Tết Nguyên đán, phương tiện từ TP.HCM đi các tỉnh thế nào cho đỡ tắc?

Nhu cầu di chuyển của các phương tiện dịp Tết Nguyên đán dự báo tăng cao NGUYỄN ANH

Cụ thể:

1. Phương tiện từ TP.HCM đi các tỉnh phía bắc theo lộ trình:

- Lộ trình 1 (dành cho các loại xe): Bến xe Miền Đông Mới → Quốc lộ 1 → cầu Đồng Nai → Ngã 3 Vũng Tàu → Quốc lộ 51 → đường Võ Nguyên Giáp (đường tránh thành phố Biên Hòa) → Quốc lộ 1 (Ngã ba Dầu Giây) → các tỉnh phía bắc. Hoặc Bến xe Miền Đông Mới → Quốc lộ 1 → cầu Đồng Nai → cầu vượt Ngã 3 Vũng Tàu → Quốc lộ 1 (Ngã ba Dầu Giây) → các tỉnh phía bắc.

- Lộ trình 2 (dành cho các loại xe ôtô): Bến xe Miền Đông Mới → Quốc lộ 1→ cầu Đồng Nai → Ngã 3 Vũng Tàu → Quốc lộ 51 → đường cao tốc Long Thành – Phan Thiết → các tỉnh phía bắc.

2. Từ các tỉnh phía bắc về TP.HCM:

- Lộ trình 1 (dành cho các loại xe): các tỉnh phía bắc → Quốc lộ 1 (Ngã ba Dầu Giây) → đường Võ Nguyên Giáp (đường tránh thành phố Biên Hòa) → Quốc lộ 51 → Ngã 3 Vũng Tàu → cầu Đồng Nai → Quốc lộ 1 → Bến xe Miền Đông Mới. Hoặc các tỉnh phía bắc → Quốc lộ 1 (Ngã ba Dầu Giây) → cầu vượt Ngã 3 Vũng Tàu → cầu Đồng Nai → Bến xe Miền Đông Mới.

- Lộ trình 2 (dành cho các loại xe ôtô): các tỉnh phía bắc → Quốc lộ 1 → đường cao tốc Phan Thiết - Long Thành → Quốc lộ 51 → Ngã 3 Vũng Tàu → cầu Đồng Nai → Quốc lộ 1 → Bến xe Miền Đông Mới.

3. Từ TP.HCM đi các tỉnh miền Đông Nam bộ và Tây Nguyên:

- Lộ trình 1 (dành cho các loại xe): Bến xe Miền Đông → Quốc lộ 13 → Quốc lộ 14 (hoặc ĐT 741).

- Lộ trình 2 (dành cho các loại xe): trục tuyến Quốc lộ 13 – đường Phạm Văn Đồng → Quốc lộ 1 → cầu Đồng Nai → cầu vượt Ngã 3 Vũng Tàu → Quốc lộ 1 (Ngã ba Dầu Giây) → Quốc lộ 20. Hoặc Bến xe Miền Đông Mới → Quốc lộ 1 → cầu Đồng Nai → cầu vượt ngã 3 Vũng Tàu → Quốc lộ 1 (ngã ba Dầu Giây) → Quốc lộ 20.

- Lộ trình 3 (dành cho các loại xe ôtô): Trục tuyến Quốc lộ 13 – đường Phạm Văn Đồng → đường Đinh Bộ Lĩnh → đường Bạch Đằng → đường Xô Viết Nghệ Tĩnh → đường Điện Biên Phủ → cầu Sài Gòn → đường Võ Nguyên Giáp → đường Mai Chí Thọ → đường dẫn cao tốc → đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây → Quốc lộ 1 (Ngã ba Dầu Giây) → Quốc lộ 20.

4. Từ các tỉnh miền Đông Nam bộ và Tây nguyên về TP.HCM:

- Lộ trình 1 (dành cho các loại xe): Quốc lộ 14 (hoặc ĐT741) → Quốc lộ 13 → Bến xe Miền Đông.

- Lộ trình 2 (dành cho các loại xe): Quốc lộ 1 (Ngã ba Dầu Giây) → cầu vượt Ngã 3 Vũng Tàu → cầu Đồng Nai → Quốc lộ 1 → Quốc lộ 13 → Bến xe Miền Đông. Hoặc Quốc lộ 1 (Ngã ba Dầu Giây) → Cầu vượt Ngã 3 Vũng Tàu → cầu Đồng Nai → Quốc lộ 1 → Bến xe Miền Đông Mới.

