'Tết này bảo mẹ gói nhiều bánh chưng, mua nhiều thịt cá ăn mừng ngày thống nhất…'

Hai ngày qua, câu chuyện về di vật của liệt sĩ Nguyễn Văn Dục được Ban Chỉ huy quân sự xã Trà My (thuộc Bộ Chỉ huy quân sự TP.Đà Nẵng) phát hiện trong quá trình khai quật, lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN tại Nghĩa trang liệt sĩ Bắc Trà My (xã Trà My) đang được dư luận, người dân quan tâm.

Ông Nguyễn Văn Tiến ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Ngay sau khi có người dân nhận là thân nhân liệt sĩ Dục, PV Báo Thanh Niên đã có mặt tại gia đình ông Nguyễn Văn Tiến (69 tuổi, con trai liệt sĩ Dục, trú xã Quốc Oai) để tìm hiểu thêm thông tin.

'Tết này bảo mẹ gói nhiều bánh chưng, mua nhiều thịt cá ăn mừng ngày thống nhất…'

Trong cuộc trò chuyện, ông Tiến cẩn thận mang ra từng kỷ vật mà gia đình đã gìn giữ suốt gần 60 năm, đó là những lá thư đã ngả màu thời gian, cuốn sổ ghi chép quá trình huấn luyện, hành quân và làm nhiệm vụ của người cha, cùng một số giấy tờ liên quan. Mỗi kỷ vật đều chất chứa ký ức về người lính đã mãi mãi không trở về.

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