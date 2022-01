Thái Bình: Chủ khách sạn Điệp Quy bị bắt vì cướp tài sản

Tối 11.1, Công an TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP.Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Đức Điệp (46 tuổi, trú P.Hoàng Diệu, TP.Thái Bình), chủ khách sạn Điệp Quy, để điều tra, làm rõ hành vi "cướp tài sản".

Thông tin ban đầu, bị can Điệp có hành vi chiếm giữ ô tô trái phép của một người nợ tiền mình và còn đánh con nợ để cướp tài sản.





Như Thanh Niên đã đưa tin, chiều 11.1, Công an TP.Thái Bình huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ phối hợp các đơn vị nghiệp vụ khác của Công an tỉnh Thái Bình để khám xét khách sạn Điệp Quy (số 29 Võ Nguyên Giáp, TP.Thái Bình) có quy mô 7 tầng. Đến 19 giờ cùng ngày, việc khám xét khách sạn Điệp Quy cơ bản đã hoàn tất.

Quy mô của cuộc khám xét đã khiến nhiều người liên tưởng đến việc khám xét nhà số nhà 366 đường Lê Quý Đôn (tổ 22, P.Kỳ Bá, TP.Thái Bình) của vợ chồng Nguyễn Xuân Đường (tức Đường "Nhuệ"), giang hồ khét tiếng tại Thái Bình, vào năm 2020.