- Lộ trình 3 (dành cho các loại xe ôtô): Quốc lộ 20 → Quốc lộ 1 → cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây → Quốc lộ 51 → Ngã 3 Vũng Tàu → cầu Đồng Nai → Quốc lộ 1→ Bến xe Miền Đông Mới.

- Lộ trình 4 (dành cho các loại ô tô): Quốc lộ 1 (Ngã ba Dầu Giây) → đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây → đường dẫn cao tốc → đường Mai Chí Thọ → cầu vượt Cát Lái → đường Võ Nguyên Giáp → cầu Sài Gòn → đường Điện Biên Phủ → đường Xô Viết Nghệ Tĩnh → Bến xe Miền Đông.

5. Từ TP.HCM đi các tỉnh miền Tây:

- Lộ trình 1 (dành cho các loại ô tô): Bến xe Miền Tây → đường Kinh Dương Vương → Quốc lộ 1 → đường dẫn cao tốc → đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh – Trung Lương → Quốc lộ 1 → Các tỉnh miền Tây.

- Lộ trình 2 (dành cho các loại xe): Bến xe Miền Tây → đường Kinh Dương Vương → Quốc lộ 1 → các tỉnh miền Tây.

- Lộ trình 3 (dành cho các loại xe): Bến xe miền Tây → đường Kinh Dương Vương → Quốc lộ 1 → đường Nguyễn Văn Linh → Quốc Lộ 50 → Các tỉnh miền Tây.

- Lộ trình 4 (dành cho các loại xe): Đường Trường Chinh → Quốc lộ 22 (Bến xe An Sương) → Tỉnh lộ 8 → Tuyến N2 → Các tỉnh miền Tây. Hoặc trục đường Trường Chinh → Quốc lộ 22 (Bến xe An Sương) → Nguyễn Văn Bứa → ĐT 824 (tỉnh Long An) → Tuyến N2 → các tỉnh miền Tây.

6. Từ các tỉnh miền Tây về TP.HCM:

- Lộ trình 1 (dành cho các loại ô tô): Các tỉnh miền Tây → đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh – Trung Lương → đường dẫn Cao tốc → Quốc lộ 1 → đường Kinh Dương Vương → Bến xe Miền Tây.

- Lộ trình 2 (dành cho các loại xe): Quốc lộ 1 (Tỉnh Long An) → Quốc lộ 1 → đường Kinh Dương Vương → Bến xe Miền Tây.

- Lộ trình 3 (dành cho các loại xe): Quốc lộ 50 → đường Nguyễn Văn Linh → Quốc lộ 1 → đường Kinh Dương Vương → Bến xe Miền Tây.

- Lộ trình 4 (dành cho các loại xe): Tuyến N2 → Tỉnh Lộ 8 → Quốc lộ 22 (Bến xe An Sương) → đường Trường Chinh. Hoặc Tuyến N2 → ĐT 824 (tỉnh Long An) → đường Nguyễn Văn Bứa → Quốc lộ 22 (Bến xe An Sương) → đường Trường Chinh.

Bên cạnh đó, Sở GTVT TP.HCM đề nghị Sở GTVT các tỉnh Tiền Giang, Long An, Đồng Nai và Bình Dương chỉ đạo các đơn vị liên quan lắp bổ sung hệ thống biển báo hướng dẫn hướng lưu thông. Lực lượng Cảnh sát giao thông các tỉnh hỗ trợ tăng cường lực lượng điều tiết giao thông tại các vị trí giao lộ có nguy cơ xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông.

UBND TP.Thủ Đức và các quận, huyện thuộc TP.HCM có liên quan xây dựng kế hoạch bố trí lực lượng điều tiết giao thông và giữ gìn an ninh trật tự tại các khu vực bến xe như: Bến xe Miền Đông Mới, Bến xe Miền Đông, Bến xe Miền Tây, Bến xe An Sương…, bến tàu, bến phà như: phà Cát Lái, phà Bình Khánh; ga Sài Gòn, sân bay Tân Sơn Nhất, các tuyến đường ra vào cửa ngõ Thành phố... nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông và trật tự lòng lề đường để nhân dân lưu thông được thuận lợi và an toàn.