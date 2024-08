Thái Bình bắt một Bí thư Đảng ủy xã sai phạm về đất đai

Ngày 23.8, trao đổi với PV Thanh Niên, một lãnh đạo VKSND tỉnh Thái Bình cho biết, Cơ quan CSĐT Công an H.Hưng Hà (tỉnh Thái Bình) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt 3 bị can để tạm giam, điều tra về tội tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ quy định tại khoản 3 Điều 356 bộ luật Hình sự.

3 bị can gồm: Nguyễn Văn Ba (54 tuổi, trú xã Đoan Hùng, Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch UBND xã Đoan Hùng); Nguyễn Văn Luấn (48 tuổi, trú xã Hùng Dũng, cán bộ địa chính xã Hùng Dũng (cùng thuộc H.Hưng Hà) và Mai Đức Chướng (42 tuổi, trú tại xã Trung An. H.Vũ Thư, Thái Bình).



Bị can Nguyễn Văn Ba khi đang giữ chức Chủ tịch UBND xã Đoan Hùng, H.Hưng Hà

Các quyết định, lệnh đã được VKSND cùng cấp phê chuẩn.



Tại thời điểm xảy ra vi phạm, Nguyễn Văn Luấn đang là cán bộ địa chính xã Đoan Hùng (H.Hưng Hà, Thái Bình).

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định hành vi của Nguyễn Văn Ba, Nguyễn Văn Luấn và Mai Đức Chướng thực hiện đã vi phạm các quy định về đất đai, gây thiệt hại, thất thoát số tiền khoảng 3 tỉ đồng.

Hiện, vụ án đang được Cơ quan CSĐT, Công an H.Hưng Hà củng cố hồ sơ, điều tra, làm rõ.