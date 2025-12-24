Texhong ký kết hợp tác với Tập đoàn Winner Medical tại Quảng Ninh

Ngày 17.12.2025, tại Quảng Ninh, đoàn công tác của UBND tỉnh cùng đại diện các sở, ngành và Ban quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh đã chứng kiến lễ ký kết biên bản ghi nhớ (MOU) và hợp đồng nguyên tắc thuê đất giữa Công ty cổ phần Tập đoàn Texhong và Winner Medical Co., Ltd.. Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong hợp tác đầu tư lĩnh vực y tế công nghệ cao tại Quảng Ninh.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Ngô Khắc Chấn, Tổng giám đốc điều hành Tập đoàn Winner Medical, khẳng định việc ký kết không chỉ là cột mốc trong chiến lược toàn cầu hóa của doanh nghiệp, mà còn thể hiện sự đồng hành, hỗ trợ tích cực của tỉnh Quảng Ninh và Tập đoàn Texhong. Lãnh đạo Winner Medical bày tỏ kỳ vọng dự án sẽ sớm được triển khai, đóng góp vào sự phát triển công nghiệp và kinh tế địa phương.

Winner Medical được thành lập năm 1991 tại Thâm Quyến, định hướng phát triển dựa trên triết lý đặt chất lượng và giá trị xã hội lên hàng đầu. Doanh nghiệp hiện sở hữu hai thương hiệu chủ lực là Winner Medical - chuyên sâu lĩnh vực vật tư y tế với mạng lưới xuất khẩu tới hơn 110 quốc gia và vùng lãnh thổ; và PurCotton - thương hiệu sản phẩm tiêu dùng 100% cotton, đã có mặt tại hơn 70 triệu hộ gia đình trên toàn cầu. Đến nay, Winner Medical có hơn 50 công ty con, trên 14.000 lao động, cùng chuỗi sản xuất khép kín từ nguyên liệu đến thành phẩm.

Theo nội dung ký kết, dự án nhà máy sản xuất vật tư y tế Winner Medical Việt Nam dự kiến đặt tại KCN Hải Hà, với tổng vốn đầu tư hơn 60 triệu USD, do Nature Health Development International Co., Limited làm chủ đầu tư. Nhà máy sẽ sản xuất các loại băng gạc y tế, vật liệu chăm sóc vết thương cao cấp và vật tư y tế dùng trong phẫu thuật, với công suất hàng triệu sản phẩm mỗi năm.

Hiện nhà đầu tư đang khẩn trương hoàn thiện thủ tục pháp lý, phấn đấu được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong tháng 12.2025 và khởi công dự án vào quý 1/2026. Dự án được kỳ vọng tạo thêm việc làm, thúc đẩy công nghiệp y tế và góp phần nâng cao vị thế Quảng Ninh trong thu hút dòng vốn FDI chất lượng cao.