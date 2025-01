Tết ở Royal School: Món ăn tinh thần giúp trẻ hiện đại thêm yêu văn hóa cổ truyền

Dù năm qua, năm tới hay tương lai nữa, mùa cuối năm ở Royal School vẫn lan tỏa hơi ấm của những bữa tiệc sum vầy, những khoảnh khắc ấm áp giữa nhà trường - phụ huynh - học sinh, khi cùng nhau nhìn lại những điều tuyệt vời đã cùng nhau vun đắp trong 365 ngày đã qua.

Đón Tết Nguyên đán 2025, trẻ mầm non đã tham gia nhiều hoạt động hấp dẫn trong chương trình Xuân yêu tương, cùng lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống trong môi trường quốc tế hiện đại. Thông qua trải nghiệm thực tế từ lễ hội, trẻ càng hiểu và yêu giá trị ngày Tết cổ truyền.

Đón Tết Ất Tỵ 2025, trẻ mầm non Royal School đã tham gia nhiều hoạt động thú vị cùng gia đình, thầy cô, bạn bè

Năm 2024 bùng nổ với loạt hoạt động học tập chất lượng

Royal School luôn có những chương trình học tập, hoạt động rèn luyện mới mẻ và sáng tạo, kích thích sự phát triển của trẻ mầm non. Cùng với đó, sự tận tâm, vòng tay yêu thương của thầy cô, sự thân thiện và gần gũi của bạn bè, đã tạo nên một môi trường học tập tích cực, phù hợp cho sự phát triển của con trẻ trong những năm tháng đầu đời.

Năm 2024, Royal School thành công kế thừa những giá trị nổi bật của năm cũ và tiếp tục ghi dấu ấn mới với nhiều phương pháp giáo dục đồng thời cho trẻ trải nghiệm. Trường cũng đã đầu tư phát triển thêm các phòng học Montessori, áp dụng phương pháp Reggio Emilia, học trải nghiệm thực tế,... tạo điều kiện cho trẻ rèn luyện tư duy, óc sáng tạo, những kỹ năng mới. Nhiều giáo viên đã nhận giải thưởng, giấy khen với thành tích giảng dạy sáng tạo, mới mẻ, tiên phong trong công tác giáo dục truyền cảm hứng ở Royal School.

Cả giáo viên nước ngoài và giáo viên Việt Nam đều nỗ lực nâng cao chuyên môn, dạy học theo phương pháp lấy trẻ làm trung tâm, không áp đặt trẻ

Trong độ tuổi trẻ thơ của trẻ mầm non, Royal School còn đặc biệt quan tâm đến đời sống tinh thần. Vì thế, trường thường xuyên tổ chức hoạt động vui học, lễ hội, dã ngoại, dạ tiệc,... và khuyến khích phụ huynh đồng hành. Trải dài từ tháng 1 đến tháng 12, trường đã tổ chức vài chục sự kiện lớn nhỏ ở các cơ sở, nổi bật như: Ngày hội bé đến trường, Hội thao vui khỏe mầm non, Lễ hội Trung thu, Tuần lễ trải nghiệm "Em là học sinh lớp 1", Nhạc kịch Giáng sinh, Lễ hội hóa trang Halloween,... Bên cạnh đó, là những giờ học thực tế thú vị: Dã ngoại Happy Farm, Công viên giải trí Jazzy Paradise, Khám phá thị trấn băng tuyết Snowtown, tham quan Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM,... Trẻ kết thúc bậc Mầm non tại Royal School cũng có lễ tốt nghiệp đầu đời hoành tráng, với nhiều kỷ niệm đẹp bên gia đình và thầy cô.

"Royal School luôn đảm bảo tính mới, tính sáng tạo khi thiết kế chương trình đào tạo, hướng tới mục tiêu giúp con ngày càng tiến bộ khi gắn bó với trường " - NGƯT-TS Trương Thị Việt Liên - Ban Giám hiệu nhà trường chia sẻ những trọng điểm trong chương trình giáo dục mầm non ở Royal School.

Theo NGƯT-TS Trương Thị Việt Liên: "Ở Royal School, mỗi kỷ niệm, mỗi chuyến đi, mỗi giờ học đã trải qua trong năm chính là nền tảng vững chắc để trẻ tự tin bước vào năm học tiếp theo"

Royal School 2025: Phát triển bền vững cùng những dự định mới

Khép lại năm 2024 và chào đón năm mới, Royal School chia sẻ nhiều dự định phát triển để 2025 rực rỡ và rạng ngời hơn. Đặc biệt, tinh thần "ba sẵn sàng": nhà trường sẵn sàng - phụ huynh sẵn sàng - học sinh sẵn sàng cũng được Royal School đẩy mạnh ở bậc học mầm non năm nay. Tinh thần ấy cũng được lan tỏa đến phụ huynh trong xuyên suốt các hoạt động gặp gỡ giữa gia đình - nhà trường. Royal School chú trọng xây dựng mối quan hệ giữa gia đình - nhà trường - học sinh, vì khi ấy sẽ tạo nên sức mạnh gắn kết bền chặt, cùng nhau tạo nên một tuổi thơ tuyệt vời cho con trẻ.

Chị Nguyễn Thị Thu Hiền (phụ huynh học sinh), tin tưởng tiếp tục chọn lựa Royal School là nơi đồng hành khi năm sau, con sẽ bước vào lớp 1. "Năm sau, con tôi sẽ chuyển từ mầm non lên Tiểu học, và tôi vẫn chọn đồng hành cùng Royal School. Tôi và gia đình đã đánh giá chân thực dựa trên những trải nghiệm trực tiếp sau thời gian gắn bó".

Royal School thường xuyên tổ chức hoạt động để phụ huynh đồng hành cùng trẻ, thêm thấu hiểu môi trường học tâm của con

Thực hiện sứ mệnh của một mảnh đất ươm dưỡng những "hạt mầm hạnh phúc", Royal School tiếp tục lấy học sinh làm trung tâm, nỗ lực để hành trình khôn lớn của các em luôn có sự đồng hành của thầy cô, ba mẹ. Với nhiều định hướng mới, 2025 sẽ là năm tiếp nối những giá trị giáo dục hạnh phúc trong môi trường song ngữ quốc tế Royal School.