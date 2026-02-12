‘Tết này để con’: Khoảnh khắc người trẻ lặng lẽ bước qua ranh giới trưởng thành

Chiều cuối năm, Minh đứng ở quầy quà tết khá lâu. Cậu vốn không phải kiểu người kiên nhẫn, nhưng hôm đó lại cân nhắc từng món một. Minh không tìm thứ "xịn" nhất, cũng không phải thứ "đang hot" trên mạng. Cậu chỉ cố nghĩ xem: Nếu đặt món quà này lên bàn ngày mùng Một, cả nhà liệu có vui không? Mẹ có thấy yên tâm không? Ba có mỉm cười không? Và quan trọng nhất, cậu có thấy mình làm đúng vai trò của một người con đã bước sang một giai đoạn khác không?

Đó là thứ cảm giác mà nhiều người trẻ gặp phải trong cái tết đầu tiên "tự lo". Tết trước, mình có thể là người được chuẩn bị cho - quần áo mới, bao lì xì, mâm cơm đã dọn sẵn, quà cáp đã có người tính. Nhưng đến một năm nào đó, khi công việc bắt đầu ổn hơn, khi "đi làm" không còn là trạng thái tạm thời, người trẻ tự nhiên bước vào một câu hỏi khác: "Tết này mình sẽ làm gì cho gia đình?" Không ai ra đề, không ai yêu cầu. Nhưng bản thân họ thấy đó là việc cần làm.

Với nhiều người, lần đầu mua quà năm mới cho cha mẹ không phải là chuyện tiêu dùng, mà là một cột mốc cảm xúc. Nó vừa vui, vừa áp lực, vừa có chút bối rối khó gọi tên. Vui vì cuối cùng mình cũng có thể "đáp" lại phần nào những gì đã nhận. Áp lực vì sợ chọn sai, sợ chưa đủ tinh tế, sợ món quà không đúng ý người nhận. Và bối rối vì mình nhận ra: Có những tình cảm thân quen đến mức khó nói thành lời, nên chỉ còn cách gửi qua hành động.

Trong văn hóa tết Việt, "giữ lễ" luôn quan trọng - nhưng với người trẻ, lễ nghĩa không chỉ là hình thức. Nó là dấu hiệu của một sự chuyển dịch vai trò trong gia đình. Từ chỗ được chăm sóc, người trẻ bắt đầu học cách chăm lo cho cuộc vui chung: lo quà, lo mâm cơm, lo không khí, lo để người lớn thấy yên lòng. Một món quà tết vì thế trở thành lời nhắn rất kín đáo: "Con đang lớn lên và con muốn đứng vào vị trí có thể san sẻ với cả nhà".

Và khi điều đó lặp lại ở nhiều gia đình, nó tạo ra một dạng gắn kết thế hệ rất đặc biệt. Người lớn có thể không nói ra, nhưng thường cảm nhận rất rõ. Có người mẹ nhìn món quà rồi cười, không khen nhiều, chỉ nói một câu ngắn gọn. Có người cha giả vờ bình thản, nhưng lại kể với hàng xóm rằng "năm nay tụi nhỏ biết lo rồi". Đôi khi, điều khiến người lớn xúc động không phải giá trị món quà, mà là cảm giác được chứng kiến con mình trưởng thành.

Chính ở đây, "lộc Tết" bắt đầu mang thêm một lớp nghĩa mới. Lộc không chỉ là may mắn được chúc cho năm mới, mà còn là lộc của sự trưởng thành, lộc của sự tiếp nối, lộc của việc một thế hệ bắt đầu gánh vác và giữ gìn những điều đẹp đẽ của gia đình. Người trẻ trao lộc tết cho cha mẹ bằng món quà, nhưng đồng thời cũng trao một dạng "lộc tinh thần": cảm giác an tâm, cảm giác được trân trọng, cảm giác rằng tình thân vẫn được chăm sóc bằng hành động cụ thể.

Những món quà có khả năng tạo ra khoảnh khắc chung thường được ưu tiên trong những lần "con lo" đầu tiên. Bởi người trẻ không chỉ muốn tặng cho đúng, mà còn muốn món quà ấy góp phần làm tết vui hơn: Đặt lên bàn là mở được câu chuyện, tạo được không khí, kéo mọi người ngồi lại lâu hơn. "Special moment" vốn dĩ không nằm ở sự kiện lớn, mà nằm ở những khoảnh khắc hiện diện giản dị: Cả nhà tề tựu đông đủ, cùng chia sẻ niềm vui, cùng nói với nhau những lời chúc năm mới theo cách tự nhiên nhất.

Với Bia Saigon Special, "Lộc Special" không chỉ nằm trong món quà được trao, mà còn nằm trong cách trao lộc - trong thành ý, trong sự tinh tế, trong khoảnh khắc, trong sự kết nối được tạo ra giữa người với người. Khi một món quà vừa đủ gần gũi để cả nhà cùng sẻ chia, vừa đủ chỉn chu để người trẻ gửi gắm sự trân trọng, nó trở thành một phần đáng nhớ của khoảnh khắc trưởng thành ấy.

Tết rồi sẽ qua, nhưng khoảnh khắc "Tết này để con" thường ở lại rất lâu. Và đó cũng là lúc tinh thần "tỏa Tết lớn" đi xa hơn - bắt đầu từ những hành động giản đơn, nhưng đong đầy thành ý.