vacuum được sử dụng trong tầng thứ hai.

Đây là vật thể in 3D lớn nhất từ trước đến nay và được tạo ra bằng máy in kim loại 3D lớn nhất thế giới, theo Relativity Space. Mục tiêu của công ty này là sản xuất một tên lửa được in 3D tới 95%, theo AFP.