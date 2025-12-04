Thạc sĩ y tế công NUS: Bệ phóng cho thế hệ lãnh đạo y tế châu Á

NUS mang đến chương trình đào tạo chuyên sâu, gắn liền với thực tiễn

Trường Y tế Công cộng Saw Swee Hock của NUS từ lâu được biết đến như một trung tâm tiên phong trong giảng dạy và nghiên cứu y tế công cộng tại châu Á. Với định hướng thực tiễn mạnh mẽ, các chương trình tại đây không chỉ đảm bảo chất lượng học thuật mà còn gắn liền với nhu cầu thực tế của hệ thống y tế trong khu vực.

Hai chương trình chủ lực: Thạc sĩ y tế công cộng (MPH) và Thạc sĩ kinh tế y tế & nghiên cứu hiệu quả (HEOR) thể hiện cam kết của NUS trong việc cung cấp đào tạo toàn diện, ứng dụng và mang tầm nhìn quốc tế.

Thạc sĩ y tế công cộng (MPH): Gắn liền ưu tiên y tế của khu vực

Ra đời từ năm 2007, MPH là một trong những chương trình y tế công cộng lâu đời và uy tín nhất châu Á. Chương trình kết hợp hài hòa giữa kiến thức nền tảng và thực hành, bao quát các lĩnh vực từ dịch tễ học, thống kê sinh học đến xây dựng chính sách và quản lý hệ thống y tế.

Phó giáo sư Mary Chong chia sẻ: "Khác với những chương trình đào tạo theo hướng chuyên biệt, MPH được thiết kế linh hoạt và toàn diện. Chúng tôi nhấn mạnh tư duy hệ thống và khả năng phối hợp đa ngành, giúp học viên dễ dàng chuyên sâu vào lĩnh vực mình quan tâm".

Bà cũng nhấn mạnh giá trị của mạng lưới học thuật rộng lớn mà NUS mang lại: "Danh tiếng toàn cầu, đội ngũ giảng viên xuất sắc và cơ hội kết nối quốc tế là nền tảng để sinh viên trở thành những nhà lãnh đạo y tế công cộng năng động và có tầm ảnh hưởng".

Thực tập thực tế - Trải nghiệm cốt lõi của MPH

Chương trình yêu cầu học viên có từ một đến hai năm kinh nghiệm làm việc, nhằm đảm bảo các buổi học luôn gắn liền với thực tiễn và các tình huống cụ thể trong lĩnh vực y tế công cộng. Điểm nhấn của chương trình là kỳ thực tập kéo dài tám tuần, nơi sinh viên trực tiếp áp dụng kiến thức lý thuyết vào các vấn đề thực tế, từ sức khỏe tâm thần của người cao tuổi đến việc sử dụng thuốc lá điện tử ở thanh thiếu niên, dưới sự hướng dẫn sát sao của giảng viên.

Sinh viên được khuyến khích mở rộng trao đổi ngoài lớp học

Nhiều cựu sinh viên MPH hiện đang làm việc tại các cơ quan chính phủ, tổ chức phi chính phủ, viện nghiên cứu và các tổ chức quốc tế như: WHO, UNICEF hay Ngân hàng Thế giới.

Thạc sĩ HEOR: Kinh tế y tế - Lĩnh vực mới, cơ hội lớn

Từ tháng 8.2026, NUS sẽ chính thức mở chương trình Thạc sĩ kinh tế y tế và nghiên cứu hiệu quả (HEOR) nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về các chuyên gia có khả năng đánh giá các can thiệp y tế không chỉ về hiệu quả, mà còn về tác động và giá trị. Từ lập ngân sách đến hoạch định chính sách, chương trình giải quyết những câu hỏi kinh tế định hình các quyết định trong chăm sóc sức khỏe ngoài đời thực.

"Câu hỏi không chỉ là 'phương pháp điều trị có hiệu quả không,' mà còn là 'hiệu quả đến mức nào,' 'chi phí bao nhiêu,' và 'liệu nó có xứng đáng không?'". PGS. Alec Morton, Giám đốc chương trình, chia sẻ. "Đó là những yếu tố then chốt khi đưa ra quyết định phân bổ nguồn lực y tế".

HEOR dựa trên nền tảng vững chắc của NUS trong Đánh giá Công nghệ y tế, từng là chuyên ngành trong chương trình Thạc sĩ y tế công cộng (MPH). "Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy và nghiên cứu, và chương trình mới mang đến trải nghiệm tập trung và chuyên sâu hơn", Morton nhấn mạnh.

HEOR kết hợp kiến thức về kinh tế học, mô hình hóa y tế, thống kê và chính sách y tế, mở cửa cho sinh viên đến từ nhiều nền tảng: khoa học, kinh tế, kỹ thuật hay chính sách công. "Chúng tôi tìm kiếm những người không chỉ có khả năng phân tích dữ liệu mà còn khao khát tạo ra tác động thực sự cho xã hội", ông Morton cho biết.

Ngoài các học phần cốt lõi, sinh viên sẽ thực hiện dự án nhóm và luận án tốt nghiệp gắn liền với vấn đề thực tế, từ chính sách hoàn trả thuốc, đánh giá tác động y tế đến chiến lược hệ thống y tế. Các dự án hợp tác với Illumina hay Roche là ví dụ điển hình, phân tích cách quốc gia châu Á triển khai xét nghiệm di truyền và đánh giá tác động kinh tế - xã hội của các loại thuốc mới.

Sinh viên trong các buổi học chuyên đề tương tác

Định hình tương lai y tế công cộng cho châu Á và thế giới

Dù lựa chọn MPH hay HEOR, sinh viên tại NUS đều được trang bị tư duy phản biện, khả năng phân tích sâu và tinh thần dẫn dắt những yếu tố thiết yếu để giải quyết các thách thức y tế phức tạp.

Nhờ sự kết hợp giữa học thuật đẳng cấp quốc tế, mạng lưới đối tác rộng khắp và định hướng thực tiễn mạnh mẽ, NUS tiếp tục củng cố vị thế là trung tâm đào tạo hàng đầu trong lĩnh vực y tế công cộng của khu vực.

NUSSẵn sàng mở ra chương tiếp theo trong sự nghiệp của mình?

Khám phá các chương trình sau đại học tại và bắt đầu hành trình trở thành nhà lãnh đạo y tế của tương lai!