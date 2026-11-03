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    Tên trộm trả lại đồng hồ 7,4 tỉ đồng kèm lời xin lỗi

    Văn Khoa
    Văn Khoa
    Một chiếc đồng hồ đeo tay cao cấp nhập khẩu trị giá khoảng 290.000 USD (7,4 tỉ đồng) bị lấy cắp từ một cửa hàng ở Tokyo (Nhật Bản) vào tuần trước đã được gửi trả lại qua dịch vụ chuyển bưu kiện cùng với lời xin lỗi.

    Cảnh sát Tokyo cho hay một người đàn ông đã ghé vào cửa hàng nằm trong khu phức hợp Nakano Broadway hôm 29.10, đeo thử chiếc đồng hồ đắt tiền nói trên rồi bỏ chạy, mang theo món hàng đắt tiền đó, theo Đài NHK ngày 2.11.

    Đồng hồ 7,4 tỉ đồng bị lấy cắp được trả lại cùng thư xin lỗi - Ảnh 1.

    Một chiếc đồng hồ đeo tay đính trang sức trị giá 1,45 triệu USD được trưng bày tại một cửa hàng ở Tokyo (Nhật Bản) vào ngày 19.8.2015

    Ảnh: AFP

    Sau đó, các nguồn tin điều tra tiết lộ với NHK rằng chiếc đồng hồ đã được gửi trả lại qua dịch vụ chuyển bưu kiện từ tỉnh Aichi của Nhật Bản hôm 1.11. Cửa hàng đã xác nhận đây chính là chiếc đồng hồ bị lấy cắp thông qua việc kiểm tra số sê-ri. Trong bưu kiện còn có một mẩu giấy bày tỏ lời xin lỗi về hành vi trộm cắp.

    Các nguồn tin cho biết thêm hình ảnh từ camera an ninh cùng những manh mối khác cho thấy người đàn ông đó đã di chuyển bằng taxi và tàu hỏa, đến ga Tokyo khoảng một giờ sau khi vụ việc xảy ra. Nhiều khả năng sau đó là đối tượng đã lên một chuyến tàu cao tốc Shinkansen đi về hướng tây.

    Hình ảnh từ camera an ninh tại tầng hầm thứ nhất của khu phức hợp Nakano Broadway cho thấy một người đàn ông, bị cho là tên trộm (mặc trang phục đen và đội mũ) đang chạy xuống thang cuốn. Trên cổ tay trái của người này có một vật trông giống chiếc đồng hồ bị lấy cắp, theo NHK.

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