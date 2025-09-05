Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Xe Thị trường

THACO Towner Van: Giải pháp vận chuyển linh hoạt 24/7

Nguồn: THACO AUTO
05/09/2025 09:00 GMT+7

THACO Towner Van – dòng xe tải van thương hiệu THACO TRUCK nổi bật với thiết kế hiện đại, khả năng vận hành linh hoạt và tiết kiệm nhiên liệu. Đây là lựa chọn tin cậy cho cá nhân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực logistics, thương mại điện tử và phân phối hàng tiêu dùng.

THACO Towner Van: Giải pháp vận chuyển linh hoạt 24/7 - Ảnh 1.

THACO Towner Van đáp ứng nhu cầu vận chuyển 24/7, phù hợp sử dụng trong nội thành

Đa dạng phiên bản, tối ưu lựa chọn

THACO Towner Van được phát triển với nhiều phiên bản tải trọng và cấu hình, đáp ứng linh hoạt nhu cầu giao nhận hàng hóa, thương mại điện tử, hàng tiêu dùng, nông sản, thực phẩm, dược phẩm, bưu phẩm…

Phiên bản

Số

chỗ ngồi

Tải trọng

Kích thước

(dài x rộng x cao)

Chiều dài khoang hàng

Thể tích thùng

TF420V 2S

2

945 kg

4.200 x 1.690 x 2.000 mm

2,3 m

4,4 m³

TF450V 2S

2

945 kg

4.500 x 1.690 x 2.000 mm

2,6 m

4,9 m³

TF480V 2S

2

945 kg

4.800 x 1.690 x 2.000 mm

2,9 m

5,5 m³

TF450V 5S

5

750 kg

4.500 x 1.690 x 2.000 mm

1,6 m

3,0 m³

TF480V 5S

5

750 kg

4.800 x 1.690 x 2.000 mm

1,9 m

3,6 m³

Ngoại thất hiện đại, nội thất tiện nghi

THACO Towner Van sở hữu thiết kế năng động, dễ dàng di chuyển trong đô thị, đường hẹp và khu dân cư. Xe được trang bị mặt ca-lăng mạ chrome sang trọng, cụm đèn Halogen có cường độ chiếu sáng cao, cản trước tích hợp đèn sương mù cùng gương chiếu hậu cỡ lớn giúp tối ưu tầm nhìn. Kính cửa sau có khung bảo vệ, gia tăng độ an toàn khi vận hành.

Khoang lái được thiết kế hiện đại, trang bị màn hình giải trí đa phương tiện tích hợp camera lùi, đồng hồ taplo hiển thị đa thông tin, tay lái trợ lực điện, điều hòa hai chiều, kính chỉnh điện, chìa khóa điều khiển từ xa và ghế ngồi bọc simili cao cấp… Phiên bản 5 chỗ có hàng ghế sau gập gọn linh hoạt, dễ dàng mở rộng không gian chở hàng khi cần.

THACO Towner Van: Giải pháp vận chuyển linh hoạt 24/7 - Ảnh 2.

Khoang lái trang bị nhiều tiện nghi trên THACO Towner Van

Khoang chở hàng rộng rãi, an toàn

Khoang hàng vuông vức, rộng rãi, được trang bị hai cửa trượt bên hông và cửa sau mở linh hoạt (tùy phiên bản), giúp việc xếp dỡ thuận tiện ngay cả tại khu vực chật hẹp hoặc khi sử dụng xe nâng. Thân xe unibody bằng thép cường lực, kết hợp khung gia cố tăng độ cứng vững và an toàn. Sàn thùng nhôm chống trượt giữ hàng hóa ổn định trong suốt hành trình.

THACO Towner Van: Giải pháp vận chuyển linh hoạt 24/7 - Ảnh 3.

Hai cửa trượt bên hông và cửa sau giúp thuận tiện trong quá trình xếp, dỡ hàng hóa

Vận hành mạnh mẽ, tiết kiệm nhiên liệu

Xe trang bị động cơ công nghệ Nhật Bản đạt chuẩn khí thải Euro 5, tích hợp hệ thống phun xăng điện tử EFI và công nghệ điều khiển xupap biến thiên VVT, cho khả năng vận hành êm ái, tiết kiệm nhiên liệu và thân thiện với môi trường. Hộp số sử dụng cơ cấu gài số đối trọng giúp sang số nhẹ nhàng, chính xác. 

THACO Towner Van: Giải pháp vận chuyển linh hoạt 24/7 - Ảnh 4.

Động cơ tiên tiến trên THACO Towner Van giúp tiết kiệm nhiên liệu

Bên cạnh đó, xe còn tích hợp hệ thống phanh đĩa trước, tang trống sau, cùng hệ thống chống bó cứng phanh ABS giúp kiểm soát tốt trong mọi điều kiện vận hành.

Dịch vụ hậu mãi chuyên nghiệp

THACO Towner Van được bảo hành 03 năm hoặc 100.000 km (tùy điều kiện nào đến trước). Với hệ thống showroom, xưởng dịch vụ và cửa hàng phụ tùng chính hãng phủ rộng 34 tỉnh thành, khách hàng dễ dàng tiếp cận dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa và thay thế linh kiện thuận tiện, nhanh chóng.

Bên cạnh đó, dịch vụ sửa chữa lưu động 24/7, đội ngũ kỹ thuật viên giàu kinh nghiệm và hệ thống chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp luôn sẵn sàng hỗ trợ, mang đến sự an tâm trong suốt quá trình sử dụng.

Khám phá thêm chủ đề

