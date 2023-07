Thái Bình: Khởi tố 26 đối tượng dùng hung khí, bom xăng hỗn chiến

Ngày 14.7, thông tin từ Công an TP.Thái Bình cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP.Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Phạm Hữu Việt (tên thường gọi là Việt Viu, 21 tuổi, ở P.Hoàng Diệu, TP.Thái Bình), và Nguyễn Hữu Hưng (tên thường gọi là Hưng Xăm, 20 tuổi, ở xã Tây Ninh, H.Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) cùng 26 đối tượng về tội "cố ý gây thương tích".

Nguyễn Hữu Hưng tại cơ quan điều tra BÙI THÀNH

Trước đó, khoảng 22 giờ 30 ngày 3.3, trên các tuyến phố Quang Trung, Hoàng Công Chất và Phan Bá Vành (TP.Thái Bình) có 2 nhóm thanh niên (khoảng hơn 30 người) chạy xe mô tô tốc độ cao, cầm theo vỏ chai bia, dao phóng lợn, tuýp sắt... đuổi nhau ném bom xăng. Khi đến ngã tư Hoàng Công Chất - Phan Bá Vành, 2 nhóm xô xát đánh nhau, ném vỏ chai bia có chứa xăng gây cháy.

Ngay sau đó, lực lượng công an nắm được thông tin, các đội nghiệp vụ, công an các xã, phường tập trung lực lượng vào cuộc, bắt giữ các đối tượng.

Phạm Hữu Việt tại cơ quan điều tra BÙI THÀNH

Quá trình điều tra xác định, một nhóm đối tượng do Phạm Hữu Việt cầm đầu; nhóm còn lại do Nguyễn Hữu Hưng cầm đầu. Các đối tượng còn lại từ 16 - 25 tuổi.

Vụ hỗn chiến đang được Công an TP.Thái Bình củng cố hồ sơ để xử lý.