Tên miền '.vn' hai ký tự 'hi' chốt giá hơn 200 triệu đồng

Trong ngày đầu tiên lên sàn, 16 trên tổng số 18 tên miền đã tìm được chủ nhân. Điểm nhấn của phiên đấu giá là một tên miền mang hai ký tự "hi" đã được chốt với mức giá cao nhất lên tới 217 triệu đồng. Nhiều tên miền khác cũng ghi nhận mức trả giá dao động từ 60 triệu đến 153 triệu đồng. Đặc biệt, sức nóng của phiên đấu giá được thể hiện qua việc có một tên miền chứng kiến sự cạnh tranh quyết liệt với 85 lượt ra giá từ 28 người tham dự.

Theo thống kê từ VNNIC, tổng số tiền thu về từ các tên miền đấu giá thành công đạt tỷ lệ hơn 260% so với tổng giá trị khởi điểm, ước tính mang về hơn 400 triệu đồng chỉ trong buổi chiều 18.3.

Tên miền ".vn" luôn trong trạng thái được săn đón Ảnh: Anh Quân

Các tên miền đưa ra đấu giá đợt này đều có mức giá khởi điểm là 10 triệu đồng, với bước giá mỗi lần nâng là 1 triệu đồng và yêu cầu người tham gia đặt cọc trước 1 triệu đồng.

Lý giải về sức hút của phiên đấu giá, ông Nguyễn Trường Giang, quyền Giám đốc VNNIC nhận định dải 1.296 tên miền hai ký tự được xem là "tài nguyên đặc biệt" với số lượng hữu hạn. Nhờ cấu trúc ngắn gọn và dễ nhớ, nhóm tên miền này mang lại lợi thế nhận diện thương hiệu số rất lớn. Chúng có thể gắn liền với tên viết tắt của các tập đoàn (như mb, lg, hc) hoặc gợi nhắc trực tiếp đến các ngành nghề kinh doanh (như ot cho ôtô, dd cho di động...).

"Việc đấu giá công khai nhóm tên miền này nhằm khai thác hiệu quả tài nguyên internet quốc gia, đồng thời tạo cơ hội minh bạch cho doanh nghiệp và nhà đầu tư sở hữu những định danh trực tuyến độc bản", đại diện VNNIC chia sẻ.

Theo kế hoạch trong năm 2026, hoạt động đấu giá tên miền ".vn" sẽ được chia làm hai đợt vào tháng 3 và tháng 6. Riêng đợt 1 diễn ra liên tục trong ba ngày từ 18.3 đến 20.3, đưa ra đấu giá tổng cộng 50 tên miền hai ký tự.