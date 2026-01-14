Tendoo: ‘Trợ lực’ đưa hộ kinh doanh vượt 60 ngày cao điểm chuyển đổi thuế

Xác định việc chuẩn hóa nhận thức là bước đi tiên quyết, Tổng công ty Viễn thông Viettel - Viettel Telecom đã triển khai chuỗi đào tạo thực chiến quy mô lớn. 15 lớp học trực tuyến và 5 buổi livestream tư vấn giải đáp miễn phí đã thu hút gần 36.000 lượt tham gia. Hơn 600 câu hỏi vướng mắc cụ thể của tiểu thương đã được giải quyết trực tiếp. Cách làm này giúp HKD chuyển từ tâm lý lo sợ rủi ro pháp lý sang hiểu đúng, làm đúng để yên tâm kinh doanh.

Livestream tư vấn giải đáp miễn phí cho hộ kinh doanh

Để giải bài toán vận hành, giải pháp Tendoo của Viettel Telecom đã cung cấp nền tảng vận hành và quản trị toàn trình từ quản lý thuế suất, bán hàng, xuất hóa đơn điện tử và tự tổng hợp dữ liệu để kê khai thuế.

Cũng trong 60 ngày cao điểm, 34 chi nhánh Viettel trên toàn quốc đã đồng loạt ra quân, tiếp cận hơn 200.000 HKD tại các chợ và tuyến phố với phương châm "cầm tay chỉ việc", hỗ trợ cài đặt và đồng bộ dữ liệu với cơ quan thuế, hoàn thành các nghiệp vụ phức tạp một cách trơn tru. Sự hiện diện của đội ngũ nhân sự là bảo chứng cho cam kết: Đồng hành cùng HKD đến khi vận hành thành thạo.