Thái Bình: Xét xử hai cựu lãnh đạo liên quan vụ đàn em Đường 'Nhuệ' đánh người

Hôm nay, 5.5, TAND tỉnh Thái Bình mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử 5 bị cáo gồm: Vũ Đức Tuấn (nguyên Phó trưởng Công an H.Vũ Thư), Hoàng Hồng Hạnh (44 tuổi, nguyên Đội trưởng đội Cảnh sát Thi hành án Hình sự, Công an H.Vũ Thư), Nguyễn Bằng Giang (41 tuổi, nguyên Phó trưởng Công an xã Song An, H.Vũ Thư), Phạm Thị Thu Hiền (nguyên Phó viện trưởng Viện KSND H.Vũ Thư) và Nguyễn Hoàng Hà (nguyên Kiểm sát viên sơ cấp, Viện KSND H. Vũ Thư).

5 bị cáo trên bị truy tố tội "Không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội" theo quy định tại khoản 2 Điều 369 Bộ luật hình sự.

Phiên tòa dự kiến sẽ xét xử trong hai ngày.

Sau một ngày xét xử, trong phần nhận định, VKS đề nghị HĐXX tuyên bị cáo Tuấn và Hạnh từ 24 - 30 tháng tù; bị cáo Giang và Hiền 18 - 24 tháng tù; bị cáo Hà từ 12 - 15 tháng.

Lập khống số liệu đưa vào hồ sơ vụ đàn em Đường "Nhuệ" đánh người

Theo cáo trạng, trong quá trình giải quyết nguồn tin anh Trần Ngọc Hoàng (trú ở H.Vũ Thư) bị 24 người (đàn em của Đường Nhuệ - PV) đến nhà dùng hung khí đánh gây thương tích vào ngày 22.5.2018.

Bị cáo Hạnh và Giang (thời điểm đó là điều tra viên của Công an H.Vũ Thư) đã báo cáo Tuấn về việc những người đánh anh Hoàng, xin tạo điều kiện xử lý hành chính và "sẽ cảm ơn". Bị cáo Tuấn đã đồng ý.

Để có cơ sở không xử lý hình sự các nghi can đánh anh Hoàng, 3 bị cáo đã lập khống số liệu đưa vào hồ sơ, không thực hiện đúng quy trình tố tụng hình sự.

Dù được phân công chỉ đạo giải quyết cán bộ cấp dưới đã thực hiện những hành vi sai phạm là Hạnh và Giang, nhưng do đã đồng ‎ý với nhóm người này là chỉ xử lý hành chính vụ việc, nên Tuấn đã ký ban hành quyết định không khởi tố vụ án hình sự.





Sau đó Tuấn cùng Hạnh tham gia lập biên bản khống, đưa vào hồ sơ để tránh bị phát hiện sai phạm.

Bị cáo Phạm Thị Thu Hiền (thời điểm đó đang là Kiểm sát viên) và Nguyễn Hoàng Hà được phân công kiểm sát việc giải quyết nguồn tin. Mặc dù trực tiếp đi xác minh, biết rõ sai phạm của CQĐT nhưng do đã thống nhất không xử lý hình sự đàn em của Đường "Nhuệ" nên bị cáo không thực hiện chức trách, nhiệm vụ theo quy định pháp luật.

Bị cáo Hiền đã ban hành công văn thống nhất với điều tra viên quan điểm đồng ý kết quả xác minh, không khởi tố vụ án hình sự đối với các đàn em của Đường "Nhuệ" trong vụ án này.

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, hồi tháng 6.2020, CQĐT Viện KSND tối cao đã phát hiện và tiến hành kiểm tra, xác minh một số vụ việc có dấu hiệu của tội "không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội" xảy ra tại một số cơ quan tiến hành tố tụng thuộc tỉnh Thái Bình. Trong số đó, có vụ việc liên quan đến Bùi Mạnh Tiến (tức Tiến "trắng", 26 tuổi, ở H.Vũ Thư), con nuôi của Nguyễn Xuân Đường, còn gọi là Đường “Nhuệ”.

CQĐT Viện KSND tối cao xác định, khoảng tháng 4.2018, Tiến “trắng” và Phạm Văn Sáng đến nhà anh Trần Ngọc Hoàng (tài xế xe 9 chỗ ngồi chạy tuyến Vũ Thư, Thái Bình - Hà Nội vào 14 giờ hằng ngày) để yêu cầu anh Hoàng mỗi tháng phải nộp 3 triệu đồng và đón khách sau 15 giờ hằng ngày, nhưng anh Hoàng không đồng ý.

Khoảng 19 giờ 30 ngày 22.5.2018, Sáng cùng Tiến "trắng", Hoàng Văn Phi và Nguyễn Tuấn Long đến nhà anh Hoàng.

Tại đây, Sáng dùng dao chém nhiều nhát làm anh Hoàng bị đứt cơ, gân 2 tay và 2 chân.

Sau khi sự việc xảy ra, Đường "Nhuệ" đến nhà anh Hoàng đưa ra mức bồi thường 130 triệu đồng và yêu cầu anh Hoàng không đi giám định, để không xử lý hình sự vụ việc. Do lo sợ, anh Hoàng đã có đơn đề nghị không đi giám định.

Ngày 22.7.2018, Cơ quan CSĐT Công an H.Vũ Thư ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự kể trên.