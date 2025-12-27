Thả chó cắn người, 2 bố con bị tạm giữ hình sự

Tối 27.12, Công an TP.Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội đã tạm giữ hình sự đối với Trần Quốc Lương (37 tuổi) và Trần Nhật Hòa (66 tuổi; bố của Lương, người địa phương) do liên quan vụ thả chó cắn người xảy ra tại xã Hồng Vân.

Ông Trần Nhật Hòa và con trai Trần Quốc Lương đã bị tạm giữ hình sự ẢNH: CÔNG AN TP.HÀ NỘI

Trước đó, Công an xã Hồng Vân nhận được tin báo về việc xảy ra vụ xô xát tại xóm Phạm Hồng Thái (xã Hồng Vân).

Vào cuộc xác minh, cơ quan công an xác định, chiều 25.12, Trần Quốc Lương chửi nhau với anh H. (39 tuổi) ở cùng xóm. Sau đó, ông Trần Nhật Hòa can ngăn và đuổi Lương vào trong nhà.

Đến 16 giờ ngày 25.12, Lương mở cổng cùng chó của mình đi ra ngoài đường thì gặp vợ chồng anh H. Lúc này, hai bên tiếp tục cãi, chửi nhau. Sau đó, ông Hòa đánh liên tiếp vào mặt anh H., còn Lương đẩy chó ra chỗ ông Hòa đang đánh anh H.

Sau đó, con chó đã cắn vào vài người, trong đó có vợ chồng anh H. Hậu quả, anh H. và vợ bị thương tích nhiều chỗ trên người.

Căn cứ tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội đã tạm giữ hình sự đối với ông Trần Nhật Hòa và con trai Trần Quốc Lương về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Liên quan đến vụ việc trên, nhiều người dân cho biết, thời gian qua, gia đình Lương xảy ra mâu thuẫn với một số gia đình trong xóm nhưng chưa được giải quyết. Đặc biệt, mỗi lần uống rượu là Lương lại chửi bới, xích mích với mọi người.