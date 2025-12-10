Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Game

Tepaylink mang võ lâm thời niên thiếu trở lại trong Tình Kiếm 3

Nguồn: Thông tin dịch vụ
Nguồn: Thông tin dịch vụ
10/12/2025 11:00 GMT+7

Tepaylink chính thức thông báo Tình Kiếm 3 sẽ mở Closed Beta 2 lúc 12 giờ 12 ngày 12.12.2025, mang đến phiên bản trải nghiệm rộng mở đậm chất 'võ lâm thời niên thiếu'. Toàn bộ hệ thống chiến đấu, chiêu mộ và cốt truyện đều được mở hoàn toàn, đi kèm hỗ trợ tài nguyên mỗi ngày, giúp người chơi khám phá trọn vẹn phong cách võ lâm trẻ trung trước ngày ra mắt.

Tình Kiếm 3 bước vào Closed Beta 2 với phiên bản trải nghiệm toàn diện nhất

Tepaylink mang võ lâm thời niên thiếu trở lại trong Tình Kiếm 3 - Ảnh 1.

Tình Kiếm 3 sẽ chính thức bước vào Closed Beta 2 lúc 12 giờ 12 phút ngày 12.12.2025, đánh dấu giai đoạn thử nghiệm lớn nhất từ trước đến nay và được xây dựng trực tiếp từ những phản hồi tích cực của cộng đồng. Trong lần mở cửa này, toàn bộ tính năng quan trọng đều được kích hoạt, đồng thời người chơi nhận được gói hỗ trợ quy mô lớn gồm nguyên liệu nâng cấp, ngoại trang, thú cưỡi và ưu đãi mới mỗi ngày.

Closed Beta 2 vận hành như một "bản xem trước hoàn chỉnh", nơi game thủ có thể tự do thử toàn bộ hệ thống chiến đấu, chiêu mộ nhân vật, tùy chỉnh đội hình và khám phá các nhánh cốt truyện mà không gặp bất kỳ giới hạn nào về tài nguyên. Đây là cơ hội để mỗi người chơi định hình phong cách võ lâm của riêng mình trước khi Tình Kiếm 3 chính thức ra mắt chính thức.

Võ lâm thời niên thiếu - tinh thần làm nên linh hồn Tình Kiếm 3

"Võ Lâm Thời Niên Thiếu" không chỉ là hoài niệm tuổi trẻ mà là cảm giác rực lửa của một hiệp khách lần đầu bước chân vào giang hồ: gan lì nhưng bỡ ngỡ, tò mò nhưng đầy khí thế, luôn muốn thử thách giới hạn bản thân.

Tepaylink mang võ lâm thời niên thiếu trở lại trong Tình Kiếm 3 - Ảnh 2.

Tình Kiếm 3 tái hiện tinh thần đó bằng phong cách đồ họa manga - anime nhẹ nhàng nhưng giàu tính hành động. Hiệu ứng ra chiêu sắc nét, chuyển động linh hoạt và cách kể chuyện mở dẫn người chơi trải qua nhiều cung bậc cảm xúc.

Ba tầng cảm xúc đặc trưng của "niên thiếu trong giang hồ" được thể hiện xuyên suốt trải nghiệm:

  • Tính chiến đấu - thích va chạm: Người chơi muốn PK, thử kỹ năng, tham gia mọi hoạt động để cảm nhận sức nóng chiến trường.
  • Khát khao mạnh lên: Mong muốn chứng minh bản thân thông qua lực chiến, môn phái và bảng xếp hạng.
  • Sẵn sàng khám phá điều chưa biết: Bước vào một giang hồ rộng lớn với vô vàn điều bất ngờ đang chờ phía trước.

Nhờ cách tiếp cận này, Tình Kiếm 3 xây dựng được một bản sắc rất riêng: trẻ trung, táo bạo nhưng vẫn giữ được chiều sâu cảm xúc vốn có của dòng game võ lâm.

Những đặc trưng gameplay tạo nên sự khác biệt của Tình Kiếm 3

Tình Kiếm 3 kết hợp linh hoạt ba yếu tố MMORPG - ARPG - MOBA, mang đến nhịp chiến đấu mượt và giàu tính chiến thuật. Cơ chế "Phá Chiêu" yêu cầu quan sát và phản ứng chính xác, biến các trận PK thành cuộc đấu trí thực sự. Khinh công tự do giúp người chơi bay, né, ra chiêu giữa không trung, tạo cảm giác chiến đấu ba chiều hiếm thấy trên di động.

Tepaylink mang võ lâm thời niên thiếu trở lại trong Tình Kiếm 3 - Ảnh 3.

Hệ thống nhân vật từ sáu thế lực lớn mang lại nhiều phong cách chiến đấu và khả năng xây dựng đội hình khác nhau. Cốt truyện tương tác cho phép mỗi người chơi tự định hình hành trình của mình.

Bên cạnh đó, game phát triển loạt chế độ đối kháng đa dạng: 1vs1 và 3vs3 cho các trận PK kỹ năng nhanh, trong khi 5vs5 là đấu trường chuẩn MOBA, nơi chiến thuật đội nhóm và nhịp giao tranh được đẩy lên cao nhất.

Tepaylink mang võ lâm thời niên thiếu trở lại trong Tình Kiếm 3 - Ảnh 4.

Toàn bộ trải nghiệm vừa giữ tinh thần Võ Lâm 3 nguyên tác, vừa tối ưu cho thiết bị di động hiện đại.

Closed Beta 2 mang đến bức tranh rõ ràng nhất về Tình Kiếm 3 - từ lối chơi, cảm xúc đến phong cách võ lâm trẻ trung mà trò chơi hướng tới. Đây là thời điểm thích hợp để người chơi bắt đầu hành trình của mình, khám phá thế giới giang hồ rộng mở trước khi phiên bản chính thức ra mắt. Tải game và trải nghiệm ngay tại đây.

Khám phá thêm chủ đề

Tình Kiếm 3 Tepaylink võ lâm thời niên thiếu Closed Beta 2
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận