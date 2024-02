Tết xa xứ của vợ chồng Việt lan tỏa ẩm thực quê hương trên đảo Bali

Đảo Bali của Indonesia là một địa điểm du lịch nổi tiếng thế giới. Nhiều du khách Việt khi đến đây ngỡ ngàng khi bắt gặp ở khắp Bali hình ảnh rất Việt Nam thông qua hệ thống nhà hàng Việt mang tên Mệ Vui.

Cái duyên tình cờ

Chủ nhân của Mệ Vui là anh Hà Phương và vợ là chị Hồ Huyền. Anh Hà Phương là người gốc Sài Gòn, chuyên kinh doanh ngành rượu và đạt được nhiều thành công. Chị Hồ Huyền là người gốc Huế và vẫn giữ nguyên giọng nói nơi chôn nhau cắt rốn. Cái tên Mệ Vui cũng đã nói lên gốc gác của nữ chủ nhân.

Một trong 8 nhà hàng thuộc hệ thống Mệ Vui tại Bali

Anh Hồ Phương cho biết: "Chúng tôi đến đây du lịch vào năm 2018, và nhận ra rằng hòn đảo này vẫn còn nguyên sơ với rừng và biển, vẫn chưa bị con người can thiệp nhiều. Người dân hiền lành, thật thà, gần gũi, và chăm chỉ. Trong khoảnh khắc chớp nhoáng, chúng tôi quyết định ở lại nơi này. Du ngoạn và tận hưởng cảnh thiên nhiên đẹp một thời gian, Huyền nói với tôi hãy làm gì đó cho đỡ nhàm chán. Suy nghĩ tới lui, tôi quyết định mở nhà hàng Việt Nam. Thế là Mệ Vui ra đời".

Trong công việc chung của hai vợ chồng, anh Hà Phương đặt mình ở vị trí lùi phía sau, nhưng là người hoạch định chiến lược kinh doanh. Anh đã thiết kế nhà hàng Mệ Vui mang hình ảnh thuần Việt. Nhân viên đều là người Bali nhưng mặc bà ba nâu đất và quấn khăn rằn kiểu Việt Nam. Trên trang web của Mệ Vui có slogan "Everywhere you go, make Vietnam proud of you" tạm hiểu "bất kỳ nơi đâu bạn đặt chân đến, hãy làm cho Việt Nam tự hào về bạn". Chị Hồ Huyền được xem là "linh hồn" của Mệ Vui. Chị vốn là một người phụ nữ giỏi nữ công gia chánh, có thể nấu được rất nhiều món ăn Việt ba miền. Chị lên thực đơn khoảng hơn 30 món ăn Việt, trong đó, có một món mà rất nhiều người nước ngoài biết đến, đó là phở.

Nhân viên người Bali mặc áo dài Việt đón tết tại Bali

Do hương vị món ăn Việt ngon, cộng với phong cách phục vụ chu đáo và chuyên nghiệp, không mất nhiều thời gian, Mệ Vui thu hút đông đảo thực khách. Phần lớn khách hàng của Mệ Vui là người dân địa phương, du khách quốc tế và cả du khách Việt đến Bali. Lượng khách tăng nhanh đã thúc đẩy anh Hà Phương và chị Hồ Huyền mở thêm địa điểm mới. Bây giờ Mệ Vui trở thành một hệ thống 8 nhà hàng Việt ở khắp đảo Bali, mà địa điểm nào cũng đông khách.

Theo anh Hà Phương, ngoài thức ăn ngon, quán trang trí đẹp, nhân viên phục vụ chu đáo thì những yếu tố góp phần tạo nên kết quả kinh doanh tốt còn là tuân thủ luật pháp, quan sát và học hỏi để hiểu lối sống và văn hóa bản địa để hòa nhập tốt vào cộng đồng.

Dạy du khách gói bánh tét

Để vận hành 8 nhà hàng hoạt động trơn tru vào nếp, đương nhiên anh Hà Phương và chị Hồ Huyền mất rất nhiều thời gian và sức lực. Vậy mà họ vẫn có một phương pháp rất cân bằng giữa làm việc, nghỉ ngơi và hoạt động thể chất. Sau khi hoạt động kinh doanh đã vào guồng, mỗi ngày anh chị dành 3 tiếng để chơi thể thao. Buổi sáng cả hai chạy bộ hoặc bơi ở hồ trong nhà. Từ nửa buổi sáng đến gần chiều là thời gian cho việc điều hành kinh doanh. Buổi chiều anh chị thường cùng nhau ra biển chơi lướt sóng, bơi, câu cá, lặn biển...

Hoạt động thể chất gần gũi thiên nhiên là cách để anh Phương và chị Huyền tái tạo năng lượng

Hoạt động thể chất trong môi trường thiên nhiên đã giúp cho cả gia đình có sức khỏe tốt, tinh thần luôn thoải mái. Đây là bí quyết giúp cho cả hai làm việc không biết mệt mỏi và luôn trong trạng thái tư duy tích cực. Họ đang thực sự tận hưởng cuộc sống theo cách của mình.

Cuộc sống ở Bali rất an toàn dù đôi khi xảy ra động đất nhẹ hoặc vài sự cố ngoài ý muốn. Anh Phương và chị Huyền xử lý tình huống bằng cách để lòng an nhiên, chấp nhận tất cả những gì xảy ra. Điều này rất gần với triết lý nhà Phật giúp cho con người vượt qua nỗi sợ hãi và bình tĩnh sống.

Cả gia đình luôn nỗ lực giữ trạng thái tích cực

Ban đầu Mệ Vui chỉ có 30 nhân viên, bây giờ đã có hơn 300 nhân viên người địa phương cùng làm việc chung với ông bà chủ người Việt. Nhưng điều ý nghĩa hơn cả trong 3 năm sinh sống tại xứ người, anh Phương và chị Huyền đã lan tỏa được nét văn hóa truyền thống Việt. Chị Huyền bộc bạch: "Suốt 3 năm qua, chúng tôi đón tết Việt tại Bali. Chúng tôi kể cho nhân viên biết và hiểu về phong tục tết Việt. Thực đơn có mâm cơm tết Việt dành cho khách đặt và dạy du khách gói bánh tét. Tất cả mọi người đều vui và thích thú".

Từng chút một, qua công việc kinh doanh của mình, anh Phương và chị Huyền đã góp phần lan tỏa giá trị Việt ở xứ người.