Công nghệ Tin tức công nghệ

Tên miền '.vn' hai ký tự 'hi' chốt giá hơn 200 triệu đồng

Anh Quân
19/03/2026 08:03 GMT+7

Chiều 18.3, Trung tâm internet Việt Nam (VNNIC) tổ chức đấu giá trực tuyến cho dải tên miền quốc gia ".vn" có hai ký tự, thu hút sự chú ý từ giới đầu tư công nghệ khi mức giá trúng thầu vượt xa kỳ vọng.

Trong ngày đầu tiên lên sàn, 16 trên tổng số 18 tên miền đã tìm được chủ nhân. Điểm nhấn của phiên đấu giá là một tên miền mang hai ký tự "hi" đã được chốt với mức giá cao nhất lên tới 217 triệu đồng. Nhiều tên miền khác cũng ghi nhận mức trả giá dao động từ 60 triệu đến 153 triệu đồng. Đặc biệt, sức nóng của phiên đấu giá được thể hiện qua việc có một tên miền chứng kiến sự cạnh tranh quyết liệt với 85 lượt ra giá từ 28 người tham dự.

Theo thống kê từ VNNIC, tổng số tiền thu về từ các tên miền đấu giá thành công đạt tỷ lệ hơn 260% so với tổng giá trị khởi điểm, ước tính mang về hơn 400 triệu đồng chỉ trong buổi chiều 18.3.

Tên miền '.vn' hai ký tự 'hi' chốt giá cả trăm triệu đồng - Ảnh 1.

Tên miền ".vn" luôn trong trạng thái được săn đón

Ảnh: Anh Quân

Các tên miền đưa ra đấu giá đợt này đều có mức giá khởi điểm là 10 triệu đồng, với bước giá mỗi lần nâng là 1 triệu đồng và yêu cầu người tham gia đặt cọc trước 1 triệu đồng.

Lý giải về sức hút của phiên đấu giá, ông Nguyễn Trường Giang, quyền Giám đốc VNNIC nhận định dải 1.296 tên miền hai ký tự được xem là "tài nguyên đặc biệt" với số lượng hữu hạn. Nhờ cấu trúc ngắn gọn và dễ nhớ, nhóm tên miền này mang lại lợi thế nhận diện thương hiệu số rất lớn. Chúng có thể gắn liền với tên viết tắt của các tập đoàn (như mb, lg, hc) hoặc gợi nhắc trực tiếp đến các ngành nghề kinh doanh (như ot cho ôtô, dd cho di động...).

"Việc đấu giá công khai nhóm tên miền này nhằm khai thác hiệu quả tài nguyên internet quốc gia, đồng thời tạo cơ hội minh bạch cho doanh nghiệp và nhà đầu tư sở hữu những định danh trực tuyến độc bản", đại diện VNNIC chia sẻ.

Theo kế hoạch trong năm 2026, hoạt động đấu giá tên miền ".vn" sẽ được chia làm hai đợt vào tháng 3 và tháng 6. Riêng đợt 1 diễn ra liên tục trong ba ngày từ 18.3 đến 20.3, đưa ra đấu giá tổng cộng 50 tên miền hai ký tự.

Tin liên quan

Cẩn trọng tên miền giá rẻ mới bị tin tặc lợi dụng để lừa đảo

Các chuyên gia bảo mật lên tiếng cảnh báo về các tên miền mới đang bị tội phạm mạng lợi dụng.

