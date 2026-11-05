Tetra Recart®: Cơ hội mới cho nông sản Việt trong thị trường thực phẩm chế biến sẵn

Từ nguyên liệu quen thuộc đến những ý tưởng sản phẩm mới

Năm 2025, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản của Việt Nam đạt 70,09 tỉ USD, tăng 12% so với 2024. Ngành cũng được đặt mục tiêu nâng con số này lên 73 - 74 tỉ USD. Trong bối cảnh đó, chế biến sâu được xác định là một trong những hướng đi để tăng giá trị xuất khẩu nông sản Việt.

Trong lĩnh vực chế biến sâu, thực phẩm chế biến sẵn và các giải pháp bữa ăn tiện lợi là một trong những hướng đi mở ra cơ hội này. Theo dữ liệu của Tetra Pak, gần một nửa người tiêu dùng trên toàn thế giới mua ít nhất một loại bữa ăn chế biến sẵn, trong khi khoảng 10,2 tỉ bao bì sốt chế biến sẵn được bán ra mỗi năm tại 50 thị trường.

Nhu cầu về thực phẩm chế biến sẵn và các giải pháp bữa ăn tiện lợi đang mở thêm cơ hội phát triển sản phẩm mới

Đằng sau xu hướng này là nhu cầu ngày càng rõ nét về những sản phẩm vừa thuận tiện, vừa phù hợp với khẩu vị và nhu cầu dinh dưỡng, đồng thời giúp người tiêu dùng rút ngắn thời gian chuẩn bị bữa ăn mà vẫn đảm bảo trải nghiệm về hương vị và chất lượng.

Với nguồn nông sản phong phú, nhà sản xuất thực phẩm Việt có thể phát triển nhiều ý tưởng sản phẩm từ nông sản quen thuộc, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng.

Chẳng hạn, với nhóm khách hàng lớn tuổi quan tâm đến sức khỏe và dinh dưỡng, doanh nghiệp có thể phát triển các bữa ăn giàu protein, kết hợp nguyên liệu như nhân sâm, nghệ hay nấm linh chi. Với thế hệ Millennials ưu tiên chế độ cân bằng, kiểm soát calo, đây là cơ hội cho các sản phẩm kết hợp protein từ cá, tôm, thịt với các loại đậu và thực vật.

Với Gen Z, những món ăn có hương vị và kết cấu đa dạng có thể đáp ứng nhu cầu thư giãn sau khi học tập, làm việc. Bên cạnh đó, các món ăn đặc trưng của châu Á cũng có thể được phát triển thành sản phẩm chế biến sẵn, giúp người tiêu dùng thưởng thức những hương vị quen thuộc một cách tiện lợi hơn.

Các món ăn đặc trưng vùng miền có thể được phát triển thành sản phẩm chế biến sẵn tiện lợi cho người tiêu dùng

Tuy nhiên, việc hiện thực hóa ý tưởng đòi hỏi sự kết hợp đồng bộ giữa công thức, chế biến và bao bì. Đây cũng là hướng tiếp cận của Tetra Pak dành cho các doanh nghiệp.

Mở thêm lựa chọn với Tetra Recart®

Một trong những giải pháp được Tetra Pak giới thiệu gần đây là Tetra Recart® - bao bì giấy đột phá dành cho thực phẩm đóng hộp, mang thêm lựa chọn ngoài các định dạng như lon kim loại, lọ thủy tinh và túi nhựa. Tetra Recart® có thể ứng dụng cho nhóm thực phẩm rau củ, các loại đậu, sốt và một số sản phẩm thủy sản, giúp mở rộng khả năng phát triển từ nguồn nguyên liệu địa phương.

Kết hợp bao bì với quy trình xử lý nhiệt phù hợp, Tetra Recart® giúp kéo dài thời hạn sử dụng mà không cần làm lạnh. Giải pháp hỗ trợ duy trì các đặc tính mong muốn về hương vị, kết cấu và giá trị dinh dưỡng của sản phẩm.

Ngoài ra, định dạng hộp giấy Tetra Recart® còn giúp doanh nghiệp thể hiện thông tin sản phẩm và nhận diện thương hiệu, đồng thời giảm không gian lưu trữ và vận chuyển, giúp tối ưu chi phí logistics và tăng hiệu quả trưng bày.

Bao bì hộp giấy Tetra Recart® giúp tối ưu không gian lưu trữ, vận chuyển và trưng bày sản phẩm

Riêng với ngành thủy sản, giải pháp còn tạo dư địa phát triển các dòng thực phẩm chế biến sẵn từ nguồn nguyên liệu trong nước. Tùy thuộc vào khả năng ứng dụng cụ thể dựa trên đặc tính sản phẩm, công thức, quy trình xử lý nhiệt và yêu cầu bảo quản sẽ được xác định để tìm ra phương án phát triển phù hợp.

Từ nguyên liệu đến sản phẩm thương mại

Bao bì chỉ là một phần trong quá trình đưa ý tưởng sản phẩm ra thị trường. Với kinh nghiệm hơn 70 năm trong ngành đồ uống và thực phẩm, Tetra Pak hỗ trợ doanh nghiệp từ phát triển ý tưởng, công thức đến chế biến, xử lý nhiệt và lựa chọn giải pháp bao bì phù hợp.

Thông qua các Trung tâm Phát triển Thực phẩm Tetra Recart®, Tetra Pak cùng doanh nghiệp xác định hướng sản phẩm dựa trên xu hướng thị trường và người tiêu dùng. Công thức sau đó được đội ngũ đầu bếp và kỹ sư công nghệ tối ưu cho bao bì Tetra Recart® và yêu cầu thị trường.

Ở giai đoạn sản xuất, Tetra Pak hỗ trợ thiết kế, lắp đặt các dây chuyền chiết rót Tetra Recart®. Doanh nghiệp có thể xây dựng dây chuyền riêng hoặc hợp tác với mạng lưới đơn vị gia công của Tetra Pak. Sau khi sản phẩm ra mắt, Tetra Pak tiếp tục hỗ trợ hoàn thiện thông điệp và theo dõi phản hồi của người tiêu dùng.

Tetra Pak đồng hành cùng doanh nghiệp từ phát triển ý tưởng sản phẩm đến chế biến, đóng gói và đưa sản phẩm ra thị trường

Giải pháp của Tetra Pak giúp doanh nghiệp đa dạng hóa danh mục và khám phá tiềm năng gia tăng giá trị cho các sản phẩm từ nguồn nông, thủy sản Việt, từ đó góp phần mở thêm hướng phát triển cho các sản phẩm chế biến sâu.

Khám phá Tetra Recart® tại Triển lãm Vietnam Foodexpo 2026

Từ ngày 11 đến 14.11, Tetra Pak sẽ giới thiệu Tetra Recart® cùng các giải pháp và công nghệ trong chế biến, đóng gói, bao bì và vận hành tại Vietnam Foodexpo 2026, diễn ra tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), TP.HCM. Tetra Pak sẽ tham gia gian hàng "Try Swedish"- AD09-AD11, Hội trường A, được phối hợp thực hiện bởi Đại sứ quán Thụy Điển và Business Sweden tại Việt Nam.

Để tìm hiểu thêm về giải pháp tương thích đồng bộ và các hoạt động của Tetra Pak tại triển lãm, vui lòng truy cập: Innovation Driving Growth - FoodExpo Vietnam 2026 | Tetra Pak Vietnam