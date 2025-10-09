Tết này có thiếu thịt heo?

Bất an vì dịch bệnh

Chiều 8.10, Bộ NN-MT đã tổ chức hội nghị về đảm bảo nguồn cung dịp cuối năm 2025. Báo cáo tại hội nghị, Sở NN-MT TP.HCM cho biết: Sau khi sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu, vốn là các tỉnh có quy mô chăn nuôi tương đối lớn trong khu vực, khả năng tự cung ứng các sản phẩm thịt gia súc, gia cầm, trứng gia cầm của TP.HCM đã có sự thay đổi đáng kể, giảm thiểu sự phụ thuộc vào chuỗi cung ứng từ các tỉnh lân cận. Ước tính hiện nay trung bình mỗi ngày đêm TP.HCM giết mổ và cung ứng ra thị trường trên 750 tấn thịt gia súc, trên 230 tấn thịt gia cầm, khoảng 2 triệu trứng gia cầm. Cộng với nguồn cung thịt đông lạnh nhập khẩu thì cơ bản đủ đáp ứng cho nhu cầu tiêu thụ trong TP.HCM và một phần cho các tỉnh lân cận.

Nguồn thịt nhập khẩu cũng sẽ bổ sung thêm lựa chọn của người tiêu dùng ẢNH: Đ.Đ

Được biết, đến tháng 10.2025, quy mô chăn nuôi trên địa bàn TP.HCM có tổng đàn gia cầm trên 18 triệu con, tổng đàn heo trên 1,3 triệu con và tổng đàn trâu bò trên 100.000 con; trong đó chăn nuôi quy mô trang trại chiếm tỷ lệ trên 83% tổng đàn (16,6 triệu con) với gần 3.000 trang trại chăn nuôi, trên 42.000 hộ chăn nuôi.

Tuy nhiên, hiện nay mỗi ngày đêm TP.HCM vẫn nhập từ các tỉnh lân cận khoảng 40 - 45% số lượng heo và khoảng 65 - 70% số lượng gia cầm trong tổng số lượng giết mổ động vật mới đủ đáp ứng nhu cầu. Sự phụ thuộc này tạo ra nguy cơ về lây lan dịch bệnh động vật, tăng giá do chi phí vận chuyển và TP lớn nhất cả nước chưa chủ động được nguồn cung thịt heo. Trong khi đó, nguồn cung lớn cho TP.HCM là Đồng Nai cho biết đang hết sức nỗ lực để phòng chống dịch bệnh. Theo thống kê đến tháng 9.2025, Đồng Nai có khoảng 3,84 triệu con heo (tăng 0,17% so với cùng kỳ năm trước) và gần 36,2 triệu con gia cầm (tăng 3,88% so với cùng kỳ năm trước). Tuy nhiên tại Đồng Nai, dịch bệnh vẫn xảy ra ở quy mô nhỏ lẻ và có nguy cơ lây lan, làm ảnh hưởng đến các trang trại chăn nuôi lớn.

Sở NN-MT Hà Nội cũng nhận định tình hình dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn vật nuôi trong những tháng cuối năm có nguy cơ bùng phát cao, đặc biệt là bệnh dịch tả heo châu Phi do những diễn biến phức tạp tại các tỉnh, thành lân cận. Nguyên nhân là tỷ lệ chăn nuôi nhỏ lẻ trên địa bàn vẫn còn cao trong khi nhận thức của một bộ phận người chăn nuôi về thực hành chăn nuôi an toàn sinh học và chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh còn hạn chế.

Theo ông Lê Xuân Huy, Phó tổng giám đốc Công ty Chăn nuôi C.P VN, các công ty chăn nuôi lớn và riêng C.P VN vẫn đang giữ tốc độ tăng trưởng đàn heo ở mức độ ổn định. Hiện nay tiêu thụ có biến động do dịch bệnh và bão lũ nhưng những tháng cuối năm nguồn cung sẽ không thiếu. Đại diện Công ty BAF cũng cho biết tổng đàn của DN này năm 2025 là 900.000 con, năm 2026 là 165.000 heo nái cùng 1,8 triệu heo thương phẩm, đến năm 2027 là 250.000 heo nái và cung ứng 3,5 - 4 triệu heo thương phẩm. Với nguồn cung này thị trường sẽ không lo thiếu thịt heo trong những tháng cuối năm và qua đầu năm sau cũng vậy. Tuy nhiên, các DN đều dự báo giá thịt heo có thể tăng lên khi bước vào cao điểm tiêu thụ.

Liệu có thiếu thịt heo?

