Thái Bình: Bắt chủ khách sạn Điệp Quy để điều tra vụ cướp ô tô

Ngày 15.1, Công an tỉnh Thái Bình đã có thông tin chính thức về việc khám xét khách sạn Điệp Quy (số 29 đường Võ Nguyên Giáp, TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình). Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Thái Bình (tỉnh Thái Bình) đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Phạm Đức Điệp (chủ khách sạn Điệp Quy, 46 tuổi, ở tổ 4, P.Hoàng Diệu, TP.Thái Bình) về tội cướp tài sản, theo quy định tại khoản 4, Điều 168 Bộ luật Hình sự.

Theo điều tra ban đầu, Điệp đã có hành vi cướp xe ô tô Honda Civic BKS 30H - 233.58 của một người phụ nữ tên là Ng. (ở tỉnh Thái Bình). Bà Ng. là người vay 600 triệu đồng của bà D. (chị gái của Điệp) từ năm 2020 những chưa trả.

Cụ thể, khoảng 9 giờ 30 ngày 23.12.2021, bà D. đến chi nhánh một ngân hàng tại TP.Thái Bình để giao dịch thì gặp bà Ng. nên đã yêu cầu bà Ng. trả số tiền đã vay.





Sau đó, bà D. gọi chồng đến để cùng đưa bà Ng. về nhà mình giải quyết chuyện vay nợ. Khi về đến nhà, vợ chồng bà D. đã khóa cửa, không cho bà Ng. ra và gọi cho em trai mình là Điệp đến để cùng xử lý công việc.

Sau khi đến nơi, Điệp cùng vợ chồng bà D. đã đe dọa, ép bà Ng. viết giấy bán xe ô tô để trừ nợ. Khi mọi việc xong xuôi, Điệp lái xe ô tô của bà Ng. về cất giấu tại khách sạn Điệp Quy. Còn bà Ng. sau khi được thả ra ngoài đã đến Công an TP.Thái Bình trình báo và tố giác hành vi của Điệp cùng những người liên quan.

Sau khi tiếp nhận thông tin trình báo, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã vào cuộc điều tra, làm rõ. Xét thấy có đủ căn cứ để khởi tố Phạm Đức Điệp về hành vi "cướp tài sản" nên cơ quan điều tra đã ra các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Điệp, đồng thời khám xét khách sạn Điệp Quy do chiếc xe ô tô bị cướp được cất giấu tại đây.