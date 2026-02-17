Lấy cảm hứng từ tranh Đông Hồ xưa, linh vật ngựa hiện lên không phải bằng giấy dó hay màu tự nhiên, mà bằng kính và gương tái chế.

Tết Bính Ngọ xem ông Tây làm tranh ngựa Đông Hồ từ 'rác'

Tác giả của công trình đặc biệt này là ông Gabriel Meranze Levitt, một nghệ sĩ độc lập người Mỹ, đã sống và làm việc tại Việt Nam gần hai thập kỷ. Trong nhiều năm qua, ông miệt mài tái hiện các biểu tượng văn hóa Việt bằng những vật liệu bị bỏ đi, từ chim Lạc đến linh vật 12 con giáp.

Tranh Đông Hồ Mã Đáo Thành Công

Lao động thủ công từ những mảnh kính phế thải

Đằng sau hình hài hoàn chỉnh của linh vật ngựa là quá trình lao động thủ công bền bỉ và đầy thử thách. Ông Levitt phải tự mình tìm kiếm những tấm kính, gương vỡ tại các bãi phế liệu, công trình xây dựng hoặc khu dân cư, sau đó phân loại, làm sạch và xử lý.

Ông Gabriel Meranze Levitt tự mình tìm kiếm những tấm kính, gưỡng vỡ bị bỏ đi, rồi chế tác thành những vật liệu có giá trị ẢNH: VÕ HIẾU

Nhiều mảng vật liệu nặng hàng chục ký, đòi hỏi sức lực và sự kiên nhẫn lớn. Theo ông, khó khăn không chỉ nằm ở kỹ thuật ghép, cắt và tạo hình, mà còn ở áp lực khi đưa một tác phẩm làm từ “rác thải” ra không gian công cộng của thành phố.

Gắn bó với Việt Nam bằng nghệ thuật

Sinh năm Ngọ và gắn bó với Việt Nam gần 17 năm, ông Levitt xem tác phẩm linh vật ngựa như một cách tham gia vào đời sống văn hóa đô thị, bằng chính những vật liệu bị bỏ đi mỗi ngày.

Tác phẩm linh vật ngựa từ gương được ông Levitt chăm chút từng chi tiết nhỏ ẢNH: VÕ HIẾU

Không gam màu nào trong tác phẩm là ngẫu nhiên. Có những sắc độ phải mất nhiều tháng mới gom đủ, bởi tất cả đều đến từ kính phế thải. Chính sự chậm rãi trong quá trình tìm kiếm và lắp ghép khiến người nghệ sĩ phải suy ngẫm về giá trị của rác thải, cũng như cách con người đang đối xử với môi trường sống.

Từ chim Lạc đến linh vật 12 con giáp, hành trình sáng tạo của ông Levitt luôn bắt đầu bằng câu hỏi: “Mình là ai và đang sống trong nền văn hóa nào?”. Với ông, việc tìm hiểu lịch sử, biểu tượng và tinh thần Việt Nam là điều bắt buộc trước khi bắt tay vào sáng tác.

Không chỉ linh vật ngựa, ông Levitt còn rất đam mê với hình ảnh gắn bó với văn hóa lịch sử Việt Nam như chim Lạc, ông có hẵn 1 phòng trưng bày hơn 10 con chim Lạc bằng kính ẢNH: VÕ HIẾU

Do đó, mỗi tác phẩm không chỉ mang giá trị thẩm mỹ, mà còn chứa đựng một lớp lịch sử và văn hóa phía sau. Đó là điều ông mong muốn người xem cảm nhận không chỉ bằng mắt nhìn, mà bằng sự hiểu biết và suy ngẫm.

Linh vật ngựa từ kính tái chế không đơn thuần là một công trình nghệ thuật sắp đặt. Nó là sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại, giữa ký ức văn hóa và đời sống đô thị, giữa con người và môi trường.