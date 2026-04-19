THACO tung Kia Sorento HEV mới, tăng sức cạnh tranh khi mảng xe hybrid bắt đầu 'nóng'

THACO mới đây giới thiệu phiên bản cải tiến cho mẫu KIA Sorento HEV tại Việt Nam, bổ sung nhiều công nghệ đáng chú ý, trong đó có hệ thống kiểm soát chuyển động E-VMC. Động thái này diễn ra trong bối cảnh người dùng Việt ngày càng ưa chuộng xe hybrid và doanh số các dòng xe này cũng đang bước vào giai đoạn tăng tốc.

Kia Sorento HEV thế hệ mới vừa trình làng khách Việt

Thực tế, khi Kia Sorento HEV lần đầu xuất hiện tại Việt Nam (năm 2022), công nghệ hybrid vẫn còn khá mới mẻ với số đông người dùng. Do vậy, sự trở lại lần này của mẫu xe Hàn Quốc không chỉ đơn thuần là nâng cấp sản phẩm, mà còn cho thấy nỗ lực điều chỉnh chiến lược của Kia, nhằm đưa xe hybrid trở thành các sản phẩm thế mạnh trong bối cảnh thị trường đã thay đổi đáng kể.

Xe Hybrid không còn là "thử nghiệm"

Giai đoạn 2022 - 2023 có thể xem là thời điểm "thăm dò" của xe hybrid tại Việt Nam, đặc biệt ở nhóm SUV, crossover cỡ trung phổ thông dành cho gia đình. Bởi khi đó, ngoài Kia Sorento HEV, số lượng sản phẩm vẫn rất hạn chế. Người dùng khá lạ lẫm với công nghệ mới, trong khi mức giá thường cao hơn xe xăng truyền thống. Điều này ít nhiều khiến khách hàng tỏ ra dè dặt.

Bước sang giai đoạn từ 2024 đến nay, thị trường đã có sự chuyển dịch rõ rệt. Hàng loạt mẫu xe hybrid mới gia nhập phân khúc, từ SUV, crossover cỡ C đến D, thậm chí cả MPV lai SUV. Điều này cho thấy xe lai xăng - điện không còn là "kép phụ", mà đã dần trở thành một lựa chọn đáng cân nhắc.

Kể từ thời điểm Kia Sorento HEV xuất hiện, phân khúc xe gia đình 7 chỗ sử dụng động cơ hybrid bắt đầu hình thành và ngày càng "nóng" hơn tại Việt Nam

Cùng với đó, tiêu chí chọn xe của người dùng cũng thay đổi rõ rệt. Nếu trước đây khách hàng chủ yếu quan tâm đến công suất hay thương hiệu, thì hiện tại các yếu tố như mức tiêu hao nhiên liệu, độ êm ái khi vận hành trong đô thị và chi phí sử dụng dài hạn ngày càng được đặt lên bàn cân. Hybrid, với khả năng cân bằng giữa hiệu quả và tính tiện dụng, đã trở thành giải pháp phù hợp, nhất là trong bối cảnh xe điện thuần túy vẫn còn những rào cản nhất định.

Sorento HEV mới: Nâng cấp đúng thời điểm để gia tăng lợi thế

Trong bối cảnh thị trường xe hybrid đã bắt đầu bước vào giai đoạn cạnh tranh, dễ thấy động thái nâng cấp Kia Sorento HEV của THACO AUTO không đơn thuần là làm mới sản phẩm; mà thực chất là bước đi chiến lược, nhằm củng cố lợi thế của một mẫu xe vốn đã có nền tảng và ít nhiều thâm niên tại Việt Nam.

Phiên bản mới dự kiến sẽ tiếp tục sử dụng hệ truyền động hybrid với động cơ xăng tăng áp 1.6 lít, kết hợp mô-tơ điện. Đây là cấu hình đã được kiểm chứng về hiệu quả vận hành và khả năng tiết kiệm nhiên liệu. Việc giữ nguyên nền tảng này cho phép Sorento HEV duy trì sự ổn định, đồng thời tập trung nâng cấp những yếu tố mang lại trải nghiệm thực tế.

Bản cải tiến với nhiều trang bị, công nghệ mới kỳ vọng sẽ giúp Kia Sorento HEV chinh phục nhóm khách hàng mua xe gia đình 7 chỗ tại Việt Nam

Điểm nhấn đáng chú ý nhất chính là sự xuất hiện của công nghệ kiểm soát chuyển động E-VMC (Electric Vehicle Motion Control), công nghệ được phát triển riêng cho các dòng xe Hybrid của Kia. Hệ thống này sử dụng mô-tơ điện để can thiệp vào chuyển động thân xe trong các tình huống tăng tốc, giảm tốc hoặc vào cua, qua đó cải thiện độ ổn định và hạn chế hiện tượng lắc thân - một trong những điểm đặc trưng của SUV gầm cao.

Đáng nói, không chỉ dừng ở yếu tố ổn định, E-VMC còn góp phần nâng cao độ êm ái khi vận hành, đặc biệt trong điều kiện giao thông đô thị đông đúc. Nhờ sự phối hợp linh hoạt giữa động cơ và mô-tơ điện, các pha chuyển trạng thái trở nên mượt mà hơn, giảm cảm giác giật khi xe liên tục dừng và tăng tốc.

Việc bổ sung E-VMC cho thấy hướng phát triển của Kia với dòng xe hybrid không chỉ dừng ở tiết kiệm nhiên liệu, mà còn mở rộng sang nâng cao chất lượng vận hành và trải nghiệm, yếu tố ngày càng được người dùng quan tâm khi lựa chọn SUV 7 chỗ cho gia đình. Bên cạnh đó, Sorento HEV mới dự kiến sẽ có thêm một số trang bị và tiện nghi, tiệm cận các dòng xe cao cấp hơn trong dải sản phẩm của hãng. Cách tiếp cận này giúp mẫu xe không chỉ duy trì lợi thế về công nghệ, mà còn gia tăng giá trị sử dụng trong thực tế.

Kia Sorento HEV dự kiến sẽ sớm công bố giá bán chính thức

Hiện THACO AUTO chưa công bố giá bán chính thức của phiên bản mới. Trước đó, Sorento HEV từng được phân phối với mức giá khoảng 1,149. Với các nâng cấp lần này, nhiều khả năng giá sẽ tăng nhẹ nhưng dự báo không nhiều, qua đó tiếp tục giữ vị trí cạnh tranh trong phân khúc SUV 7 chỗ hybrid.

Ở góc độ thị trường, sự xuất hiện của Sorento HEV mới cũng cho thấy một thực tế đáng chú ý khác, rằng xe hybrid không còn mới mẻ. Và khi cuộc đua đã bước vào giai đoạn tăng tốc, lợi thế sẽ thuộc về những sản phẩm có khả năng hoàn thiện và tối ưu trải nghiệm. Trong trường hợp này, việc nâng cấp đúng thời điểm giúp Sorento HEV không chỉ bắt nhịp xu hướng, mà còn tận dụng lợi thế của một mẫu xe đã có thời gian hiện diện trên thị trường.