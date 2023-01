Tết thì tết, người phụ nữ này vẫn trích lương hưu đem hũ thịt kho hột vịt đến nhiều nhà

Nồi thịt kho hột vịt ấm áp

Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 đang chạm cửa ngoài ngõ, ai ai cũng đang tất bật dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, nấu mâm cơm rước ông bà về ăn tết.

Trong khi đó, một người phụ nữ ở Vĩnh Long lại trích hẳn một tháng lương hưu của mình để nấu nồi thịt kho hột vịt khổng lồ, rồi mang đến tận nhà các phụ nữ khiếm khuyết, neo đơn, khó khăn trong xã giúp họ có cái tết đầm ấm hơn.

Vừa múc thịt kho hột vịt vào hũ, bà Nguyễn Thị Thu Trang (57 tuổi, ngụ ấp Phú An 1, xã Bình Hòa Phước, H.Long Hồ, Vĩnh Long), nguyên Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam xã Bình Hòa Phước, vừa kể thịt kho hột vịt là món ăn phổ biến tại Nam bộ.

Món ăn này thường được nấu sẵn để ăn dần trong các ngày tết, vì có thể giữ được lâu ngày, khi đến bữa cơm thì dọn ra hâm nóng ăn ngay với cơm, hoặc ăn kèm với bánh tráng, rau, dưa chua... Tuy nhiên, không phải nhà nào cũng có điều kiện làm món thịt kho hột vịt này.

"Tết thì hầu như nhà nào cũng làm sẵn một nồi như vầy. Nhà khá giả thì làm thêm nhiều món khác nữa, chứ nhà khó khăn có được nồi thịt kho với hột vịt vầy là quý lắm. Tôi biết ở đây có nhiều nhà khó khăn, cơm ăn bữa đói bữa no, làm gì có hột vịt kho chứ nói gì có thịt. Vì vậy, này tôi được lãnh 2 tháng lương một lượt nên trích một tháng lương mua 30 kg thịt heo và 100 trứng vịt, Hội phụ nữ phụ thêm 150 trứng và hỗ trợ nấu thịt, rồi múc cho một hộ khó khăn 2 hộp và 1 xấp bánh tráng giúp họ có cái Tết ấm hơn, lá lành đùm lá rách mà", bà Trang vui vẻ nói.

Nồi thịt khổng lồ này được các bạn đoàn viên và các chị trong Hội phụ nữ xã đặt cho cái tên khá thân thương là "nồi thịt kho hột vịt ấm áp". Bà Hồ Thị Trúc Ly, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam xã Bình Hòa Phước, cho biết hay tin cô Trang xuất tiền túi ra nấu thịt kho hột vịt cho mấy hộ phụ nữ khó khăn, bà đã xuất quỹ hội đóng góp ngay để nồi thịt đầy đặn hơn và vận động các đoàn viên, chị em phụ nữ trong xã hỗ trợ cô Trang nấu rồi đem đến tận nhà cho các chị, các cô.





"Mấy ngày trước, cô Trang cũng đã hỗ trợ và cho mượn nhà để đoàn thanh niên, sinh viên tình nguyện xã gói 150 đòn bánh tét tặng gia đình chính sách và các hộ gia đình khó khăn trong xã nhân dịp Tết Quý Mão. Ngoài ra, cô Trang còn thường xuyên vận động nhà hảo tâm hỗ trợ nhu yếu phẩm giúp đỡ những hộ khó khăn trong xã. Dịp này, xã chọn 20 hộ có hộ neo đơn, khiếm khuyết, khó khăn nhất, đều thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo để cho thịt, giúp họ có cái tết đầm ấm hơn", bà Hồ Thị Trúc Ly nói.

Tiếp tục làm đến khi nào không làm nữa mới thôi

Bà Nguyễn Thị Lạc (73 tuổi, ngụ ấp Phú An 1, xã Bình Hòa Phước) lủi thủi một mình trong căn nhà tình thương do chính quyền địa phương xây tặng. Nhận được 2 hộp thịt kho hột vịt, bà xúc động nói: "Mừng quá, vậy là tết có đồ ăn rồi. Tết mà ở có một mình nên có gì ăn đó, vừa được xã cho quà tết vừa rồi nay được cô Trang cho thịt kho hột vịt nữa là ăn tết ấm rồi, không còn đòi hỏi gì nữa".

Tương tự, bà Đỗ Thị Thu Loan (56 tuổi, ngụ ấp Phú An 1, xã Bình Hòa Phước), đang nuôi chồng và con trai 25 tuổi đều có thần trí không ổn định, vô cùng phấn khởi khi được bà Trang tặng 2 hộp thịt kho hột vịt và xấp bánh tráng. Bà Loan cho biết, gia đình chỉ sống nhờ vào trợ cấp 540.000 đồng/tháng của cậu con trai 25 tuổi mà như đứa trẻ lên 3, mọi sinh hoạt của chồng và con trai đều do 1 tay bà lo. Người chồng cũng mắc bệnh từ lúc sinh cậu con trai, nhưng do ông ấy không chịu đi khám nên không được hưởng trợ cấp. "Suốt ngày ở nhà chăm hai cha con chứ có đi làm được gì đâu, sống chủ yếu từ tiền trợ cấp của con, tới mùa nhận lột nhãn sấy kiếm thêm ngày mấy chục ngàn lo cơm nước. Cô Trang cũng thường cho quà lắm, tết này còn cho thịt kho nữa, món này thằng nhỏ thích lắm, cảm ơn cô Trang rất nhiều", bà Loan nói.

"Mình không giúp gì to tát thì mình giúp họ bữa ăn đầy đủ ngày tết để họ đỡ tủi thân, để tiếp tục sống tốt khoảng đời còn lại, những hộ này đa phần là người lớn tuổi, nghèo khó, con cái cũng không khá giả gì, đi làm ăn xa, có hộ chỉ còn một mình nên tôi cũng thường lui tới cho quà, tuy giá trị không to nhưng thấy họ vui lắm vì vẫn có người quan tâm đến họ. Tôi quan niệm còn sức là sẽ còn đến giúp họ khi nào không làm được nữa mới thôi", bà Trang bày tỏ.

Theo Hội LHPN Việt Nam xã Bình Hòa Phước, lúc đương chức cũng như lúc về hưu, bà Trang luôn tích cực vận động và trực tiếp dùng tiền lương hưu giúp đỡ các hộ phụ nữ khó khăn ở địa phương. Với những hoạt động nổi bật của mình, bà Trang đã được nhận rất nhiều bằng khen, giấy khen từ T.Ư đến địa phương.