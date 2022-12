Thái Bình: Bắt nguyên chủ tịch xã và cán bộ địa chính bán đất không qua đấu giá

Ngày 26.12, thông tin từ Công an tỉnh Thái Bình cho biết, Cơ quan CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03), Công an tỉnh Thái Bình vừa khởi tố bị can và bắt giam Bùi Duy Đông (57 tuổi, trú tại thôn Bình Trật Nam, H.Kiến Xương, nguyên Chủ tịch UBND xã An Bình giai đoạn 2015 - 2020) và Nguyễn Duy Môn (60 tuổi, cán bộ địa chính xã An Bình) để điều tra về tội "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" theo khoản 3, điều 356 Bộ luật Hình sự.

Theo hồ sơ, giai đoạn 2015 - 2017, Bùi Duy Đông lúc đó là Chủ tịch UBND xã An Bình đã chỉ đạo Nguyễn Duy Môn, cán bộ địa chính xã, bán 9 lô đất (5 lô ở thôn An Trạch và 4 lô ở thôn Bằng Trạch) không qua đấu giá, gây thất thoát gần 800 triệu đồng và nhận gần 2 tỉ đồng tiền chuyển đổi mục đích đất xen kẹt sang đất ở của 39 hộ dân, nhưng chưa giao đất cho dân.

Mặc dù đã chỉ đạo cho cán bộ địa chính xã bán 9 lô đất nói trên, nhưng vào năm 2019, Bùi Duy Đông vẫn ký tờ trình gửi UBND huyện xin đấu giá 9 lô đất đó.





Vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.