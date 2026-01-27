Tết sum vầy 2026 đồng hành cùng người xa quê về nhà đón năm mới

Khi áp lực được giảm bớt, niềm vui được cộng thêm

Chuyến xe mùa xuân Tết sum vầy 2026 do Báo Thanh Niên phối hợp cùng Công ty Acecook Việt Nam tổ chức, đang bước vào giai đoạn phát vé. Đây là năm thứ 5 Công ty Acecook Việt Nam đồng hành cùng chương trình. Những ngày này không khí tại Nhà văn hóa Sinh viên TP.HCM cơ sở 2 lúc nào cũng đông người qua lại. "Nhà em bị ảnh hưởng khá nghiêm trọng sau bốn lần lũ ở Huế trong năm 2025", M.Y, sinh viên đang học tập tại TP.HCM chia sẻ khi đến nhận vé xe. Những trận mưa lũ liên tiếp khiến cuộc sống sau lũ vẫn còn nhiều bộn bề. "Tết thì chắc chắn là phải về, nhưng có vé xe miễn phí từ chương trình, em đỡ lo được một khoản chi", M.Y nói thêm. Với nhiều sinh viên, điều đó đồng nghĩa có thể sắm thêm ít quà cho ba mẹ, dành thêm chút chi phí cho gia đình sau một năm vất vả.

Sau một năm nhiều biến động, sum họp gia đình dịp Tết là điều ai cũng muốn ẢNH: NHẬT THỊNH

Cách đó không xa, một sinh viên năm 4 cẩn thận cầm trên tay tấm vé về quê. Gia đình em thuộc diện khó khăn tại địa phương, mẹ đang điều trị ung thư tuyến giáp, anh trai mắc bệnh bạch cầu mạn tính, kinh tế chủ yếu dựa vào làm nông. "Em đăng ký chương trình vì muốn tiết kiệm chi phí. Có vé xe rồi, em dành tiền đó mua thêm quà cho gia đình và để dành cho những lúc cần sau này", bạn sinh viên này nói.

Hai câu chuyện, hai hoàn cảnh nhưng đều chung một niềm mong mỏi Tết này được về với gia đình và khi chi phí được san sẻ, hành trình ấy sẽ nhẹ nhàng và trọn vẹn hơn.

Tết trọn vẹn hơn khi có sự sẻ chia

Không ít sinh viên thừa nhận, dù không có vé hỗ trợ, họ vẫn sẽ thu xếp về quê ăn Tết. Nhưng khi nhận được tấm vé miễn phí, cảm giác trở về không còn nặng nề bởi những lo toan chi phí.

"Có vé xe rồi, em không phải cắt bớt tiền mua quà cho gia đình nữa", một bạn sinh viên chia sẻ. Những món quà ấy có thể không lớn, nhưng là tấm lòng của những đứa con muốn báo đáp gửi tặng ba mẹ. Chuyến xe mùa xuân Tết sum vầy 2026 không chỉ là một chuyến xe về nhà mà là sự sẻ chia thiết thực. Khi áp lực được giảm bớt, người trở về có thể thật sự tận hưởng không khí sum họp, điều làm nên ý nghĩa cốt lõi của Tết.

Năm nay, chương trình tiếp tục trao tặng 2.000 vé xe miễn phí cho sinh viên, người lao động đang sinh sống và học tập tại TP.HCM. Các tuyến xe được tổ chức về nhiều tỉnh, thành trên cả nước, trong đó tăng cường những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai trong năm qua. Chuyến xe sẽ khởi hành lúc 6 giờ ngày 7.2.2026 (20 tháng Chạp âm lịch) tại Nhà văn hóa Sinh viên TP.HCM (01 Lưu Hữu Phước, phường Đông Hòa, TP.HCM).

Giữa nhiều biến động của năm qua, những chuyến xe vẫn đều đặn lăn bánh, mang theo không chỉ hành lý, mà còn là sự an tâm, để Tết đến đúng lúc và đủ đầy trong từng ngôi nhà.