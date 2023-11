Thái Bình: Bắt giữ nghi phạm đâm người khác trọng thương rồi bỏ trốn

Ngày 8.11, thông tin từ Công an H.Thái Thụy (tỉnh Thái Bình) cho biết đã bắt giữ và di lý Cao Bá Khoa (25 tuổi, trú tại xã Hóa Sơn, H.Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình), nghi phạm đâm người khác trọng thương vào ngày 6.11.

Khoa tại cơ quan điều tra VĂN ÁNH

Trước đó, khoảng 22 giờ ngày 6.11, tại vườn cây xanh của một công ty trên địa bàn TT.Diêm Điền (H.Thái Thụy), do mâu thuẫn cá nhân, Khoa đã dùng dao đâm vào ngực trái anh Trương Văn T. (42 tuổi), khiến anh T. trọng thương, phải cấp cứu tại bệnh viện.



Sau khi gây án, Khoa đã tẩu thoát khỏi hiện trường.

Công an H.Thái Thụy đã bám sát, không ngừng truy tìm dấu vết của Khoa. Đến ngày 7.11, tại quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn H.Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, Công an H.Thái Thụy đã phối hợp lực lượng Công an tỉnh Nghệ An triển khai bắt giữ Khoa khi đối tượng đang lẩn trốn trên xe khách.

Lực lượng công an đã di lý Khoa về Công an H.Thái Thụy để phục vụ công tác điều tra.

Bị hại T., sau khi được cấp cứu kịp thời, đến nay đã qua cơn nguy kịch. Hiện anh T. đang được tiếp tục điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình.

Vụ việc do mâu thuẫn cá nhân đâm người khác trọng thương đang được lực lượng công an tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.