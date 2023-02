Thái Bình: Khởi tố bị can dâm ô bé gái 10 tuổi

Ngày 10.2, trao đổi với PV Thanh Niên, một lãnh đạo Công an H.Đông Hưng (Thái Bình) cho biết, đơn vị này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Đoàn Văn Tuấn (53 tuổi, trú tại thôn Trưng Trắc B, xã Đông Á, H.Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) về tội "

" theo quy định tại Điều 146 bộ luật Hình sự.





Bị can Đoàn Văn Tuấn Á ĐÔNG

Các quyết định, lệnh đã được Viện KSND H.Đông Hưng phê chuẩn. Bị hại trong vụ án là cháu D. (10 tuổi, trú cùng địa phương với bị can).

Trước đó, anh H. (40 tuổi, trú tại xã Đông Tân, H.Đông Hưng, tỉnh Thái Bình, bố cháu D.) có đơn tố cáo gửi các cơ quan chức năng địa phương, trình bày việc nghi ngờ con gái mình bị một người đàn ông lớn tuổi dâm ô 3 lần.

Theo đơn trình bày, cháu D. là con gái của anh H. với vợ cũ là chị N. (trú xã Đông Á, H.Đông Hưng, tỉnh Thái Bình). Do hôn nhân không hạnh phúc, hai người đã ly hôn, cháu D. về ở cùng ông bà ngoại ở xã Đông Á (H.Đông Hưng).

"Khi ông bà ngoại đi làm đồng, con gái tôi ở nhà một mình. Đoàn Văn Tuấn đã nhảy qua tường bao sang nhà và 3 lần có hành vi ấu dâm con gái tôi, khi đó cháu mới 7 tuổi. Sau đó, do bị bố mẹ vợ tôi phát hiện, ngày 29.2.2020, Đoàn Văn Tuấn đã tự viết bản kiểm điểm tường trình lại sự việc, trước sự chứng kiến của cả vợ và con của Tuấn. Trong đó, Tuấn thừa nhận 3 lần có hành vi ấu dâm với con gái tôi", anh H. nêu trong đơn.

Sau khi tiếp nhận đơn tố cáo của người nhà bị hại, Công an H.Đông Hưng đã tổ chức xác minh, đồng thời tiến hành đưa bị hại đi giám định sức khỏe.

Tại Cơ quan điều tra, bước đầu Tuấn thừa nhận hành vi phạm tội đúng như nội dung đơn tố cáo của gia đình bị hại.

Ngày 10.2, Cơ quan CSĐT Công an H.Đông Hưng (Thái Bình) ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đoàn Văn Tuấn về tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi, để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.