Theo Sở NN-MT Hà Nội, với khoảng 10 triệu người dân cư trú thường xuyên, nhu cầu tiêu dùng nông sản của Hà Nội là rất lớn. Việc đáp ứng đủ nguồn cung nông sản an toàn, chất lượng là bài toán đặt ra đối với ngành nông nghiệp thủ đô. Hiện trung bình mỗi tháng, nhu cầu tiêu dùng của Hà Nội là gạo 96.700 tấn, thịt heo 19.300 tấn, thịt bò 5.350 tấn, thịt gà 6.400 tấn, thủy sản 19.250 tấn, trứng gia cầm 129 triệu quả.

Nhu cầu tiêu thụ thịt heo dự báo sẽ tăng cao trong dịp lễ, tết cuối năm ẢNH: Đ.Đ

Đại diện Sở NN-MT Hà Nội cho biết, về cơ bản Hà Nội đáp ứng nhu cầu thực phẩm tươi sống có nguồn gốc động vật đối với thịt heo, thịt gia cầm, trứng. Riêng thịt bò và thịt trâu được bổ sung từ nguồn thực phẩm đông lạnh nhập khẩu và từ các tỉnh, thành phố lân cận. Hà Nội đang hợp tác với 43 tỉnh, thành trên cả nước để xây dựng, duy trì và phát triển 946 chuỗi cung ứng nông sản, thực phẩm với sự tham gia của 1.130 đầu mối. Tuy nhiên, để bảo đảm nguồn cung dịp cuối năm 2025 và đầu năm 2026, Sở NN-MT Hà Nội cũng đề xuất một số giải pháp như duy trì, củng cố các vùng, trang trại chăn nuôi công nghệ cao, an toàn sinh học để phòng chống dịch bệnh; khuyến khích các trang trại duy trì ổn định, tái đàn, tăng đàn để đảm bảo nguồn cung trong quý 1/2026.

Đại diện Sở NN-MT TP.HCM cũng đề nghị các doanh nghiệp (DN) sản xuất, phân phối thực phẩm lớn ký kết hợp đồng ràng buộc về số lượng, chất lượng với các trang trại đủ điều kiện chăn nuôi, an toàn dịch bệnh, đạt chuẩn… Bên cạnh đó, tăng cường lượng dự trữ thịt đông lạnh để đảm bảo nguồn cung, bình ổn giá; tăng cường kiểm soát vận chuyển gia súc, gia cầm trong điều kiện đảm bảo vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm và có sự giám sát của ngành thú y từ công đoạn tiếp nhận, giết mổ đến phân phối; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để có thể truy xuất nguồn gốc sản phẩm; thường xuyên thu thập, phân tích thông tin về giá cả và nguồn cung từ trong và ngoài thành phố để đưa ra cảnh báo sớm về nguy cơ thiếu hụt hoặc tăng giá bất thường. Truyền thông định kỳ tình hình nguồn cung và giá cả thị trường để người dân yên tâm, tránh tâm lý đầu cơ hoặc mua sắm ồ ạt gây mất cân đối cung - cầu.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ NN-MT Phùng Đức Tiến nhấn mạnh: "Việc đảm bảo nguồn cung thực phẩm dịp cuối năm 2025 và đầu năm 2026 tại TP.HCM nói riêng và cả nước nói chung là trách nhiệm xã hội của ngành nông nghiệp. Bằng sự kết hợp giữa phát triển chăn nuôi, quản lý dịch bệnh, quản lý chuỗi cung ứng chặt chẽ sẽ có thể giúp thị trường ổn định, cung cấp nguồn thực phẩm chất lượng cao, an toàn cho người dân. Trong hoạt động phát triển chăn nuôi, heo là chủ lực. Để tái đàn trong điều kiện hộ nhỏ lẻ chiếm 50%, vấn đề an toàn sinh học phải được đặt lên hàng đầu. Các DN quy mô lớn cần phải chia sẻ chứ không chỉ biết đến hệ sinh thái của mình. Nguồn giống hiện nay tương đối tốt, nhưng cần có trách nhiệm để đảm bảo chất lượng giống, chia sẻ các giải pháp kỹ thuật để hộ chăn nuôi an toàn". Theo Thứ trưởng Tiến, các tỉnh Tây Ninh, Bình Phước đang triển khai mô hình chăn nuôi nhà cao tầng, dự báo sẽ có thêm nguồn cung cấp thịt heo sạch, chất lượng cao cho thị trường trong bối cảnh dự báo giá thịt heo sẽ nhích lên sau khi dịch bệnh, bão lũ được khắc phục.