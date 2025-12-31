Thách thức mới trong kết nối thị trường lao động ở thời đại số

Sau khi hợp nhất 3 tỉnh thành, TP.HCM có 3 vùng kinh tế mang những đặc thù riêng. TP.HCM cũ tiếp tục là trung tâm dịch vụ - tài chính - công nghệ. Bình Dương cũ duy trì vai trò "thủ phủ công nghiệp" với mật độ khu công nghiệp lớn. Bà Rịa - Vũng Tàu cũ nổi bật với cảng biển, dầu khí, logistics và du lịch.

Người lao động tham gia ngày hội việc làm tại trụ sở 1 của Trung tâm Dịch vụ việc làm TP.HCM ẢNH: PHAN DIỆP

Nhìn lại năm 2025

Bà Nguyễn Văn Hạnh Thục, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm TP.HCM cho biết: "Thị trường lao động TP.HCM năm 2025 có sự phục hồi rõ nét. Cụ thể, sản xuất chế biến – chế tạo từng bước ổn định theo chu kỳ đơn hàng; dịch vụ - thương mại tăng tốc; FDI dịch chuyển vào công nghệ cao, linh kiện điện tử và logistics. Sự khác biệt cấu trúc với đặc thù riêng như đã nêu trên tạo ra thị trường lao động rộng, đa tầng đồng thời xuất hiện áp lực cân đối cung - cầu giữa các địa bàn".

Theo thống kê của Trung tâm Dịch vụ việc làm TP.HCM, năm 2025 toàn vùng có 191.790 người đăng ký tìm việc, phản ánh quy mô cung lao động lớn và nhu cầu dịch chuyển việc làm mạnh mẽ.

Các ngày hội việc làm đều được kết nối trực tuyến với nhau ở 3 trụ sở ẢNH: PHAN DIỆP

Ở chiều cầu, doanh nghiệp tuyển 313.681 vị trí, cao hơn cung 1,64 lần, cho thấy thị trường trong tình trạng thiếu lao động. Trong bối cảnh doanh nghiệp mở rộng sản xuất – kinh doanh, áp lực cạnh tranh thu hút lao động gia tăng, đồng thời người lao động có nhiều cơ hội tiếp cận việc làm hơn.

Tương quan cung - cầu theo khu vực cho thấy sự phân hóa đáng chú ý. TP.HCM (cũ) có 116.011 người tìm việc, chiếm hơn 60% tổng cung, phù hợp đặc thù đô thị dịch vụ – văn phòng. Bình Dương (cũ) có 61.797 người tìm việc, trong khi nhu cầu tuyển lên tới hơn 105.000 vị trí, thể hiện tình trạng thiếu hụt lao động phổ thông và kỹ thuật. Bà Rịa Vũng Tàu (cũ) có cầu chiếm 23% toàn vùng, nhưng cung lao động chỉ ở mức 7,29%, thể hiện sự phụ thuộc lớn vào lao động nhập cư.

Người lao động đến Trung tâm dịch vụ việc nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp ẢNH: PHAN DIỆP

Trên cơ sở đó, Trung tâm dịch vụ việc làm của 3 tỉnh, thành trước đây thực hiện sáp nhập lại để tăng cường sự điều phối liên vùng. Trung tâm tiếp tục thực hiện vai trò, nhiệm vụ trong việc kết nối cung - cầu lao động, là đầu mối giải quyết các thủ tục về bảo hiểm thất nghiệp, hỗ trợ học nghề…

Năm 2025, có 418.328 lượt người được tư vấn, giới thiệu việc làm và 48.003 người có việc làm. Tỷ lệ thành công khoảng 11,47% cho thấy mức độ kết nối tốt ở quy mô lớn, nhưng vẫn còn khoảng trống trong phù hợp hóa kỹ năng và vị trí.

Một điểm nổi bật khác của thị trường 2025 là nhu cầu cao trong tuyển dụng trực tuyến. Trong 29.907 doanh nghiệp tham gia tuyển dụng có 22.747 doanh nghiệp tuyển trực tuyến (hơn 76%).

Người lao động xếp hàng chờ tư vấn việc làm tại trụ sở 3, khu vực Bình Dương cũ

"Trước như yêu cầu trên, trung tâm có nhiệm vụ nâng chất hoạt động tư vấn, tăng cường phân nhóm ứng viên, chuẩn hóa hồ sơ và củng cố kỹ năng tìm việc, đồng thời yêu cầu sự phối hợp chặt chẽ hơn giữa doanh nghiệp và cơ quan dịch vụ việc làm, nhằm rút ngắn khoảng cách giữa yêu cầu tuyển dụng và năng lực thực tế của người lao động", bà Nguyễn Văn Hạnh Thục cho biết.

Tăng tốc trong thời đại số

Không chỉ làm tốt giữ vai trò cầu nối cung, cầu lao động, trung tâm còn thực hiện gắn kết chặt chẽ giữa chi trả trợ cấp với các hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm. Trong 11 tháng đầu năm 2025, Trung tâm tổ chức 242 phiên giao dịch việc làm, tư vấn việc làm cho 397.261 lượt người lao động. Trong đó có số lượng lớn người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp được hỗ trợ tiếp cận thông tin thị trường lao động, định hướng nghề nghiệp và giới thiệu việc làm phù hợp tại các ngày hội việc làm, điểm tiếp nhận hồ sơ trợ cấp thất nghiệp…

Nhân viên trụ sở 3 ở Bà Rịa - Vũng Tàu cũ làm việc với người lao động

Từ ngày 1.1.2025 - 25.11.2025. trung tâm tiếp nhận 194.224 trường hợp nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp, giảm 14,12% so với cùng kỳ năm 2024 (226.145 hồ sơ). Trung tâm trình Sở Nội vụ ký ban hành 186.538 quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp cho người lao động và 822.715 lượt người thông báo tình trạng việc làm hàng tháng.

Về việc hỗ trợ học nghề cho người lao động, trung tâm phối hợp với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư vấn hỗ trợ học nghề cho người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp. Giải quyết 100% hồ sơ đề nghị hỗ trợ học nghề cho người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính TP.HCM.

Trung tâm là cầu nối hiệu quả giữa doanh nghiệp và người lao động

Hoạt động này góp phần rút ngắn thời gian thất nghiệp, giảm áp lực chi trả dài hạn từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp, đồng thời giúp người lao động sớm quay trở lại thị trường lao động với vị trí việc làm tốt hơn.

Ngoài ra, doanh nghiệp hiện nay ưu tiên kênh số, cho thấy quy trình tuyển dụng đang thay đổi mạnh. Từ đó, đòi hỏi hệ thống dịch vụ việc làm của trung tâm nâng cấp đồng bộ hạ tầng số, chuẩn hóa hồ sơ điện tử. Những vấn đề này đặt ra yêu cầu hệ thống dịch vụ việc làm phải tăng cường phân tích dữ liệu, dự báo ngắn hạn và điều tiết nguồn lực hiệu quả hơn trong thời gian tới.