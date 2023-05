Thái Bình: Làm rõ vụ nhiều công nhân nhập viện sau bữa ăn trưa

Ngày 28.5, trao đổi với PV Thanh Niên, bác sĩ Trần Văn Trắc (Khoa Nội, Bệnh viện đa khoa Lâm Hoa, tỉnh Thái Bình), người tiếp nhận các bệnh nhân, cho biết hiện có 7/10 công nhân Công ty TNHH May Hualda Thái Bình vào cấp cứu ngày 25.5 đã xuất viện. 3 công nhân còn lại đang điều trị triệu chứng cũng đã thuyên giảm, tuần tới có thể xuất viện.

Hiện còn 3 công nhân đang điều trị tại bệnh viện CÙ HIỀN

Khả năng do ngộ độc thực phẩm

Theo bác sĩ Trần Văn Trắc, khoảng 16 giờ ngày 25.5, 10 công nhân của Công ty TNHH May Hualda Thái Bình nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội, tiêu chảy, sốt cao; 1 công nhân sau đó xin về điều trị tại nhà, 9 người còn lại nhập viện. Sau 2 giờ tiếp nhận, điều trị tích cực, một số công nhân hiện sức khỏe đã ổn định.

Theo bệnh viện, những công nhân này có thể bị ngộ độc thực phẩm.

Ngoài 10 công nhân nhập Bệnh viện đa khoa Lâm Hoa, còn có 2 công nhân khác đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình, có triệu chứng giống nhau.

Chiều 26.5, đoàn kiểm tra của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (Sở Y tế Thái Bình) làm việc với Công ty TNHH May Hualda Thái Bình. Đại diện công ty xác nhận, khoảng 12 giờ 30 phút ngày 25.5, công ty tiếp nhận 1.017 suất ăn do một công ty cung cấp suất ăn (ở tổ 32, P.Trần Hưng Đạo, TP.Thái Bình) cung cấp với các món ăn gồm: cơm, canh bí đao, tôm rán, trứng rán, rau cải xào.

Tối cùng ngày, có 2 công nhân có triệu chứng đau bụng đi ngoài, buồn nôn... nghi do ngộ độc thực phẩm. Đến trưa 26.5, 10 công nhân xin nghỉ làm việc và 19 công nhân xin xuống phòng y tế để thăm khám do nghi ngờ ngộ độc thực phẩm. Sau khi uống thuốc, 19 công nhân đã quay trở lại làm việc.

Đoàn kiểm tra của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm đã kiểm tra khu vực nhà ăn và lưu mẫu thức ăn, phát hiện một số vi phạm trong quy trình lưu mẫu thức ăn.

Công ty lấy mẫu sai quy định

Ông Nguyễn Văn Giỏi, Phó chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Trưởng đoàn kiểm tra, khẳng định: Quy trình lưu mẫu thức ăn của Công ty TNHH May Hualda Thái Bình là sai quy định. Theo quy định, mỗi món ăn phải được lưu một mẫu riêng và được dán tem niêm phong, nhưng ở đây đều cho chung vào một khay, không có tem niêm phong đóng dấu xác nhận giữa nắp và thân hộp. Việc cập nhật ghi chép nhật ký lưu mẫu không duy trì thường xuyên.

Tại buổi làm việc, đại diện công ty thừa nhận sai sót khi không kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc lưu mẫu thức ăn. Phía công ty đã cử cán bộ và tổ chức công đoàn đến các bệnh viện thăm hỏi, động viên công nhân, đồng thời phối hợp lực lượng chức năng làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, sáng 26.5, Công ty TNHH May Hualda Thái Bình đã dừng sử dụng suất ăn của công ty cung cấp để tìm hiểu rõ nguyên nhân.

Sáng 27.5, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tiếp tục làm việc với công ty cung cấp suất ăn nói trên để kiểm tra quy trình chế biến, bảo quản thức ăn, thu thập tài liệu, chứng cứ để làm rõ nguyên nhân.