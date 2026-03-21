Công nghệ Xu hướng - Chuyển đổi số

Tên miền '.vn' được đấu giá kỷ lục gần 1,6 tỉ đồng

Anh Quân
21/03/2026 13:31 GMT+7

Một tên miền hai ký tự đã bứt phá với mức chốt thầu lên tới 1,584 tỉ đồng, xác lập kỷ lục giá cao nhất trước khi khép lại phiên đấu giá đầu tiên.

Từ ngày 18 đến 20.3, Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) đã tổ chức đợt đấu giá tên miền quốc gia ".vn" lần đầu tiên. Sự kiện thu hút sự chú ý lớn từ giới đầu tư công nghệ khi tỷ lệ đấu giá thành công đạt mức 78%, trong đó tên miền có mức định giá cao nhất chốt ở con số kỷ lục hơn 1,58 tỉ đồng. Cụ thể, ba tên miền 2 ký tự gồm "mb", "hi" và "ok" được đấu giá thành công với số tiền lần lượt 1,584 tỉ đồng, 217 triệu đồng, 153 triệu đồng.

Tên miền ".vn" là khối tài sản số gắn với định danh quốc gia

Trong ba ngày diễn ra sự kiện, VNNIC đã đưa lên sàn tổng cộng 50 tên miền cấp hai chỉ gồm hai ký tự và có đuôi ".vn". Đây được xem là nhóm tài nguyên đặc biệt, có số lượng hữu hạn, cấu trúc ngắn gọn và mang lại giá trị nhận diện thương hiệu số lớn. Theo thống kê từ ban tổ chức, các phiên đấu giá có mức độ cạnh tranh cao, điển hình là việc ghi nhận tới 85 lượt trả giá cho một tên miền.

Những "con số biết nói" đã phản ánh nhu cầu thực tế của thị trường đối với tên miền quốc gia có 2 ký tự, khẳng định tiềm năng khai thác thương mại, niềm tin của giới đầu tư vào khối tài sản số gắn với định danh quốc gia.

Việc tổ chức đấu giá công khai nhóm tên miền này được đánh giá là bước tiến quan trọng nhằm phân bổ hiệu quả tài nguyên internet, nâng cao nhận thức của cộng đồng về việc xem tên miền ".vn" là một loại tài sản số có giá trị, đồng thời khuyến khích các doanh nghiệp chủ động xây dựng sự hiện diện trực tuyến tin cậy và minh bạch.

VNNIC dự kiến tổ chức đợt đấu giá tên miền ".vn" tiếp theo vào tháng 6.2026. Lộ trình đấu giá định kỳ giúp mở rộng cơ hội tiếp cận tài nguyên số chất lượng cao cho cá nhân và tổ chức, qua đó thúc đẩy thị trường giao dịch phát triển minh bạch và hỗ trợ cho tiến trình chuyển đổi số.

Tin liên quan

Việt Nam xếp thứ hai Đông Nam Á về lượng tên miền quốc gia

Hiện nay, tên miền quốc gia Việt Nam ".vn" xếp thứ hai tại Đông Nam Á (ASEAN) với hơn 660.000 tên miền được đăng ký và sử dụng.

Cấp mới tên miền gắn liền chuyển đổi số từ ngày 1.6

