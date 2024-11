Thái Hòa nhận giải thưởng diễn xuất tại Liên hoan phim Milan

Liên hoan phim quốc tế Milan 2024 (Milan Film Fest) có sự tham gia của hàng loạt tác phẩm như When The Party is over, Dead Zone, Death, Last Cigarette, My Hero… Bộ phim Cái giá của hạnh phúc do Nguyễn Ngọc Lâm làm đạo diễn giành được 3 giải thưởng quan trọng gồm Nam diễn viên chính phim độc lập xuất sắc (dành cho vai Công Thoại của diễn viên Thái Hòa), Quay phim xuất sắc và Nhạc phim gốc xuất sắc.

Thái Hòa từng khiến khán giả bất ngờ với vai phản diện trong Cái giá của hạnh phúc Ảnh: BTC

Cái giá của hạnh phúc là bộ phim về đề tài ngoại tình trong hôn nhân. Nội dung tác phẩm khai thác tổ ấm của vợ chồng bà Thùy Dương (Xuân Lan thủ vai) và ông Công Thoại (Thái Hòa). Tưởng chừng như đây là gia đình kiểu mẫu mà nhiều người mơ ước song lại tan vỡ với nhiều tình tiết phức tạp. Chuyện phim tôn vinh người phụ nữ của gia đình, đề cao giá trị đích thực của hạnh phúc.

Thái Hòa cho biết khi được trao giải Best Actor in a Indie Film 2024 tại Milan Film Fest, anh không giấu được sự xúc động. Nam diễn viên tâm sự rằng đây là một khoảnh khắc vô cùng đặc biệt. Thái Hòa bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với ê kíp làm phim, các đồng nghiệp và khán giả đã luôn ủng hộ anh trong suốt hành trình nghệ thuật.

Phim của vợ chồng Xuân Lan giành 3 giải thưởng ở Liên hoan phim Milan Ảnh: ĐPCC

Đón nhận tin vui từ đứa con tinh thần của mình, Xuân Lan vỡ òa trong niềm vui và tự hào. Nữ siêu mẫu nói rằng cô luôn tin tưởng vào khả năng sáng tạo và sự nghiêm túc trong công việc của chồng và toàn bộ ê kíp. “Giải thưởng chính là minh chứng rõ ràng cho tài năng và sự cống hiến đấy. Với Xuân Lan, đây là một dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp của cả hai vợ chồng và tôi tin rằng thành công này sẽ là động lực để bản thân và anh Lâm tiếp tục theo đuổi những dự án nghệ thuật đầy ý nghĩa trong tương lai”, cô cho hay.

Việc Cái giá của hạnh phúc giành 3 giải thưởng tại Liên hoan phim Milan là một thành công của đạo diễn Nguyễn Ngọc Lâm và ê kíp. Được biết sau dự án này, anh tiếp tục cho ra đời những tác phẩm mới vào năm 2025, hứa hẹn sẽ là một bộ phim ghi thêm nhiều dấu ấn trong sự nghiệp làm phim của mình.