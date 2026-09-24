TH trao tặng bàn ghế và kệ sách tái chế đến trẻ em vùng cao

Chiến dịch "Thu gom vỏ hộp, lan tỏa sống xanh" do Tập đoàn TH tổ chức hằng năm luôn nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ từ người tiêu dùng, từng bước đưa việc phân loại và tái chế rác thải trở thành nếp sống quen thuộc của nhiều gia đình.

Sức lan tỏa của lối sống xanh đó bắt đầu từ những việc rất đơn giản: rửa sạch, gấp gọn vỏ hộp sữa và mang đi thu gom thay vì bỏ ngay vào thùng rác. Dù là một hành động nhỏ nhưng đó lại là khởi đầu cho hành trình kỳ diệu đưa những chiếc vỏ hộp đã qua sử dụng "hồi sinh" thành các sản phẩm hữu ích.

Cùng chung tay nhân rộng những giá trị xanh ấy, TH tiếp tục mở rộng chuỗi hoạt động trải nghiệm nhân ngày Sức khỏe môi trường thế giới (26.9). Điểm nhấn của chuỗi hoạt động tháng 9 là hành trình trao tặng bàn ghế, kệ sách tái chế cho trẻ em vùng sâu, vùng xa, cùng buổi workshop sáng tạo Vỏ hộp tái "xinh" 6 diễn ra tại Bắc Ninh.

Là một phần trong hành trình phát triển bền vững mà TH kiên trì theo đuổi nhiều năm qua, các hoạt động thu gom, tái chế và workshop sáng tạo giúp những chiếc vỏ hộp sữa sau khi sử dụng tiếp tục một vòng đời mới hữu ích hơn. Qua đó, ý thức bảo vệ môi trường cũng được bắt đầu từ những việc rất nhỏ trong mỗi gia đình và dần lan tỏa ra cộng đồng.