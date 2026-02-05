Tết không sợ ‘quê’ nếu bạn update 7 kiểu tóc đang là trend 2026

Kiểu tóc là "chi tiết nhỏ" quyết định diện mạo ngày tết

Không khó để nhận ra, cùng một bộ đồ nhưng chỉ cần đổi kiểu tóc, tổng thể ngoại hình đã khác đi rõ rệt. Đó là lý do vì sao mỗi dịp tết, xu hướng tóc lại được quan tâm không kém trang phục hay makeup. Năm 2026 đánh dấu sự lên ngôi của những kiểu tóc tự nhiên, dễ ứng dụng nhưng vẫn có điểm nhấn, phù hợp cả đi chơi tết lẫn quay lại công việc sau kỳ nghỉ dài.

1. Tóc layer mềm tự nhiên là lựa chọn "an toàn nhưng không nhàm"

Tóc layer tiếp tục giữ vị trí "quốc dân" trong năm 2026, nhưng được biến tấu theo hướng mềm hơn, ít tầng hơn, tạo cảm giác gọn gàng và nữ tính. Kiểu tóc này đặc biệt phù hợp với những ai muốn thay đổi nhẹ nhàng trước tết mà không sợ rủi ro.

Layer mềm giúp gương mặt trông thanh thoát, dễ tạo kiểu, chỉ cần sấy phồng nhẹ là đã đủ tươi tắn để du xuân hay chụp ảnh đầu năm.

2. Tóc bob dài chạm vai trẻ trung nhưng vẫn thanh lịch

Nếu ngại tóc quá dài gây vướng víu ngày tết, bob dài chạm vai là gợi ý đáng cân nhắc. Kiểu tóc này được yêu thích nhờ khả năng hack tuổi rõ rệt, phù hợp nhiều dáng mặt và không kén phong cách ăn mặc.

Năm 2026, bob chạm vai được kết hợp cùng uốn cụp nhẹ hoặc uốn lơi, tạo hiệu ứng tóc dày và mềm mại hơn, tránh cảm giác cứng nhắc thường thấy.

3. Tóc uốn sóng lơi Hàn Quốc chưa bao giờ lỗi mốt

Không quá bất ngờ khi tóc uốn sóng lơi tiếp tục nằm trong danh sách trend. Điểm khác biệt của năm 2026 là sóng tóc lơi hơn, ít đánh phồng, tập trung vào sự tự nhiên và chuyển động mềm mại.

Kiểu tóc này đặc biệt phù hợp với không khí tết: Vừa đủ nổi bật khi diện áo dài, vừa tinh tế khi mặc đồ hiện đại. Đây cũng là lựa chọn "cứu cánh" cho những ai có mái tóc mỏng.

4. Tóc ngắn pixie hiện đại, cá tính nhưng không "kén tết"

Pixie không còn là kiểu tóc quá táo bạo như trước. Phiên bản pixie 2026 được cắt mềm mại hơn, giữ độ dài vừa phải, giúp gương mặt sáng và cá tính nhưng vẫn dễ tạo thiện cảm.

Với những ai muốn "đổi gió" hoàn toàn dịp tết, pixie là lựa chọn giúp bạn nổi bật mà không cần quá nhiều phụ kiện hay makeup cầu kỳ.

5. Tóc mái bay mỏng là chi tiết nhỏ, hiệu quả lớn

Nếu chưa sẵn sàng cắt hay uốn, chỉ cần thay đổi phần mái cũng đủ tạo cảm giác mới mẻ. Mái bay mỏng tiếp tục được yêu thích nhờ khả năng che khuyết điểm trán, giúp gương mặt mềm mại hơn.

Mái bay 2026 không quá dày, được tỉa nhẹ và uốn cong tự nhiên, dễ chăm sóc và phù hợp nhiều độ tuổi - từ sinh viên đến dân công sở.

6. Tóc buộc thấp gọn gàng là xu hướng "đẹp trong sự tối giản"

Những ngày tết bận rộn, kiểu tóc buộc thấp gọn gàng trở thành lựa chọn thông minh. Xu hướng năm 2026 ưu tiên tóc buộc thấp tự nhiên, không siết chặt, kết hợp vài lọn tóc thả nhẹ hai bên.

Kiểu tóc này mang lại cảm giác thanh lịch, chỉn chu nhưng không hề "dừ", phù hợp cả khi đi chúc tết lẫn gặp gỡ đầu năm.

7. Tóc nhuộm tông nâu lạnh sang nhưng không phô

Bên cạnh kiểu cắt, màu tóc cũng là yếu tố quan trọng. Năm 2026, các gam nâu lạnh, nâu trà sữa, nâu khói nhẹ được dự đoán lên ngôi vì vừa thời thượng, vừa dễ ứng dụng.

Những gam màu này giúp làn da trông sáng hơn, không quá nổi khi về quê hay gặp họ hàng, nhưng vẫn đủ mới mẻ để không bị "lạc hậu".

Chọn kiểu tóc ngày tết: Đừng chỉ theo trend

Dù xu hướng có hấp dẫn đến đâu, việc lựa chọn kiểu tóc vẫn cần dựa trên chất tóc, dáng mặt và thói quen sinh hoạt. Một kiểu tóc đẹp là kiểu tóc giúp bạn tự tin, thoải mái trong suốt những ngày tết - từ ăn uống, đi chơi đến chụp ảnh lưu niệm. Ngoài ra, nên cắt hoặc tạo kiểu trước tết khoảng 7 - 10 ngày để tóc có thời gian vào nếp tự nhiên, tránh cảm giác "quá mới" trong những ngày đầu năm.

Tết 2026 không còn là câu chuyện mặc gì cho đẹp, mà là chỉnh sửa diện mạo tổng thể để bước sang năm mới với hình ảnh chỉn chu và tươi mới hơn. Chỉ cần update một trong 7 kiểu tóc đang là trend, bạn hoàn toàn có thể tự tin du xuân, gặp gỡ và ghi điểm ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Một mái tóc hợp xu hướng, phù hợp với bản thân chính là cách đơn giản nhất để khởi đầu năm mới thật trọn vẹn và rạng rỡ.