Tết không chỉ là đoàn viên, Tết còn sẻ chia may mắn

Tết Nguyên Đán từ lâu đã được xem là ngày lễ quan trọng, nơi người Việt tìm về những giá trị gắn kết và yêu thương. Không chỉ là dịp để các thành viên trong gia đình sum họp sau một năm dài, tết còn là khoảng thời gian để mỗi người sống chậm lại, cảm nhận không khí đầu xuân và sẻ chia nhiều hơn. Giữa sắc hoa rực rỡ và nhịp sống rộn ràng, không ít người chọn mở rộng vòng tay, trao gửi lời chúc tốt lành đến cả những người xa lạ - bởi hơn cả một ngày lễ, tết là lúc niềm vui được lan tỏa theo những cách rất đỗi giản dị nhưng đầy ý nghĩa.

Chính từ tinh thần ấy, tết ngày nay không chỉ gói gọn trong những bữa cơm đoàn viên mà còn hiện diện trong từng hành động nhỏ mang theo sự quan tâm và thấu hiểu. Một lời chúc đầu năm được nói ra, một món quà được trao đi đúng lúc có thể khiến khoảng cách giữa con người trở nên gần hơn. Tết vì thế không chỉ ấm áp trong mỗi gia đình, mà còn lan tỏa trong cộng đồng, giữa những con người vốn chẳng quen biết nhưng sẵn sàng sẻ chia với nhau những điều tốt đẹp.

Phim ngắn tết 2026 của Vietlott gửi gắm thông điệp "Tết không chỉ là thời gian đoàn viên, Tết còn là lúc để sẻ chia may mắn" ẢNH: DNCC

Tinh thần sẻ chia đó được tái hiện trọn vẹn và đầy cảm xúc trong phim ngắn "May mắn trao đi" của Vietlott với thông điệp "Tết không chỉ là thời gian đoàn viên, Tết còn là lúc để sẻ chia may mắn", bộ phim khắc họa những khoảnh khắc đời thường nhưng chạm đến cảm xúc: tấm vé số được trao tay bác tài xế, lời chúc đầu năm gửi đến các y bác sĩ trực đêm, nụ cười của cô chú công nhân vệ sinh hay sự thân quen từ người bán hàng thường ngày. Trong khoảnh khắc giao mùa, những hành động nhỏ bỗng trở thành chất xúc tác để niềm vui và hy vọng được nhân lên, nhắc mỗi người rằng tết sẽ trọn vẹn hơn khi may mắn được sẻ chia cùng nhau.

Từ những khoảnh khắc đó, vé số của Vietlott trở thành một lựa chọn quà tết vừa giản dị vừa giàu ý nghĩa tinh thần. Mỗi tấm vé không chỉ đại diện cho cơ hội trúng thưởng, mà còn là lời chúc đầu năm, gửi gắm may mắn và niềm tin vào những điều tốt đẹp phía trước. Trong không khí đầu xuân, việc trao tặng một tấm vé Vietlott cũng giống như trao đi sự lạc quan, hy vọng về một khởi đầu mới đầy hứng khởi.

Vé số Vietlott là món quà tinh thần giản dị nhưng mang theo thông điệp cầu chúc may mắn cho năm mới ẢNH: DNCC

Việc chuẩn bị vé số Vietlott làm quà tết cho người thân khá thuận tiện và dễ dàng. Người chơi có thể mua vé trực tiếp tại hệ thống điểm bán Vietlott trên toàn quốc và nhận bao lì xì Vietlott đi kèm (Tìm điểm bán hàng Vietlott: https://www.vietlott.vn/vi/choi/diem-ban-hang). Bên cạnh đó, kênh phân phối xổ số qua điện thoại của Vietlott (https://vietlott-sms.vn) cũng mang đến sự linh hoạt cho người chơi. Chỉ cần là công dân từ 18 tuổi, sử dụng thuê bao Viettel, VinaPhone hoặc MobiFone, người chơi có thể tải ứng dụng, đăng ký tài khoản bằng căn cước công dân và mua vé. Với mức giá chỉ từ 10.000 đồng mỗi vé, người chơi có thể dễ dàng lựa chọn các xổ số tự chọn của Vietlott (trừ Keno chỉ có mặt tại các điểm bán) và theo dõi kết quả các kỳ quay ngay trên ứng dụng.

Sự đa dạng trong danh mục sản phẩm giúp Vietlott đáp ứng nhiều cách trao gửi lời chúc đầu năm khác nhau. Những sản phẩm có giá trị giải thưởng lớn như Power 6/55 hay Mega 6/45 là món quà phù hợp để gửi tặng người thân, bạn bè như một lời chúc cho năm mới nhiều cơ hội và bứt phá. Dòng sản phẩm Max 3D/Max 3D+/Max 3D Pro, gắn liền với những con số mang ý nghĩa cá nhân như ngày tháng năm sinh, lại trở thành lựa chọn giàu cảm xúc. Trong khi đó, các sản phẩm quay số nhanh như Keno hay Bingo18 mang đến một sắc màu giải trí nhẹ nhàng nhưng không kém phần thú vị. Bên cạnh đó, sản phẩm Lotto 5/35 có tính năng chia giải Độc đắc sẽ mang đến cho người chơi cảm giác hào hứng khi được san sẻ tài lộc. Không cần đặt nặng chuyện trúng hay không, bởi mỗi tấm vé được trao đi đã là một niềm vui nhỏ, một khoảnh khắc hồi hộp chờ đợi và một sự sẻ chia trọn vẹn trong những ngày đầu năm.

Mọi người dễ dàng gửi đến nhau những lời chúc kèm tấm vé may mắn đầu năm nhờ tính năng tặng vé trên Vietlott SMS ẢNH: DNCC

Thông qua các sản phẩm và câu chuyện tết 2026, Vietlott mong muốn lan tỏa tinh thần "Tết không chỉ là đoàn viên mà còn là lúc để sẻ chia may mắn" đến cộng đồng. Tết không chỉ hiện diện trong từng mái nhà, mà còn ở phố phường, bệnh viện, công trường,... nơi có những con người thầm lặng góp sức cho một năm mới tốt đẹp hơn. Và đôi khi, chỉ cần một tấm vé số với giá trị nhỏ được trao đi bằng sự chân thành cũng đủ mang lại ý nghĩa lớn lao: mở ra một năm mới may mắn, ấm áp và đầy khởi sắc.