THACO AUTO nâng cao chất lượng dịch vụ hậu mãi xe tải, bus

Tối ưu hiệu quả vận hành

Đối với khách hàng vận tải, thời gian là một trong những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả khai thác. Vì vậy, THACO AUTO chú trọng vào thời gian sửa chữa và xử lý sự cố xe tải, bus nhanh chóng và thuận tiện, giúp phương tiện sớm quay trở lại hoạt động.

THACO AUTO hiện sở hữu hơn 76 xưởng dịch vụ ủy quyền chính hãng trên toàn quốc. Các xưởng dịch vụ tải, bus tọa lạc tại các tuyến đường huyết mạch, trục đường vành đai lớn, các khu vực tập trung vận tải và công nghiệp, giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận dịch vụ khi cần bảo dưỡng và sửa chữa.

Hệ thống xưởng dịch vụ ủy quyền của THACO AUTO đối với xe tải, bus rộng khắp cả nước

Các xưởng dịch vụ được đầu tư quy mô, đồng bộ về hạ tầng và công nghệ với cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại, đáp ứng đầy đủ nhu cầu về kỹ thuật chẩn đoán, bảo dưỡng, sửa chữa máy gầm điện, đồng sơn các sản phẩm xe tải, xe bus thế hệ mới đa thương hiệu, đa chủng loại như: THACO Truck, THACO Bus, Mercedes-Benz Bus, Minibus Iveco Daily, SINOTRUK...

Song song đó, THACO AUTO cung cấp dịch vụ sửa chữa lưu động 24/7, đồng hành và hỗ trợ khách hàng kịp thời, giúp phương tiện hoạt động ổn định và hiệu quả. Chính sách bảo hành được thiết kế linh hoạt phù hợp với nhu cầu sử dụng thực tế, giúp khách hàng có thể lựa chọn hình thức bảo hành theo thời gian sử dụng hoặc theo số km vận hành, đảm bảo quyền lợi tối đa cho mỗi phương tiện.

Gia tăng độ tin cậy thông qua chất lượng dịch vụ - phụ tùng

Đội ngũ kỹ thuật viên tại THACO AUTO được đào tạo bài bản và liên tục cập nhật các công nghệ mới theo tiêu chuẩn quốc tế từ các tập đoàn ô tô hàng đầu như Daimler (Mercedes-Benz Bus), Mitsubishi Fuso, Kia, Iveco… Năng lực chuyên môn cao giúp kỹ thuật viên xử lý chính xác các yêu cầu sửa chữa, bảo dưỡng.

Kỹ thuật viên sử dụng các trang thiết bị được đầu tư hiện đại tại xưởng

Bên cạnh dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa tiêu chuẩn, THACO AUTO cung cấp các gói dịch vụ chuyên sâu đáp ứng mọi nhu cầu khách hàng như: nâng cấp nội - ngoại thất xe bus; làm sạch hệ thống điều hòa, khử khuẩn nội thất, vệ sinh kim phun nhiên liệu động cơ diesel, làm sạch bộ lọc DPF… Các gói dịch vụ này được thiết kế nhằm tối ưu hiệu suất vận hành xe, nâng cao chất lượng trải nghiệm của hành khách.

Ngoài ra, THACO AUTO cung cấp phụ tùng chính hãng và phụ tùng THACO Parts được thiết kế, sản xuất đồng bộ với tiêu chuẩn của từng dòng xe như THACO Bus, THACO Truck, Daimler, Misubishi Fuso.... Mạng lưới cung ứng trên toàn quốc giúp khách hàng tiếp cận phụ tùng nhanh chóng và thuận tiện, đảm bảo chất lượng và tính đồng bộ trong quá trình sửa chữa.

Phụ tùng chính hãng được phân phối bởi THACO AUTO luôn đem lại sự an tâm cho khách hàng

Hoạt động chăm sóc khách hàng cũng được THACO AUTO chú trọng thông qua việc ứng dụng chuyển đổi số. Quản lý thông tin khách hàng tập trung, chủ động nhắc lịch bảo dưỡng, tư vấn các giải pháp chăm sóc xe phù hợp, giúp duy trì trạng thái kỹ thuật tốt nhất của phương tiện, giảm chi phí vận hành.

Với triết lý "Tận tâm phục vụ", THACO AUTO không chỉ mang đến dải sản phẩm xe tải và bus chất lượng cao mà còn dẫn đầu thị trường với hệ thống dịch vụ hậu mãi chuyên nghiệp, qua đó thể hiện cam kết đồng hành cùng khách hàng, góp phần nâng cao hiệu quả vận tải và hướng đến sự phát triển bền vững.