Thả hàng ngàn hoa đăng xuống sông Đồng Nai cầu bình an

Lễ thả hoa đăng xuống sông Đồng Nai đã diễn ra vào chiều tối 10.2 (13 tháng giêng). Đây là hoạt động nằm trong chương trình Lễ hội chùa Ông (còn gọi là Thất phủ Cổ miếu, nằm bên sông Đồng Nai, thuộc P.Hiệp Hòa, TP.Biên Hòa, Đồng Nai) lần thứ 10.2025.

Ban tổ chức đưa hoa đăng xuống sông ẢNH: LÊ LÂM

Có tổng cộng gần 5.000 hoa đăng được ban tổ chức thả xuống sông Đồng Nai. Buổi lễ đã thu hút rất đông du khách tham gia.

Theo ban tổ chức, thả hoa đăng nhằm cầu cho quốc thái dân an, xã hội phồn vinh, nhân dân hạnh phúc; là nghi thức mang tính chất tâm linh, người dân đặt niềm thủy thần và chư thần thánh cuốn trôi những điều xấu, tai ương, mang đến may mắn, bình an, hạnh phúc...

Để tránh việc các đèn hoa đăng gây ô nhiễm môi trường, ban tổ chức đã bố trí người đi trên nhiều ghe thuyền chờ trên sông Đồng Nai cách đó vài trăm mét. Sau khi hoa đăng tắt thì vớt lên bờ.

Hàng ngàn hoa đăng lung linh trên sông Đồng Nai ẢNH: LÊ LÂM

Lễ hội chùa Ông là một lễ hội lớn ở Đồng Nai, diễn ra vào những ngày đầu năm mới. Lễ hội diễn ra 6 ngày (từ 5 đến 10.2). Ngoài hoạt động thả đèn hoa đăng thì hoạt động diễu hành trên phố (hôm 7.2) cũng thu hút đông đảo người tham gia, hưởng ứng. Bên cạnh đó, còn nhiều hoạt động đặc sắc mang đậm văn hóa Việt - Hoa khác như lễ nghinh thần, giao lưu thư pháp, biểu diễn lân sư rồng - võ thuật, trò chơi dân gian, giao lưu đờn ca tài tử, lễ cầu an...

Lễ hội chùa Ông là lễ hội dân gian được tổ chức gắn liền với tín ngưỡng thờ đức ông Quan Thánh Đế Quân. Tháng 11.2023, Lễ hội chùa Ông được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.