Tết chuẩn điện ảnh: Gợi ý chọn TV cho không gian giải trí tại gia

Xu hướng mua TV trang hoàng nhà cửa đón năm mới

Bắt nhịp xu hướng này, các thương hiệu công nghệ liên tục ra mắt nhiều dòng sản phẩm mới hướng đến trải nghiệm điện ảnh tại gia. Đặc biệt trong dịp cận tết, khi nhu cầu làm mới không gian sống tăng cao, thị trường TV trở nên sôi động với các chương trình ưu đãi như giảm giá, quà tặng hay trả góp 0%, giúp người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận các mẫu TV ở phân khúc cao hơn trong cùng một ngân sách.

Vì sao nhiều gia đình ưu tiên chọn Sony khi mua TV đón tết?

Khi nâng cấp TV dịp tết, người tiêu dùng không chỉ tìm kiếm một thiết bị giải trí mới mà còn kỳ vọng vào trải nghiệm xem phim bền bỉ, lâu dài cho cả gia đình. Vì vậy, những thương hiệu có nền tảng công nghệ hình ảnh và âm thanh vững chắc thường được ưu tiên lựa chọn.

Với nhiều gia đình Việt, Sony là cái tên gắn liền với những trải nghiệm quen thuộc, từ TV màu Trinitron từng là niềm ao ước trong phòng khách đến Walkman biểu tượng phong cách của nhiều thế hệ. Từ đó, câu cửa miệng "Nét như Sony" ra đời và trở thành lời khen quen thuộc cho những sản phẩm hay trải nghiệm đẹp, bền và đạt chất lượng cao.

Trong những năm gần đây, Sony tiếp tục phát triển các dòng TV và loa thanh với mục tiêu mang đến trải nghiệm xem phim tại gia tiệm cận nhất với rạp chiếu. Vì thế, "nét như Sony" trở thành tiêu chí quen thuộc của nhiều gia đình khi chọn mua TV để tận hưởng trọn vẹn những khoảnh khắc sum vầy dịp tết.

BRAVIA 2 II - Mọi khoảnh khắc tết đều sống động và rực rỡ với chất lượng 4K

Trong dải sản phẩm BRAVIA thế hệ mới, BRAVIA 2 II là lựa chọn phù hợp cho các gia đình trẻ muốn nâng cấp không gian giải trí dịp tết. Sở hữu màn hình 4K sắc nét cùng công nghệ 4K X-Reality PRO giúp tái hiện hình ảnh rõ ràng, màu sắc sinh động, khiến những chương trình quen thuộc ngày tết như Táo Quân, phim đầu xuân hay các chương trình ca nhạc trở nên cuốn hút hơn. Với nhiều kích thước màn hình để lựa chọn, Sony BRAVIA 2 II phù hợp với nhiều không gian sống khác nhau, góp phần nâng tầm trải nghiệm giải trí tại gia trong mùa tết sum vầy.

BRAVIA 5 - TV Mini LED cao cấp mang đến trải nghiệm điện ảnh tại gia mùa tết

Với những gia đình mong muốn sở hữu một chiếc TV Mini LED cao cấp, BRAVIA 5 là lựa chọn đáng cân nhắc. Được trang bị bộ vi xử lý XR Processor tích hợp AI, BRAVIA 5 tái hiện hình ảnh chân thực, giàu chiều sâu cùng trải nghiệm âm thanh vượt trội. Kết hợp cùng công nghệ XR Backlight Master Drive - công nghệ độc quyền dành cho màn hình chuyên dụng, mang đến độ tương phản ấn tượng, tái hiện rõ nét sự chuyển đổi giữa ánh sáng và bóng tối, từ những chi tiết tinh tế trên gương mặt đến các điểm sáng rực rỡ. Công nghệ Clear Image tích hợp AI giúp nâng cấp chất lượng nội dung và giảm nhiễu hình ảnh. Nhờ đó, những gam màu đặc trưng ngày tết như sắc vàng hoa mai hay sắc đỏ câu đối được thể hiện sống động, trong khi âm thanh lan tỏa khắp phòng biến mỗi buổi sum họp đầu năm thành một trải nghiệm đáng nhớ.

BRAVIA 8 II: Tuyệt tác TV OLED, chuẩn rạp chiếu phim tại gia dịp tết

Nếu BRAVIA 5 là lựa chọn cân bằng cho những khoảnh khắc quây quần ngày tết, thì TV OLED BRAVIA 8 II dành cho những gia đình muốn nâng tầm trải nghiệm điện ảnh cao cấp tại gia. Trong không gian riêng tư của những ngày đầu năm, BRAVIA 8 II mang đến cảm giác đắm chìm trọn vẹn, như thưởng thức một suất chiếu riêng giữa không khí tết ấm áp. Nhờ bộ vi xử lý XR Processor tích hợp AI kết hợp cùng tấm nền QD-OLED thế hệ mới, BRAVIA 8 II tái hiện hình ảnh với độ trung thực cao, chuẩn theo ý đồ của nhà sáng tạo. Công nghệ XR Contrast Booster giúp hình ảnh đảm bảo sắc đen luôn sâu thẳm và hoàn hảo. Đồng thời, công nghệ XR Triluminos Max là chìa khóa để màn hình đạt được độ sáng rực rỡ tối đa. Từ sắc xuân trong trẻo của bầu trời ngày tết đến những chuyển động ánh sáng mềm mại trong các thước phim điện ảnh, mọi chi tiết đều trở nên tinh tế và giàu cảm xúc. Không chỉ dừng lại ở trải nghiệm xem, thiết kế tinh tế cùng màn hình kích thước lớn giúp BRAVIA 8 II dễ dàng hài hòa với nhiều không gian sống đẳng cấp ngày tết: Từ phòng khách trang nhã đến góc làm việc tại nhà, góp phần nâng tầm không gian sum vầy trong những ngày đầu năm.

TV chuẩn rạp phim, khởi đầu một năm mới trọn vẹn

Với sự đa dạng trong các sản phẩm từ máy quay phim, màn hình chuyên nghiệp, đến thiết bị âm thanh cao cấp, Sony đã trở thành lựa chọn hàng đầu của các nhà làm phim trên toàn thế giới. Vì thế, Sony thấu hiểu sâu sắc ngôn ngữ điện ảnh, cũng như mong muốn của nhà sáng tạo trong việc truyền tải trọn vẹn cảm xúc qua từng khung hình và âm thanh.

Sony hiện thực hóa chất lượng TV chuẩn rạp phim thông qua hệ sinh thái BRAVIA và BRAVIA Theatre. Các công nghệ tối ưu cho trải nghiệm chuẩn rạp phim như Netflix Adaptive Calibrated Mode, Dolby Vision, Dolby Atmos và IMAX Enhanced giúp tái tạo hình ảnh và âm thanh đúng với ý đồ của nhà làm phim. Khi kết hợp TV BRAVIA cùng hệ thống loa thanh BRAVIA Theatre, phòng khách trở thành rạp chiếu phim tại gia, nơi những buổi xem phim tối cuối năm, đêm giao thừa hay những ngày đầu xuân được nâng tầm cảm xúc.

Trong mùa tết năm nay, các chương trình ưu đãi dành cho TV và hệ thống loa thanh Sony mở ra cơ hội để nhiều gia đình nâng cấp không gian giải trí tại gia, mang đến chất "Tết chuẩn điện ảnh", nơi từng khung hình và âm thanh được tái hiện sống động với chất lượng "Nét như Sony".

