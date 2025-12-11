Thạc sĩ Địa chính trị Nam Á tại NUS: Khám phá chiến lược và chính sách

Chương trình được triển khai bởi Chương trình Nghiên cứu Nam Á, trực thuộc Khoa Nghệ thuật và Khoa học xã hội (FASS) của NUS.

Định vị Nam Á như một trung tâm tri thức mới

Là chương trình liên ngành đầu tiên trong khu vực Đông Nam Á chuyên sâu về Địa chính trị Nam Á, khóa học mang lại cho sinh viên cơ hội khám phá những động lực lịch sử, chính trị và kinh tế đang định hình lại khu vực và tác động của chúng đối với thế giới.

"Chúng tôi nhận thấy Ấn Độ đang nổi lên như một cường quốc quan trọng trên trường quốc tế, đưa Nam Á trở lại tâm điểm chú ý", Phó giáo sư Rajesh Rai, Trưởng chương trình Nghiên cứu Nam Á, nhận định. "Tuy nhiên, chương trình không chỉ tập trung vào Ấn Độ mà còn nghiên cứu cách Nam Á tương tác với các cường quốc khác như Trung Quốc, Mỹ, Nga, cũng như các khu vực như Đông Nam Á và Trung Đông. Chúng tôi muốn trang bị cho sinh viên năng lực phân tích những chuyển biến này một cách toàn diện".

Chương trình tiên phong trong khu vực

Trong bối cảnh quyền lực toàn cầu đang dịch chuyển, chương trình được thiết kế để trả lời những câu hỏi quan trọng: Nam Á đóng vai trò gì trong việc định hình trật tự quốc tế hiện nay? Các động lực khu vực ảnh hưởng thế nào đến các vấn đề rộng lớn hơn như phát triển kinh tế, an ninh và ngoại giao?

"Ở Đông Nam Á, hiện rất ít nền tảng học thuật đặt Nam Á vào vị trí trung tâm, đặc biệt ở bậc sau đại học," Tiến sĩ Rajshree Jetly, Giảng viên và đồng lãnh đạo chương trình, cho biết. "Theo hiểu biết của chúng tôi, chưa có chương trình thạc sĩ nào khác tập trung riêng vào địa chính trị Nam Á".

Để đáp ứng nhu cầu này, chương trình cung cấp chương trình học liên ngành, kết hợp các góc nhìn chính trị, lịch sử và kinh tế, giúp sinh viên tiếp cận một cách toàn diện bức tranh của khu vực.

Chương trình học tập toàn diện và thực tiễn

Học tập đa lĩnh vực. Sinh viên khám phá quá khứ và hiện tại của Nam Á thông qua các môn học kết hợp chính trị, lịch sử, kinh tế và văn hóa; đồng thời tham gia thảo luận liên ngành chuyên sâu

Chương trình được xây dựng dựa trên hai học phần cốt lõi: Giới thiệu về Địa chính trị Nam Á và Quá trình hình thành Nam Á. Hai học phần này cung cấp nền tảng vững chắc về lịch sử, chính trị và bối cảnh chiến lược của khu vực.

Ngoài ra, sinh viên có thể lựa chọn nhiều môn học tự chọn, bao gồm các chủ đề như: chính trị xuyên dãy Himalaya, chính trị công nghệ, tư tưởng chính trị và điện ảnh chính trị. Các môn học cũng đề cập đến các vấn đề toàn cầu như phát triển kinh tế, biến đổi khí hậu và di cư - dưới góc nhìn Nam Á..

Các môn học cũng bàn đến các vấn đề toàn cầu như phát triển kinh tế, biến đổi khí hậu và di cư, dưới góc nhìn Nam Á. Một số học phần tự chọn được cung cấp bởi các khoa đối tác như: Khoa Truyền thông và Truyền thông mới, bao gồm các chủ đề về ngoại giao văn hóa và kỹ năng giao tiếp tư vấn. Sinh viên cũng có thể học tiếng Hindi và Tamil nếu không phải là người bản xứ.

"Thông qua các học phần bắt buộc và tự chọn, chúng tôi muốn mang đến cho sinh viên cái nhìn toàn diện, liên ngành về Nam Á và vai trò của khu vực này trên trường quốc tế", tiến sĩ Jetly cho biết.

Kết nối học thuật và chính sách

Chương trình không chỉ dừng lại ở học thuật mà còn khuyến khích sinh viên tiếp cận các quan điểm thực tiễn thông qua mối liên kết chặt chẽ với Viện Nghiên cứu Nam Á (ISAS), một viện nghiên cứu và trung tâm tư vấn độc lập trực thuộc NUS.

"Chúng tôi có mối quan hệ hợp tác lâu dài với ISAS", tiến sĩ Jetly cho biết. "Nhiều giảng viên của họ đã tham gia giảng dạy trong Chương trình Nghiên cứu Nam Á".

Sự hợp tác này giúp sinh viên kết nối với mạng lưới học thuật và chính sách phong phú của ISAS – từ hội thảo, ấn phẩm, podcast đến các đối thoại chính sách. ISAS tập trung vào các vấn đề chính trị và kinh tế với sứ mệnh phổ biến kiến thức đến giới hoạch định chính sách, xã hội dân sự và doanh nghiệp.

"Mạng lưới này giúp sinh viên tiếp cận các phân tích chuyên sâu và tham gia trực tiếp vào những cuộc đối thoại thực tiễn", tiến sĩ Jetly giải thích. "Đó là sự hòa quyện giữa kiến thức học thuật và kinh nghiệm thực tế".

TS Rajshree Jetly, Giám đốc Học thuật Chương trình Thạc sĩ Khoa học xã hội – Địa chính trị Nam Á

Nam Á – Một khu vực không thể bỏ qua

Khi vai trò của Nam Á trên trường quốc tế ngày càng nổi bật, nhu cầu về những phân tích sâu sắc, khách quan và gắn liền với bối cảnh khu vực cũng ngày càng tăng. Dù theo đuổi sự nghiệp trong ngoại giao, truyền thông, kinh doanh quốc tế hay nghiên cứu, sinh viên tốt nghiệp chương trình này sẽ được trang bị nền tảng vững chắc để hiểu rõ tầm quan trọng toàn cầu của Nam Á và đóng góp hiệu quả vào các cuộc đối thoại quốc tế về khu vực.

Khám phá cơ hội học tập tại Chương trình Thạc sĩ Khoa học Xã hội chuyên ngành Địa chính trị Nam Á tại đây.